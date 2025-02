Algunas justicias poéticas

David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez. / EFE

Mientras agonizo -releyendo la novela homónima de Faulkner, no piensen mal- me viene por mensajero real la noticia del agónico éxito de los dos sindicatos del régimen, UGT y CCOO, en su convocatoria de la pasada semana contra el PP, no contra el Gobierno de Sánchez ni contra Junts, por negarse a que los pensionistas puedan comer tres veces al día, como decía Errejón que comen en la Venezuela de Maduro antes de que a él le atacara un episodio de hambre carnal incontrolable una noche madrileña mientras leía las últimas prescripciones de Laclau sobre el postcomunismo y su futurible adaptación al Metaverso. Resulta que los dos sindicatos, UGT y CCOO, que se llevan este año el 70% de los 32 millones de euros de los impuestos de todos los españoles en subvenciones de Sánchez, reunieron en Madrid y Barcelona (6 millones de habitantes) la escalofriante cifra de 500 manifestantes. Vaya, que si hiciéramos los deberes comprobamos que no fueron ni tan siquiera los liberados y liberadas sindicales que tienen, digo yo, como una de sus obligaciones principales ir a las manifestaciones que ellos y ellas convocan. De la lucha de clases a la hucha de clases, dijo alguien. ¿Comprenden ahora lo de mientras agonizo?

Pero nada han hablado del absentismo laboral, que ya afecta a más 1,2 millones de personas que no fueron a trabajar cada día en 2024. De absentismo laboral saben mucho los expertos liberados sindicales que convocan manifestaciones solo cuando gobierna la derecha o contra la derecha, aunque esté en la oposición. Y luego Feijoo, para que se rían de él asiste como alumno avergonzado y suplicante a la apertura del congreso de UGT. Si piensa que los votos le van a venir de los liberados sindicales es que ha entendido muy poco cómo funcionan y a qué amo se deben. Pasa algo similar con los grupos radicales de extrema izquierda que, para que no se les infiltren policías indeseados (un pleonasmo), acaban de articular un sistema de detección: pedir la hoja de vida laboral. Como ellos y ellas no han trabajado nunca, tienen el folio en blanco, de esa forma no todos pueden superar tan complicada prueba, la de la vagancia endémica. Mientras agonizo.

También hemos conocido esta semana que el genio del artista adolescente (Joyce me perdone) de la música clásica, ese entremés que milita entre la sordera de Beethoven, la calvicie de Schönberg y la electroacústica de Stockhausen, el hermanísimo de Sánchez, cuñado de Begoña e investigado por presuntos delitos, y tras el auto de la jueza en el que señala que "Todo parece indicar que el puesto de jefe de la Oficina de Artes Escénicas se creó para él", ha puesto pies en polvorosa renunciando a su cargo del que no sabía ni donde estaba su despacho ni quiénes eran sus colaboradores. Tengo para mí, ironías aparte, que pierde este país a uno de los mejores músicos que ha dado España y, como en tantas otras disciplinas, formamos a nuestros mejores genios para que luego el extranjero se aproveche de su talento carpetovetónico. De hecho, los directores de las Filarmónicas de Berlín y Viena han suscrito una póliza de seguros, con atención psiquiátrica incluida, ante la posibilidad de que, tras la salida de Sánchez, el hermanísimo de Badajoz, recale en alguna de dichas orquestas, aunque previamente deberá pasar el test de saber dónde están Berlín y Viena, algo más sencillo que acordarse de dónde se encontraba la oficina en la que supuestamente trabajaba.

Y es una lástima esa miopía patria para con nuestros genios: o se van de donde nunca estuvieron o ven canceladas sus carreras profesionales porque, pese a ser trans, emitieron comentarios hace años que no se concilian con los dogmas de la secta izquierdista woke que nos vigila y tutela. Me refiero, por ejemplo, a Karla Sofía Gascón (antes Carlos Gascón), esa actriz trans que, habiendo sido nominada como mejor actriz al Oscar por su película Emilia Pérez (un musical en el que un hombre muy malo -cómo no-, narcotraficante, busca ser bueno y redimirse, gracias a una abogada, convirtiéndose en la mujer que siempre quiso ser; ahora, después de llorar un buen rato, no hace falta que siga porque podría caer en el spoiler o derrumbarme en el nihilismo intelectual, lo que irremediablemente conduce a la locura), esa actriz trans, digo, ha sido marginada por lo que escribió hace tiempo. Ya ven que la condición trans, si no va unida a los postulados dogmáticos y sectarios del izquierdismo woke, no es salvoconducto. Pasa con las mujeres y el feminismo intolerante que nos invade: solo tienen derechos siempre que no sean de derechas. ¿Qué se premia, el trabajo bien hecho o la ideología bien asimilada? Aunque eso sí, exaltar a Bildu, pese al pasado de sus pasados, es perfectamente tolerable. Y todo ello mientras agonizo.

Pero la justicia poética siempre está a la vuelta de la esquina y en cualquier momento puede venir a visitarnos para que se cumplan nuestros sueños, como le ha pasado a Errejón y a tantos y tantas que tanto dogmatismo e intransigencia han inoculado en la ciudadanía con sus evangelios y con el único fin de enfrentarla para convertirse así en los árbitros del caos. Quiere la tradición -y "se non è vero, è ben trovato"- que hace muchos años, cuando aún vivía Franco, una revista de ácido humor, La Codorniz, cansada de tantas multas y sanciones por su irreverente y picante humor lleno de metáforas políticas, publicó una portada en la que se leía: "Cajín es a cajón como cojín es a equis, y me importa tres equis que me cierren la edición". Y la cerraron. Al final de esta escapada surrealista, de esta "Nouvelle vague" del esnobismo progresista, están ocurriendo y ocurrirán muchos otros episodios de justicia poética, esa suerte de dragón dormido que es mejor respetarlo en sus sueños que atizar sus volcánicas reacciones. Son ya muchos casos y muy difíciles de controlar. Ha empezado el hermanísimo del señorito abandonando una tierra que apenas conoció, pero pueden desfilar -desfilarán, no tengan la menor duda- otros personajes hoy ahítos de dignidad y mañana a las puertas del Constitucional babeando sus llantos para que les libere de sus penas. Ahí comprobaremos cómo se comportarán las anchas y ajenas espaldas de Conde Pumpido, su toga manchada con el polvo del camino. Y todo ello mientras agonizo. A más ver.