Apostar por los empleados públicos

El Ayuntamiento de Elche, en la parte que da al Mercado Central. / Jose Navarro

El ejercicio de responsabilidades de gobierno en diversas administraciones públicas me ha llevado a comprobar en la práctica, cada vez con mayor claridad, la falsedad de los tradicionales prejuicios denigratorios de los funcionarios públicos. Una vez más he tenido ocasión de percibirlo durante los meses transcurridos desde mi designación como concejal de Recursos Humanos: he podido constatar que la mayor parte de los empleados del Ayuntamiento de Elche son excelentes profesionales, con una verdadera dedicación a su trabajo y movidos por un sincero afán de servicio a los ciudadanos.

Por ello, comparto plenamente la decidida apuesta del alcalde, Pablo Ruz, por dignificar a nuestros empleados públicos, que quedó patente desde su primera reunión con los funcionarios municipales en el Gran Teatro muy pocos días después de asumir las responsabilidades de Gobierno. La colaboración de los funcionarios es indispensable para que se puedan hacer realidad las iniciativas y proyectos de cualquier gobierno municipal. Los funcionarios son, además, la cara visible del Ayuntamiento, quienes prestan la atención inmediata a los ciudadanos y dan curso a sus demandas. Por ello, es muy importante proporcionar a los funcionarios las herramientas, los recursos y la motivación necesaria para llevar a cabo óptimamente sus tareas. Ello redunda, al final, en lograr una Administración pública más ágil, más eficiente y que preste un mejor servicio a los ciudadanos.

En este sentido, un primer compromiso del Gobierno municipal ha sido llevar a cabo el proceso de estabilización. Era justo, pues muchos funcionarios de esta casa llevaban más de veinte o incluso hasta treinta y cuatro años de dedicación al Ayuntamiento sin contar con un horizonte de estabilidad en su empleo. Y era necesario, para asegurar la continuidad en los servicios públicos y para mantener a los funcionarios con mayor experiencia. Por ello -y en cumplimiento también de la legislación española y europea, que requería reducir el índice de temporalidad del empleo público- a lo largo del 2024 se han llevado a cabo en el Ayuntamiento de Elche 102 procesos selectivos -72 concursos de méritos y 30 oposiciones-, en los que se ha valorado a más de 4.000 aspirantes, lo que ha concluido en la estabilización de 440 plazas; en otras palabras, 440 funcionarios en situación de interinidad han logrado una plaza estable. Pienso que las cifras que acabo de ofrecer acreditan el enorme esfuerzo que ha exigido la realización de este proceso. Por ello, quiero expresar mi agradecimiento al anterior concejal, mi compañero José Navarro, que fue quien lo puso en marcha, y a todo el departamento de Recursos Humanos, que lo ha llevado a cabo con una dedicación infatigable.

Y, para este año 2025, tenemos planteado un nuevo reto: avanzar en la implantación de la carrera profesional horizontal. ¿En qué consiste esto? Se puede explicar en pocas palabras: a partir de ahora los funcionarios públicos contarán con una evaluación objetiva de la calidad de su trabajo, que mejorará su motivación, pues contarán con incentivos por su óptima realización y por el cumplimiento de los objetivos asignados. Se trata de un nuevo paso adelante para lograr una Administración ágil y eficaz, que funcione como un reloj y proporcione el mejor servicio a los ilicitanos.

Naturalmente, todos estos hitos no podríamos lograrlos sin la colaboración de los funcionarios y de los sindicatos. Por ello, desde el primer momento hemos tenido un fluido diálogo con ellos -pues el diálogo es una característica definitoria de nuestro estilo de Gobierno-, y quiero agradecerles también su apoyo. Nos une una convicción compartida: el deseo de que, a través del trabajo de los funcionarios, los ciudadanos de Elche encuentren en su Ayuntamiento siempre un aliado y nunca un obstáculo.