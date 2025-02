El acceso a la carrera judicial. Otro intento de injerencia en la Justicia.

Nadie puede tener duda alguna de que todos los proyectos del Gobierno referidos al Poder Judicial tienen como objetivo debilitarlo como auténtico poder, sin entrar otra vez en el esfuerzo indisimulado de lograr que los procesos en curso contra los allegados al presidente acaben archivados. Los ataques personales a miembros de este Poder son tan expresos que solo cabe esta interpretación.

Tras la proposición que promueve la casi desaparición de la acción popular y el establecimiento de requisitos para la admisión de denuncias y querellas que demuestran un absoluto desconocimiento de la realidad y que, de avanzar impedirán que se investiguen delitos en general, ahora quieren llevar adelante una modificación en materia de acceso a la carrera judicial ya fracasada hace algunos años por razones que evidenciaron defectos de peso en aquel sistema.

En el año 1988, con el PSOE en el gobierno, el acceso a dicha carrera se estableció mediante diferentes sistemas: la oposición, que permanece invariable en su estructura básica y que constituye el sistema ordinario, y el concurso, siendo éste posible entonces por los llamados tercer y cuarto turno -además del quinto que sigue igual-. Se accedía como juez por el tercer turno, es decir, de cada tres plazas de juez creadas, una lo era por juristas sin oposición mediante un simple concurso, no concurso oposición. El acceso en la categoría de Juez se basaba exclusivamente en los méritos alegados, sin programa sobre el que valorar los conocimientos o examen alguno. Y como magistrado, por el cuarto turno, esto es, de cada cuatro plazas, una mediante un concurso de méritos de la misma forma.

El tercer turno se suprimió y el cuarto se mantuvo, el de acceso por la categoría de magistrado, pero incluyendo una oposición junto a la alegación de méritos, aunque con un temario más reducido.

Conocí muy bien aquel sistema, ya que formé parte en el año 1990 del tribunal que valoró a los candidatos de ambos turnos cuando bastaba con la alegación de méritos, sin sujeción a criterio alguno que permitiera verificar los conocimientos necesarios para ocupar una plaza judicial. Tengo, pues, frente a quienes quieren resucitar el sistema suprimido pensando que es una novedad, experiencia práctica en la materia y puedo hablar por tanto con la debida experiencia.

Y no. Se comprobó que sin elementos objetivos y sin los que permiten valorar el conocimiento del Derecho de los aspirantes, la discrecionalidad era máxima, casi absoluta, aunque quiero decir que jamás, en caso alguno, se entró a dilucidar sobre la ideología de los peticionarios o sus inclinaciones hacia uno u otro partido. De la misma forma, aquellos que piensan que este sistema permitirá una democratización del Poder Judicial, que entienden patrimonio de la derecha, yerran. Ni la procedencia judicial es de ricos y derechistas, ni entonces los aspirantes destacaron por constituir algo distinto a quienes estudian una oposición. Ni, por supuesto, este dato fue o puede ser tenido en cuenta en la selección judicial. Salvo que el tribunal se componga de modo irregular.

Lo que hizo fracasar el sistema fue que no resultaba posible o suficiente para valorar el conocimiento la simple alegación de méritos en diversos oficios o profesiones, sin criterios objetivos para hacerlo. La mera experiencia era insuficiente sin contrastar su calidad, no simplemente la cantidad, y el conocimiento del Derecho solo es posible apreciarlo mediante una prueba específica. Una entrevista, como sucedía, resultaba ineficaz a estos efectos. Y así lo manifestó el tribunal del que formé parte.

El sistema era totalmente discrecional, tanto que nunca se llegaron a cubrir la totalidad de las plazas ofertadas por el mismo, quedando muchas desiertas. Se impuso en el tribunal la prudencia. El tercer turno se suprimió y el cuarto se mantuvo, pero incorporando una oposición de menor extensión que la ordinaria. Y así sigue todo.

Pretende el Gobierno ahora volver sobre aquello empecinado en ideas ya fracasadas y propuestas entonces por el PSOE, aquel PSOE que volvió al sistema de la oposición por considerar que era el más objetivo e igualitario. Y quiero dejar claro que yo entonces era un defensor manifiesto del acceso sin oposición, defensa que abandoné al enfrentarme a sus resultados prácticos.

Quieren que los jueces no memoricen un programa, sino que realicen un examen práctico en el que desarrollen sus capacidades personales. Bien está incorporar una prueba de ese carácter. Pero es que ya existe. Ignoran los que impulsan un cambio que la formación práctica se lleva a cabo en la Escuela Judicial una vez aprobada la oposición teórica. Los jueces deben aprender práctica para concluir su nombramiento. Primero en la Escuela Judicial y, posteriormente, durante dos años como jueces de apoyo. Y pueden suspender si no superan esa fase. No se reduce todo a una oposición como dicen quienes desconocen la materia, pero legislan con esa ligereza que caracteriza la ausencia de formación suficiente.

No es negativo, sin embargo, que el Estado apoye a quienes quieren opositar a juez, con becas o con profesorado específico. Pero, en este punto, son muchas las cosas de las que hablar: si primarán los recursos económicos, las calificaciones en la carrera, ambas o criterios ajenos a la función. Y, en todo caso, cómo se va a articular esa especie de cuerpo de profesores preparadores y con base en qué requisitos se hará.

Mucho hay que pensar antes de una reforma de este calado que, debemos pensar, no oculta una pretensión similar a la sucedida en México donde la mitad de los jueces han sido depurados y la otra mitad será expulsada en breve. No creo que el modelo sea ése o los parecidos de países a los que nuestro Gobierno mira con atención. Esperemos que no pretendan imitarlos.