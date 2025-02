Rafael y Pilar: bienvenidos a casa

Rafael Altamira y su esposa, Pilar Redondo. / INFORMACIÓN

La visita del Rey Felipe VI a El Campello, en el día de hoy, para presidir la inhumación de los restos de Rafael Altamira y su esposa, Pilar Redondo, es un evento de gran relevancia tanto a nivel histórico como cultural. Este acto, que se produce tras un largo proceso para conseguir la repatriación de los restos de la pareja, es un reconocimiento a la figura de Altamira, uno de los intelectuales más importantes de la historia de España y un referente internacional en la defensa de los derechos humanos y la paz mundial.

Rafael Altamira (1866-1951) fue un destacado jurista, literato, pedagogo… (un intelectual en definitiva) cuya obra abarcó diversas disciplinas, pero fue especialmente conocido por su contribución al mundo de la judicatura.

En 1920 fue elegido miembro de la Comisión de Juristas encargada por el Consejo de la Sociedad de Naciones para redactar el anteproyecto del Tribunal Permanente de Justicia Internacional, del que fue nombrado titular un año después, en 1921. Fue uno de los diez jueces titulares del mismo, llamado Comité de los Diez, cargo para el que posteriormente será reelegido durante otros dos mandatos consecutivos y que ocupó hasta 1940.

La repatriación desde México se ha conseguido tras un proceso largo y complejo, que arrancó exactamente en febrero de 2022, cuando me reuní con algunos de sus familiares y acordamos «intentar» cumplir con el deseo de tan ilustre personaje. «Cuando se me aparte de la vida oficial, me retiraré al rincón de mis amores más gratos: al Campello», dijo.

Y lo hemos conseguido. Bienvenidos sean pues Rafael y Pilar a El Campello, donde descansarán definitivamente tras una ceremonia que hemos hecho coincidir con el día del nacimiento del humanista, 10 de febrero, que presidirá Su Majestad el Rey Don Felipe VI.

El Campello hace hoy historia por partida doble: dará sepultura a tan ilustre personaje, y acogerá por vez primera una visita real.

Tras un arduo trabajo diplomático y la implicación de diferentes instituciones públicas de todos los niveles, se consiguió felizmente la repatriación. La conjunción de voluntades de las administraciones Central, Autonómica, Provincial y Local lo han hecho posible, y eso da cuenta de la importancia que Altamira tiene en la memoria colectiva de los españoles.

Embajada de España en México, Generalitat Valenciana, Diputación Provincial y Ayuntamiento han caminado de la mano y han remado juntos, lo que personalmente considero un ejemplo de lo que tantas veces se dice y en pocas ocasiones se consigue: la unión nos hace fuertes, y esa fortaleza sólo puede llevarnos al éxito colectivo.

Altamira, también académico relevante, siempre defendió la educación como pilar del progreso, y la historia como herramienta para comprender nuestro presente y forjar un futuro mejor. Su visión del derecho como un instrumento de concordia y no de conflicto sigue siendo hoy referencia para quienes trabajan en la defensa de los derechos humanos y la cooperación internacional.

Progreso, concordia, educación, paz, humanidad… no son (o no deberían ser) palabras huecas. Hoy alcanzan pleno contenido, como veremos en el listado de cargos políticos de todas las tendencias, mandos militares, autoridades académicas, juristas, literatos y una amplia representación de la sociedad civil que asistirán al acto en el Cementerio Municipal.

Pilar Altamira, una de sus nietas (que dedicó parte de su vida a poner en valor la figura y el legado intelectual de su abuelo y con la que el Ayuntamiento que me honro en presidir mantuvo una fluida y cómplice relación) hubiera sido hoy feliz. Muy feliz. Lamentablemente, falleció hace cuatro años, en El Campello, pero estará perfectamente representada en la ceremonia por todos sus hijos e hijas y mucha más familia, integrados en una amplia delegación encabezada por otra nieta del humanista: Mari Luz Altamira.

La visita del monarca a El Campello adquiere una dimensión simbólica en este contexto. La presencia del Rey Felipe VI en este acto no solo representa un homenaje institucional a la figura de Altamira, sino que también subraya el compromiso de la Corona con el reconocimiento de aquellos que, como Altamira, han contribuido al progreso, la concordia entre los pueblos y los derechos humanos en el mundo.

En conclusión, la visita del Rey Felipe VI a El Campello para la inhumación de los restos de Rafael Altamira y Pilar Redondo es un acto de gran trascendencia histórica y simbólica. La repatriación de los restos es un reconocimiento a la figura de Altamira, cuya labor intelectual y política dejó una huella profunda en la historia de España.

Me gustaría acabar estas líneas con el anuncio de un ambicioso proyecto ya en ciernes, porque la inhumación de hoy no la consideramos un «punto y final», sino un principio. Un principio del que hemos bautizado «Año Altamira», en el que se sucederán actividades culturales muy diversas con un objetivo claro: dar a conocer a la población, de aquí y de fuera, la figura, el trabajo y los valores que definen a Rafael Altamira. También se lo merece.