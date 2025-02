Trump es justo lo que necesita la defensa europea.

No hay mal que por bien no venga. Esto no podría ser más veraz en lo que respecta al retorno de Trump y a la oportunidad de construir una verdadera Unión de la Defensa, como propone la presidenta Von der Leyen. A pesar de importantes logros en la política común de seguridad y defensa a lo largo de los años, incluido el despliegue de no menos de 40 misiones y operaciones para la gestión de crisis y el mantenimiento de la paz en todo el mundo, Europa ha seguido confiando su defensa territorial al marco de seguridad proporcionado por la OTAN y, por tanto, los Estados Unidos.

Ha habido buenas razones para ello: al fin y al cabo, la misión de la OTAN es precisamente garantizar la seguridad colectiva de la zona euroatlántica, mientras que veintitrés Estados miembros de la UE también son miembros de la Alianza. Así lo reconoce el propio Tratado de la UE. Por lo tanto, la perspectiva de que la UE se convirtiera en un importante proveedor de seguridad fue considerada por muchos una duplicación innecesaria que, a su vez, podría dar lugar a una peligrosa confusión en la cadena de mando en caso de ataque.

Por otra parte, también es cierto que el Tratado de la UE prevé el establecimiento de una defensa común (aunque no esté definida) y la asistencia mutua entre los Estados miembros en caso de agresión. Además, la OTAN ha implicado de hecho para Europa, en gran medida, una dependencia política y de industria de la defensa de Washington.

Sea como fuere, es evidente que las circunstancias actuales obligan a Europa a «hacerse mayor» en lo que respecta a su propia seguridad y defensa. Con Obama, América ya había desplazado su atención de Europa a Asia-Pacífico. El establishment estadounidense, tanto demócratas como republicanos, considera a China, no a Rusia, como su rival estratégico directo, incluso después de la agresión de Putin a Ucrania. Cabe afirmar que el apoyo militar de Biden a Ucrania podría haber sido más fuerte, rápido y coherente. Además, Trump podría estar dispuesto a forzar un alto el fuego desfavorable para Kiev, algo que será terrible para la seguridad de Europa. El presidente es también un «OTAN-escéptico», incluso amenazando con abandonar a aliados que «no pagan», en caso de un ataque ruso, por no mencionar sus objetivos expansionistas contra otros miembros de la OTAN (Canadá, Dinamarca).

¿Qué debería hacer entonces la UE para construir su Unión de la Defensa?

Existe la tentación de centrarse únicamente en la producción conjunta de armas o en excluir la inversión en defensa del cálculo de déficit del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), que es de lo que se habló en el Consejo Europeo Informal del 3 de febrero. Sin duda, los estados de la UE deben mejorar sus capacidades y reforzar la base industrial en materia de defensa. Los gastos militares están aumentando a niveles sin precedentes desde el final de la Guerra Fría, pero debemos gastar mejor, juntos y en Europa. Los Estados miembros de la UE invierten en defensa un tercio de los Estados Unidos, pero disponemos alrededor del 10 % de sus capacidades. La planificación y producción de los productos de defensa siguen estando muy fragmentados en función de las fronteras nacionales, lo que significa lagunas en algunas capacidades, duplicación de otras, problemas de interoperabilidad -tenemos doce tipos de tanques en Europa, mientras que los estadounidenses tienen uno- dependencia de compras en el extranjero, así como un gasto ineficiente. Según la Agencia Europea de Defensa, esta falta de cooperación constituye una pérdida anual no inferior a 25.000 millones de euros. Necesitamos por tanto un enfoque compartido que incluya la investigación, el desarrollo y la adquisición conjunta de sistemas armamentísticos en todos los ámbitos. El presupuesto de la UE y el Banco Europeo de Inversiones, junto con la creación de un Banco de la Defensa y un empréstito común (eurobonos), podría catalizar esta inversión coordinada. En cuanto a la exención de las reglas fiscales, lo lógico sería excluir las inversiones conjuntas del déficit, no las exclusivamente nacionales. Dicho esto, ésta es solo una parte de la ecuación.

Igualmente importante, si no más, habida cuenta de la agresión rusa y la perturbación radical del vínculo transatlántico que constituye Trump, es definir y construir nuestra defensa común, tal como se prevé en el Tratado de la UE. La capacidad de despliegue rápido de 5.000 soldados es un paso en la dirección correcta, pero se concibe como una fuerza de entrada para las operaciones de gestión de crisis, no para la defensa territorial. Debemos ir más allá, desarrollando estructuras comunes de planificación, mando y control de la UE, incluyendo así a los 27 ejércitos nacionales en un «Sistema Europeo de Seguridad», en coordinación con la OTAN, y actuando como su «pilar europeo». Esto es necesario debido a la imprevisibilidad de Trump y a la falta de «operacionalización» de la cláusula de asistencia mutua de la UE. En la actualidad, si Trump ordenara la retirada de las fuerzas militares estadounidenses del Viejo Continente, y en caso de un ataque ruso contra, por ejemplo, los países bálticos, en la hipótesis de una OTAN paralizada, los Estados miembros de la UE tendrían que improvisar a la carrera una estructura militar ad hoc para hacer frente a la agresión. Una perspectiva muy poco halagüeña, cuanto menos.

El poeta Hölderlin afirmó que «donde está el peligro, está la salvación». Es hora de que Europa organice una verdadera Unión de la Defensa.