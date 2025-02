Cuidado con el fuego amigo

Karla Sofía Gascón, apartada de la campaña de 'Emilia Pérez' por los Oscar / Europa Press

Endiosar o idolatrar a alguien es, además de una estupidez, muy peligroso. Porque todos somos falibles, con luces y sombras, errores y aciertos, y siempre habrá algo en nosotros inconveniente o criticable. En el caso de los fans de algunos artistas, se llega al amor incondicional, sus seguidores adoran tanto a la persona como a su arte. Y si vamos a lo de algunos políticos, sus votantes se convierten en verdaderos hooligans fanáticos, perdonando, justificando e incluso aplaudiendo todos sus actos, por ilegales u obscenos que sean.

Pero, ay, la maldita hemeroteca. Ay, las redes sociales que todo lo guardan y todo lo chivan. Porque no hay nada peor que obtener notoriedad por algo en concreto, erigirse en representante de creencias o valores, y que alguien rebusque en tu pasado y… se descubra que tienes opinión. La que sea, que siempre será contraria de la de alguien, y, por tanto, susceptible de ser criticada. Y es que hay que encajar en un molde concreto, diseñado para que cumplas todas las expectativas y clichés que se te atribuyen, y, claro, en cuanto se abren un poco las costuras, se ve el serrín de dentro.

La derecha y la izquierda se afanan en crear líderes, referentes políticos, y a la vez morales, y presentarlos a la sociedad para que nos digan cómo vivir según unas normas concretas que ellos han fijado, pero que desde luego no cumplen.

Lo curioso es cuando te convierten, a tu pesar o a tu gusto, en referente ético y moral, en bandera de lo justo y lo bueno, y entonces tu discurso se aleja de tus temas profesionales para hacerte oír como guía y faro. Ya no se te mide por tu (más o menos cuestionable) carrera, sino por tu gran valor humano… hasta que alguien encuentra tus tuits o tus opiniones a un medio hace años, o tu asistencia a un acto dudoso, o tu comportamiento cuestionable. Y ahí empieza la bajada a los infiernos, porque te has salido del marco impuesto por quienes te alzaron, y eso es una traición.

Les aseguro que no hay peor fuego que el amigo, que se encargará de borrarte y anularte, porque en el fondo siente como propias tus miserias y que les hayas dejado en evidencia.

Así que, por ejemplo, pasas, para las mismas personas y en días, de ser una magnífica actriz trans, representante de la verdad, las minorías oprimidas y el esfuerzo, a ser un señor homófobo, faltón y racista que no merece ni ser nominado a los premios. Y no, ni una cosa ni otra, que no seré yo de alegrarme por las cancelaciones de nadie, pero tengan cuidado con los dioses efímeros y artificiales, que como humanos que son en realidad tienen los pies de barro, y en ocasiones les apestan más que a nadie.