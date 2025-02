Psicoanàlisi de l’ensenyament de la literatura

Imatge cedida per Antoni Miró.

Som conscients dels canvis operats en l’ensenyament de la literatura? On queda el seu tractament i quins són els nous reptes que tenim els docents de la matèria en tot el sistema educatiu? Per què és important el seu desenvolupament en totes les etapes formatives del nostre alumnat? Totes i aquestes preguntes tenen una complexa resposta en tant que estem davant d’un dels continguts tradicionalment farcit de prejudicis, una mena d’aspectes marginals o secundaris, més enllà d’assignatures d’ampla visibilitat social com és la mateixa llengua o altres disciplines científiques experimentals com són les matemàtiques, el coneixement del medi o la química. La literatura ha estat objecte de diverses prevencions en la manera com s’ha plantejat la seua docència. Uns condicionants que han afectat tant la selecció dels continguts com les metodologies emprades. Per què la percepció durant tant de temps de l’alumnat de literatura com a una assignatura avorrida i fins i tot inaccessible? Oferir els seus coneixements des d’una perspectiva històrica i enciclopèdica, centrant-la en dates, moviments literaris, autors i obres sense aprofundir en la seua comprensió real o el seu impacte ha estat un dels primers equívocs en les metodologies tradicionals.

De la mateixa manera, una avaluació basada en la reproducció de continguts, a partir d’una memorització mecànica, en lloc de fomentar l’anàlisi, la interpretació i la creativitat, ha estat un element que ha reforçat les prevencions davant de la seua recepció. Si afegim la possible tendència d’oferir a l’alumnat unes lectures obligatòries descontextualitzades, sense vincular-les amb els interessos i la realitat dels qui les han de llegir, acabem creant la sensació que la literatura és una imposició. A més, si analitzem els currículums vigents valencians en l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) i en Batxillerat del 2022, la tendència a relegar aquesta matèria a un paper complementari i secundari dins de l’assignatura Llengua i Literatura s’ha reforçat. La literatura es redueix a l’anàlisi de textos de manera superficial i descontextualitzada amb exercicis de lectura de fragments que es fan de manera mecànica. Pel que fa a l’ESO, s’esmenta que «la literatura es presenta com un element essencial per a desenvolupar en consciència i expressió culturals, que és una de les competències clau de l’etapa»: una part més, per tant, per a desplegar la competència en comunicació lingüística. Pel que fa al Batxillerat, a més de l’ús referencial similar al de l’ESO en les matèries de llengua, cal destacar el tractament de la Literatura Universal, com a optativa en el primer de Batxillerat de la modalitat d’Humanitats i Ciències Socials, i la Literatura Dramàtica, com a optativa en el segon de Batxillerat de la modalitat d’Arts, Via Música i Arts Escèniques. Ben lluny del que, en regulacions educatives anteriors, com les que jo mateix vaig cursar, era un contingut obligatori per a totes les modalitats del Batxillerat, incloent els científics.

Davant d’una realitat com aquesta, tota possible anàlisi de la situació i el plantejament de propostes de millora sempre serà benvinguda. Així, com una mena de reflexió interna que podem plantejar-nos els docents de literatura, podem entendre que l’ensenyament de la literatura ha estat tradicionalment dominat per un Superego institucionalitzat que establia què s’havia de llegir, com s’havia d’interpretar i què s’havia de memoritzar, sense donar espai a la individualitat de l’alumnat, que veia la literatura com una obligació imposada i desenvolupava una mena de rebuig neuròtic cap a la lectura: un deure en lloc d’un plaer que podia generar avorriment i fins i tot ansietat. Caldria, doncs, deslliurar el Superego literari i permetre una relació més lliure i creativa amb els textos, crear un espai per a la identificació emocional amb els personatges, no només per la memorització de continguts. Reprimim el desig per explorar emocions en la lectura en lectures fredes i analítiques, de manera que caldria incorporar una literatura emocional i autobiogràfica que desbloquege el desig i facilite la connexió amb la pròpia veu.

Més enllà de terminologies, però conscients de les males praxis del passat i de la dificultat d’abordar-les en un sistema educatiu que no facilita el seu correcte desenvolupament, hem de transformar la lectura i el tractament de la literatura com una experiència alliberadora, que permeta a l’alumnat connectar amb el seu món, els seus desitjos i la seua imaginació. Reduïm la repressió en la lectura fomentant la creativitat, eliminem la por a l’error en la interpretació literària, permetem l’exploració del desig i el conflicte a través dels textos i convertim, en definitiva, la literatura en una experiència viva i no en un mer exercici acadèmic. Un exercici que hem de saber tenir en compte també en l’ensenyament universitari, en el marc de les filologies, perquè al cap i a la fi, estem formant els futurs docents en la matèria.