Imagen de archivo de un puñado de antiguas pesetas.

Compruebo cómo un billete de cinco euros no me da ni para el combo con el que inicio el día: la compra del periódico y el desayuno clásico del café con leche con la tostada. Sucede en ocasiones que no somos conscientes de los actos mecánicos que realizamos, y mejor que así sea porque no soportaríamos muchas de nuestras rutinas si tuviésemos que realizarlas a conciencia.

Porque a ver quién pagaba mil pesetas por un ejemplar de un periódico y un desayuno sencillísimo. Reflexiono un instante. Doy un salto atrás de treinta años. Me veo saltando de la cama y comprando mi ejemplar del periódico por apenas cien pesetas, y desayunando por doscientas. No hay trampa ni cartón. Al cambio, en 1995, el ritual matutino se saldaba con el equivalente a dos euros, y sobraba.

Con el billete de cinco, ese que a día de hoy no vale nada, y que equivalía a novecientas pesetas, elegía mi menú del día entre numerosos restaurantes. En el restaurante chino de la vuelta de la esquina todavía me devolvían casi cuatrocientas pesetas del billete de mil.

Me acusarán de inadaptado, pero no me salen las cuentas. Estrenaba cada mañana, pack de periódico y desayuno mediante, con trescientas pesetas, ganando 180.000 (recuerden lo que los profesores cobraban entonces).

Los precios han subido exponencialmente, como queda demostrado en ese desayuno para el que el billete de cinco euros, las casi mil pesetas de entonces, ha quedado ridículo e insuficiente. Aunque para ridículos, en comparación con el coste de vida, los salarios de ahora.

Por lo que pagamos por un desayuno, en los tiempos de la peseta podíamos celebrar la comida del día. Los precios de los alquileres son obscenos, de acuerdo, pero ojo con lo pequeño. Hoy mil pesetas no son nada.