Locura generacional

La historia de la música nacional no contaba con la aparición de Pignoise en escena. Eran los intrusos de una industria que rehusaba que un exjugador de fútbol pudiera estar liderando una banda creadora de éxitos que ahora se han convertido en atemporales. De hecho, los primeros años de la banda no fueron fructíferos y el azar les dio una oportunidad exponiéndolos con Nada que perder, banda sonora de la serie Los hombres de Paco. Sin embargo, la banda formada por Álvaro Benito, Pablo Alonso y Héctor Polo ha luchado por mantener a flote su propuesta musical contra las malas lenguas que desprestigiaban al grupo y con unos parones que pudieron ser definitivos.

Ahora, en cambio, celebran 20 años en la música con una gira nacional que no para de colgar el cartel de entradas agotadas en cada ciudad que visitan. Alicante no iba a ser menos, y la Sala The One fue testigo de una gala marcada por la nostalgia. Partiendo de que no era la mejor noche de su vocalista, damnificado a nivel vocal, cuyo cuidado de las cuerdas vocales durante todo el día le permitió dar la talla en directo. En la jerga de Benito, jugaban con uno menos. Pero un grupo es un grupo, y el resto de componentes, incluida una segunda guitarra en las manos de Sergio Santabárbara, subieron los decibelios para intentar camuflar los problemas de su frontman, que como anécdota lucía una camiseta retro del Hércules.

Es de agradecer que a pesar de todo se subieran al escenario, y más todavía que no rebajaran el nivel y lo diesen todo para saciar al público con la actitud que caracteriza a Pignoise. Arrancaron con una retahíla de himnos que han sido BSO de varias generaciones: Todo me da igual, No sentar nunca la cabeza, Por verte o Quiero. Pero la adrenalina no paraba y el público parecía disfrutar de lo lindo de cada una de las canciones. Además, he de confesar que hace tiempo que no veía una locura tan desmedida por una canción, pero Nada que perder consiguió retumbar los cimientos de la sala sanvicentera y poner el listón muy alto para próximas actuaciones. Porque ese grupo que era tratado como el apestado del pop-rock nacional, ahora está recogiendo los frutos que ha sembrado a lo largo del camino.