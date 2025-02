Cómo mejorar los premios literarios de Elche

Libros en una de las estanterías de una librería, en una imagen de archivo. / ZOWY VOETEN

El pasado 17 de enero se entregaron los premios de la 60 edición del concurso de cuentos navideños Gloria Fuertes, organizados por Radio Elche. Este simple dato debería ser un motivo de orgullo para una emisora que celebra sus noventa años de existencia, y para una ciudad –hay que decirlo– que no se caracteriza por la organización de este tipo de eventos literarios. Asistí para recoger el segundo premio, y durante mi breve turno de palabra abundé en esa misma idea: agradecí que una entidad privada los hubiera mantenido vivos durante tanto tiempo y lamenté que Elche carezca de este tipo de concursos.

Si queremos situar nuestra ciudad en el panorama nacional más allá de esa imagen recurrente y cierta de un pueblo con gran empuje empresarial, no estaría de más reflexionar globalmente acerca de qué aspectos culturales convienen fomentar, porque eso también contribuye a que Elche se proyecte mejor en el ámbito cultural.

Me estoy refiriendo a la necesidad de que el Ayuntamiento convoque unos premios literarios en las dos lenguas oficiales de la Comunidad, tal y como se hace en otras ciudades de nuestro entorno. Baste con mirar a València, donde existen, aparte de los promovidos por el Ayuntamiento, los que convoca la Diputación, en las dos lenguas y en varios géneros. ¿Y qué existe en Elche?

Sin afán de exactitud, si dejamos al margen un certamen literario sobre el valor de la igualdad y otro que lleva el nombre de Manuel Segarra en honor del periodista fallecido, en nuestra ciudad solo existen unos premios literarios en valenciano –de escasa participación–, que tanto la izquierda como la derecha mantienen mientras se desvanecen lánguidamente sin pena ni gloria. Los certámenes literarios deberían existir como otra marca más de identidad de la ciudad, independientemente del signo político que lleve las riendas de la Corporación. Los actuales premios Festa d’Elx de poesía y Antoni Bru de narrativa son una oferta escasa y –digámoslo con el debido respeto– anómala, pues solo se convocan en valenciano. Si partimos de la base de que nuestras dos lenguas oficiales son el castellano y el valenciano, deberían convocarse en ambas con el fin de dotarlos de más sentido y equidad lingüística. Como filólogo que soy, considero que nada hay más noble que la legua materna de cada hablante, sin que las directrices políticas –que tanto contamina todo de ideología– prevalezca sobre el libre uso que cada ciudadano hace de ella.

Por eso me atrevo a sugerir la creación de un certamen más amplio y ambicioso con el fin de que ningún escritor quede excluido por la lengua que use. Con los doce mil euros con que están actualmente dotados estos premios en valenciano –y puedo afirmar con conocimiento de causa que es una cantidad muy generosa– podría organizarse un certamen abierto a escritores de otros territorios. Para llevarlo a cabo, propongo la conveniencia de redistribuir la cuantía actual, de manera que los cuatro futuros premios tengan una dotación de tres mil euros cada uno: el Festa d’Elx, de poesía en valenciano; el Antoni Bru, de narrativa en valenciano; el premio de poesía en castellano Pedro Salinas; y el premio de narrativa en castellano Vicente Molina Foix (en otro momento podría argumentarse sobre la idoneidad de estos u otros nombres). Que lleve en el haber de mi mochila literaria bastantes premios obtenidos durante los últimos quince años en los pueblos y ciudades de esta España nuestra me permite afirmar que estos futuros premios están bien dotados. Si a eso se le añade –tal y como ahora sucede– la consiguiente edición para todas las categorías, tendríamos unos premios dignos, con el compromiso de mantenerlos en el tiempo.

No dudo de que Elche pueda ser y sea una porción del cielo en la tierra, pero también es necesario que exista en nuestra ciudad una oferta cultural más diversificada, en la que la literatura tenga su espacio, pues ha transcurrido ya mucho tiempo de aquellos memorables premios Café Marfil. Convocar unos nuevos certámenes literarios debería ser un objetivo a corto plazo, porque supone rendir un homenaje al valor incansable de la palabra, esos diminutos seres capaces todavía de transformar el mundo.