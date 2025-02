Els bous i l’Església.

Els sants han estat hòmens i dones que han viscut estimant i en harmonia amb la creació. No hi ha cap sant que haja maltractat els animals. Al contrari, tant Sant Antoni abat, com, encara més Sant Francesc d’Assís, són protectors i defensors dels animals. Per això l’Església i d’una manera especial el papa Francesc, ha ressaltat la importància de cuidar la creació, estimant i protegint els animals i les plantes que Déu va crear amb amor. Per això “l’espectacle” dels bous, no té lloc, pel que significa de tortura d’aquests animals, en el pla creador de Déu.

La mort de persones (jóvens i majors) i els diversos ferits als bous a la mar o als bous al carrer, fa d’aquest “espectacle”, un fet luctuós i horrorós. Per això el 10 de febrer de 1805, ara fa 220 anys, Carles IV prohibí per decret els toros al Regne d’Espanya.

Les persones que moren cada any o que queden ferides en els bous al carrer, hauria de fer replantejar aquesta “tradició”. I no només no es planteja la brutalitat d’aquesta “tradició”, sinó que al País Valencià, VOX va proposar un simulacre d’“encierro infantil” a València. I encara més: el PP i VOX van aprovar fer un taller anomenat “Aprende a embolar”, tot i que s’hauria de dir, “Aprende la barbarie”. A més, tant VOX com el PP es van enfurismar contra el ministre de Cultura, pel fet que aquest ministeri decidí suprimir el Premi Nacional de Tauromàquia.

L’Església ha estat contrària als espectacles de mort i de vanitat humana, com es pot comprovar en la butla, “De salutis gregis Dominici”, promulgada l’1 de novembre de 1567 pel papa Pius V i que diu: “Atès que aquests espectacles taurins no tenen res a vore amb la pietat i la caritat cristiana, i volent abolir aquests espectacles cruents i vergonyosos, no d’hòmens sinó del dimoni, prohibim terminantment, baix pena d’excomunió, als que permeten la celebració d’aquests espectacles en què es corren bous i altres feres en els llocs on es duguen a terme”.

La butla diu també que “si algú morira allà, no se li ha de donar sepultura eclesiàstica”. I encara, prohibia “baix pena d’excomunió, que els clergues que hagen rebut ordes sagrades, prenguen part en aquests espectacles”. El papa Pius V prohibia les corregudes de bous, “encara que siguen, com erròniament es pensa, en honor dels sants o d’alguna solemnitat o festivitat e l’Església, les quals s’han de celebrar amb lloances divines, alegria espiritual, obres piadoses i no amb aquesta classe de diversions”.

Anys més tard, el 1920, el cardenal Gasparri, Secretari d’Estat del Vaticà, deia: “L’Església continua condemnant en veu alta, com ho va fer Sa Santedat Pius Vè, aquests sagnants espectacles”.

També el papa Joan Pau II afirmava: “L’home, eixit de les mans de Déu, ha de ser solidari amb els altres éssers vivents”. Fins i tot Hemingwey, molt aficionat als bous, deia: “Des de punt de vista cristià, les corregudes de bous són moralment indefensables, ja que en elles hi ha sempre crueltat i mort”.

Però ha estat el papa Francesc, en la seua encíclica, “Lloat sigueu”, que ha denunciat amb valentia la tortura dels animals, quan al número 130 d’aquest text, diu: “És contrari a la dignitat humana fer sofrir inútilment animals i sacrificar sense necessitat llurs vides”.

No estic demanant que siguen excomunicats els toreros, ni els partidaris dels bous embolats, a la plaça, al carrer o a la mar! Però defendre les “corridas”, com volia el PP, com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, és una broma de molt mal gust! Com ha estat una vergonya que, des de fa anys, s’haja donat un Premi Nacional de Tauromàquia!

Les “corridas” o els bous al carrer o a la mar, no són cultura, com sí que ho és el Misteri d’Elx, la catedral de Burgos, la Llotja de València, el monestir de Poblet, el Palmeral d’Elx, la Sagrada Família de Barcelona, l’Alhambra de Granada o les festes de la Mare de Déu de la Salut d’Algemesí!

I és que una cosa és la cultura i una altra la tortura!