Me hago chino

El presidente chino, Xi Jinping, en Beijing. / LAP

Al igual que los de Bilbao, que nacen donde les da la gana, tras el triunfo de Trump y sus tecnofeudales me voy a hacer chino. Desde aquí elevo una petición formal a su presidente, Xi Jinping, para que acceda a mis deseos. Total, un chino más entre 1.408 millones no creo que les descabale los censos.

La ultraderecha que ahora manda en Estados Unidos tendría una hegemonía total en el planeta sin adversarios, y por eso aspiro humildemente a que, desde China, podamos combatir la que se viene encima. Me hubiera hecho ruso, que está más cerca y tiene puntos en común con Occidente, pero Putin y Trump son semejantes en ideología y falta de escrúpulos, con lo que no me sale a cuenta.

Los chinos han empezado fuerte a sacudir el árbol TT (Tras Trump) con su DeepSeek, una inteligencia artificial más barata y que no precisa arrodillarse ante la industria americana de chips. Como escribía mi admirado rector Pedreño, DeepSeek cambia para siempre las reglas del juego de la inteligencia artificial y demuestra que es posible innovar de forma más barata. Lo malo es que nos deja a los europeos en una posición insostenible, y estamos a punto de convertirnos en espectadores de esta tecnología. Por eso mejor nos aliamos con los chinos, aunque no sé si nos van a querer admitir en su club, que son muchos siglos de desaires, cuando no desprecio racista.

En la semana en que Trump firma el incremento de aranceles para México, Canadá y China, mientras los dos primeros han tratado de dialogar, China ha sacado los cañones, que quizá sea lo más juicioso que puedes hacer ante el matonismo trumpiano. Desde pequeñito los chicos sabemos que con los bravucones de patio hay dos posturas: o te lanzas a por ellos, aunque te den una somanta de palos, o tragas quina todo el tiempo que dures en el colegio. Duele menos una paliza puntual que una humillación tras otra, aunque es verdad que a veces a los que sacuden no les basta con una vez.

China, que está a punto de convertirse nos guste o no en la primera potencia mundial, ha reaccionado con prontitud: ¿me subes los aranceles? Vale, te los subo yo también, además impido a los amiguitos tecnológicos de Trump operar en China y países satélites y cierro el grifo de la exportación de minerales raros fundamentales para producir tecnología, con lo que ya podéis hacer chips con arcilla y agua del grifo. La apuesta de Xi no va de farol y el colapso del comercio mundial le importa un bledo si, a cambio, se consolida la posición de China. Ellos sí que creen que el futuro es suyo y por eso, modestamente, quiero subir a su nave.

Pero advierto: aunque me nacionalice chino jamás comulgaré con la rueda de molino de la autocracia seudo comunista, lo siento Xi. Digamos que quiero ser, volviendo a los setenta, un compañero de viaje que comparte conversación y merienda, pero no cama. Desde mi ideología, si es que la tengo, que a veces lo dudo, el régimen de Pekín es mucho peor que las democracias occidentales, aunque viendo lo que ha pasado en Estados Unidos no tengo tan claro cuál es el futuro de éstas.

Europa es una isla, pequeñita y solidaria, de momento, pero nos hemos quedado a ver volar el palomo y no pintamos nada en el tablero mundial. Encima, nuestro bienestar y las prestaciones sociales atraen a un número enorme de desesperados del planeta, que están abarrotando un refugio demasiado pequeño. China no tiene desde luego ese problema, ni por espacio vital ni por capacidad de atracción, y el férreo control sobre una población sometida y unos medios de producción en poder del Estado les beneficia como nación aunque les empobrece como sociedad.

Entre la China de Xi, la Rusia de Putin o los Estados Unidos de Trump, lo ideal sería emigrar a Venus. Como de momento no pinta bien el viaje, es conveniente un equilibrio de fuerzas que impida que alguno de los tres desquiciados líderes gane la batalla. El camino de Trump es, desgraciadamente, el mismo que recorrieron los otros: acabar con la contestación interna y externa, perpetuarse en el poder, laminar los contrapesos políticos y judiciales y hacer su santa voluntad.

¿Se imaginan un país en el que se suben los aranceles un 25, como si hubiera sido un 70, simplemente con la firma de un presidente? Yo tampoco lo creía posible, y ya ven. Sin dar cuentas a nadie, sin disfrazar la medida con votos y consensos. Porque yo lo valgo. Terrible.

Normalmente tiendo a la frivolidad, pero estoy empezando a estar aterrado. El populismo como sistema, las redes como oráculos de la verdad, la dictadura como política. ¿Qué fue de esos afanes por traer a España la democracia occidental? ¿Fueron sino devaneos, qué fueron sino verduras de las eras?

Siempre nos quedará ese asteroide que amenaza con chocar contra la Tierra. Dicen que es pequeñito y no será el del fin del mundo, aunque si te cae encima te hace polvo. ¡Señor, llévame pronto!