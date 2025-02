Tenemos más preguntas que respuestas. ¿O es al revés?

Europa Press

«Reuníos, congregaos, gente sin vergüenza (…).

Pues Gaza quedará en desamparo.»

(Sofonías, 2)

¿Trump está loco o no? La primera respuesta a tan acuciante pregunta es otro interrogante: ¿qué es peor? Porque una característica de la nueva era, me temo, es que las contestaciones no tienen ningún sentido en sí, sino desde la perspectiva moral desde la que se realicen. Lo que es malo, porque eso puede anular la política, reducida a cenizas a fuerza de representaciones espectaculares moralizantes: los golpes de pecho desgastan mucho. En EE. UU. hay muchos patrio-demócratas de toda la vida que no entenderán: Trump debe ser para ellos el presidente más cuerdo y ético que han tenido y lo chiflado y extraño es que algunas de sus justas medidas no las adoptaran los anteriores. Y en Israel todo lo que no sea justificar la muerte de decenas de miles de palestinos va a ser considerado un acto de antisemitismo. Pura ética de los justos.

Pero lo peor es que no tenemos más remedio que plantearnos esta cuestión de la locura para evitar volvernos locos. Nuestro mundo ha dejado de estar presidido por algunas reglas ilustradas que establecían una cierta causalidad en la toma de decisiones políticas. Si está trastornado podríamos perdonar su irresponsabilidad, esperar su sanación, su encuadramiento en las tramas hospitalarias que cuidan a tan tristes almas. Pero, ¿y si no lo está? A partir de ahí debemos concluir que Trump es responsable de sus actos. Pero nosotros, también. De nuestros actos y, por consentimiento, de parte de los suyos. Algo habrá que hacer, porque la enormidad de sus acciones y de sus promesas no permite que nadie permanezca pasivo. El concepto mismo de «nosotros», teniendo en cuenta que somos aliados de EE. UU., se vuelve muy elástico. Arendt dijo que algún mal puede ser banal, pero no dijo que fuera banal someterse a él.

Se está convirtiendo en un lugar común comparar a Trump con Hitler, por ver hasta dónde le imita. Es pertinente la comparación, pero está errado el orden: Trump es mucho más peligroso que Hitler, dados los medios de cada cual para alcanzar sus objetivos. El de ahora ya tiene la bomba atómica y redes informáticas. Y aquí estamos, mayormente apaciguándole. Ya sabemos cómo acabó aquello. O sea que, quizá, los locos seamos nosotros. Los votantes de Vox o los que no sabemos entender por qué se vota a Vox y cómo reaccionar; los que siguen pensando en la UE como un proveedor de Erasmus, como un infinito museo de artes aplicadas y un protector de performances; y en China, Turquía, India, Sudáfrica o Brasil como algo muy lejano sin papel alguno en el juego de tensiones en que se va a convertir nuestra vida. ¿Alarmismo? ¡Y tanto! «No se alarmen ustedes», seguro que dijo alguien el día en que las tropas alemanas cruzaron la frontera checa. Vale que no sabemos qué hay que hacer «exactamente». Pero va siendo hora de llevar cuenta de las pequeñas cosas que se desparraman por el mundo y que nos van a exigir reflexiones bien distintas de las hechas hasta ahora. Y exigir a los partidos nuevos programas y estrategias y prioridades. Y todo eso sabiendo que esto, pese a todo, no es fascismo. Porque si nos empeñamos, sin más, en buscar reflejos, nos equivocaremos. Porque los objetivos y las formas son distintas.

En las medidas de Trump hay crecientes arbitrariedades. Algunas merecen ser gestionadas con agreste humor negro. Por ejemplo, al parecer, en la infinita complejidad y sabiduría de sus planes para llevar la paz y la felicidad a Oriente Medio, se podría incluir, según Israel, trasladar a algunos deportados a España –a Madagascar quizá hubiera perturbado a algunos israelíes susceptibles-. Pedro Sánchez, siempre tan insensible a las auténticas democracias, se niega. Espero que Mazón, a su vez, le cante enfáticamente las cuarenta por, una vez más, no defender a la Comunidad Valenciana. ¿Qué es que aquí, acaso, carecemos de ruinas? ¡Si lo sabrá él! Y mejores paellas que nadie, que de fijo que es algo que valorarían los deportados, gente que viene con un hambre de décadas. Una pena que el plan no pueda adaptarse a la Costa Blanca: la geoestrategia juega estas malas pasadas. Hosbec debería decir algo. Nuria Montes, de preclara memoria como empática consellera, felizmente recuperada por Ella, La Patronal de El Sector, fue muy injustamente defenestrada, pero podría aún negociar una franquicia para los recios golfistas que acaben en Gaza, que ahora los palestinos mantienen tan sucia e impresentable. Gaza Fest es lo que necesita el mundo. Seguro que Mazón puede prestar a la UTE Trump-Netanyahu una docena de amigos, dados a las trapisondas inmobiliarias y a otros actos de altruista bondad, en la línea del profético patriarca E. Zaplana (para más razón preguntar por: «La banalidad de la bondad. Asesoría en asuntos generales. SA»).

Al parecer aún quedan consellers y conselleres. De algunos sigo sin saber nombre ni mérito. A otros se les va conociendo. Por sus hechos y dichos. He aquí que una de ellas amenaza a los sindicatos con poco menos que la deportación porque critican al Molt Honorable President. Esto con Franco no pasaba, la verdad. Los sindicatos, entonces, eran como debían ser, un artefacto vertical al servicio de la unidad de destino en lo universal, que, seguramente, es en lo que meditaba Mazón en la famosa tarde. Se empieza por llamar caradura a un político en el marco de una crítica razonable y se acaba, que sé yo, por no ir a misa, o por defender los recortes de horarios y el incremento de pensiones. ¿Es que no tienen nada mejor que hacer los sindicalistas? La verdad es que está el mundo que casi nada nos asusta: esa alusión pendenciera a los liberados sindicales, que sólo puede entenderse como un ataque a las funciones constitucionales de los sindicatos, en otra época hubiera causado escándalo. Ahora, entretenidos con la Verdad, los fakes y otras zarandajas posthumanistas, andamos distraídos y sus compañeros y el jefe permiten todo, sin reñirle ni nada, ellos, de rigurosas costumbres.

En fin, a las rimas ejemplares: la imperturbable actitud del Molt Honorable que nada hizo ni nada supo ni nada dice ni nada aclara, como no sea proclamar la maldad ajena, nos lleva a la pertinente pregunta: ¿es un caradura o es que está convencido de lo que dice? La respuesta es bífida: A) No sabemos qué es peor. B) Las dos cosas son perfectamente compatibles.