El español y Trump

En el lenguaje no tiene razón el que la tiene, sino el que la impone, repetía en sus inolvidables clases el catedrático Fernando González Ollé, apodado por sus generaciones de alumnos Ferdi, debido a su admiración por Ferdinand de Saussure. Segurísima de que Trump no ha leído a ninguno de los dos, el magnate presidente debe de pensar que no solo en el lenguaje, sino en todas las manifestaciones de la vida entera el que impone lo que sea tiene razón. Y así actúa con sus bravatas, demostrando que confunde, como Albares, -parece que en ciertos personajes de nuestra política doméstica late una irreprimible pulsión trumpista-, discrecionalidad con arbitrariedad y convirtiendo la fuerza en razón no solo con políticas, sino con modales de abusón.

Una de sus primeras medidas fue eliminar el español de la web de la Casa Blanca, tal vez porque ve un peligro en ese idioma de pobres e inmigrantes -Audiard dixit- tal vez porque piensa que hacer América grande otra vez solo se puede en inglés; tal vez porque, como ha demostrado, la diversidad no le resulta enriquecedora sino todo lo contrario. A una que adora el español le resulta chocante y sospechoso el odio que nuestro idioma suscita en tanto personaje nacionalista, populista y defensor de lo suyo, no de lo humano. Y recuerda que ya hace más de un siglo Rubén Darío, en su Oda a Roosevelt proclamaba que se necesitaría ser Dios mismo para poder tener en sus férreas garras a la América española, esa que después de un siglo de dominio norteamericano sigue viva, lo mismo que su idioma, con mayor pujanza cada vez pese a los chauvinismos ridículos tipo Audiard o el recelo temeroso de quien pretende ser un grande de este mundo.

Una a la que tan feliz ha hecho lo mismo Shakespeare que Víctor Hugo, desearía que todo el mundo saboreara delicias como «esto es amor quien lo probó lo sabe», «la heroica ciudad dormía la siesta», «no me mueve mi Dios para quererte» o «tú eres, mujer, un fanal transparente de hermosura». Tesoros del español, gratis además. Incluso para quienes creen que hasta la belleza se puede comprar.

Suscríbete para seguir leyendo