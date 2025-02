Adictos al conflicto. / Elisa Martínez

Escribíamos la semana pasada de las ventajas que tiene la actitud de intentar buscar acuerdos ante situaciones de conflicto para conseguir rebajar los enfrentamientos que pueden existir entre las personas. Sin embargo, no siempre es posible alcanzar acuerdos y evitar el conflicto si una de las partes, en modo alguno, va a ceder en su posición y planteamiento, intentando que la otra sea la que claudique, ante la obstinación de la persona que quiere permanecer viviendo en el conflicto.

Los psicólogos suelen analizar este tipo de situaciones en personas que tienen unas características propias. Y se trata de aquellos que son capaces de utilizar la violencia verbal y física para apostar por la permanencia en el conflicto, porque se alimentan del mismo y en modo alguno quieren llegar a buscar acuerdos, porque se reconfortan del enfrentamiento con otras personas y utilizan el conflicto como su forma de ser y el escenario en el que mejor se desenvuelven.

Por ello, hay muchas personas hoy en día que optan por buscar el conflicto y son incapaces de ceder en sus posiciones, porque le satisface más ver sufrir a la otra persona que está en conflicto con ellos, mientras que ellos nunca van a dar su brazo a torcer, esperando que sea la otra persona la que claudique.

Y no se trata en estos casos de que se le ofrezcan argumentos de peso consistentes que le hagan cambiar de opinión, porque ni aun con el mejor razonamiento, o viendo que no tienen razón son incapaces de echarse atrás y reconocer lo erróneo de su enfoque, porque el ego que tienen es el que les lleva a querer hacer del conflicto su forma de vida, y en modo alguno lo van a cambiar, ni aunque la otra parte les pruebe que están equivocados.

En este tipo de situaciones los psicólogos llegan a hablar que en muchos casos esto se debe a un trastorno de la personalidad, y que solo un profesional puede detectarlo, pero que los afectados no quieren reconocerlo pensando que es su forma de ser, y que por nada del mundo van a cambiar, porque considerarían que sería una muestra de debilidad ceder ante los planteamientos de otra persona que está en conflicto con ellos.

El problema surge, además, porque estas personas, como no reconocen lo que tienen, no suelen tratar con profesionales que les hagan ver los errores de sus conductas y que tienen un grave problema que deben resolver, que llega a ser psicológico, pero que al no exponerlo ante un profesional consideran que tienen mayor fortaleza con esa actitud de desprecio hacia las otras personas sobre las que siempre consideran que son las que tienen que dar un paso atrás y ceder ante la postura que ellos han manifestado o expuesto.

También debemos recordar que los profesionales científicos intentan buscar razones objetivas médicas en este tipo de reacciones, llegando a afirmar que esto lo provoca la noradrenalina que es liberada por la amígdala, ante una situación que se interpreta como una amenaza, y es lo que provoca la reacción autoritaria de estallar, incluso, con violencia verbal para hacer ver a la otra parte que no va a bajar en modo alguno su postura, ni ceder en sus planteamientos, levantando, generalmente, la voz para advertir que no se moverá de su posición en modo alguno.

De esta manera, la obstinación surge como una especie de argumento personal en que basan su conducta para hacer ver a los demás que siempre perderán cuando se enfrenten a ellos, con lo que el objetivo es mandar un mensaje a las personas que le rodean de que perderán el tiempo enfrentándose a los mismos, porque siempre perderán, lo que les hace reconfortarse en su postura y forma de actuar, considerando que les es rentable su forma de ser en su «adicción al conflicto». Y se trata de una actitud que les provoca una rentabilidad ante la no cesión en los conflictos que tengan con los demás.

Por ello, la proliferación de personas que utilizan esta forma de actuar perjudica la convivencia en la sociedad actual, porque hace primar los planteamientos autoritarios con el ejercicio de la violencia verbal, sobre todo y en algunos casos física, para considerar que de esta manera se hacen respetar. Pero no es este el mensaje que debemos transmitir a nuestra juventud ni al resto de la sociedad, sino un mensaje de colaboración entre todos, de que tenemos que ceder en algunas ocasiones para resolver los conflictos que tenemos con otras personas y en la sociedad en general y que vivir en el conflicto perjudica la solución de los problemas, ya que es el acuerdo y el pacto el que nos permite a todos ir avanzando en una senda de progreso y no en un camino de enfrentamiento, autoritarismo y la intención de anteponerse siempre por encima de los demás, como forma general de actuar de algunas personas.