El sectarismo españolista del PP valenciano

Daniel McEvoy. / Sergio Ferrandez

La participación del Secretario autonómico McEvoy en un acto celebrado en un espacio no docente para explicar la nueva ley de Libertad Educativa y qué se va a votar próximamente, ha desencadenado la furia del mundillo separatista que se arroga, con la complacencia de muchos medios de comunicación, la representación de “toda” la comunidad educativa. Tanto organizadores como el propio secretario mantuvieron una escrupulosa postura de neutralidad que en ningún caso han respetado ni asociaciones pro-valenciano ni sus terminales docentes, fuertemente incrustadas en el tejido administrativo educativo.

Digo PP valenciano porque, por ejemplo, el Balear, que desprecia sus compromisos electorales y ningunea a las asociaciones y padres que reclaman un mísero 25% de español en las islas o el partido popular Gallego, con sus campañas de 21 días sin hablar español a ver si nos curamos de tan funesta infección, supongo que no serán vistos por los airados miembros de Escola Valenciana y toda la colla nacionalista como reaccionarios centralistas, sino como socios.

Los ofendiditos por vocación y subvención (seguramente la eliminación de la segunda facilite la debilidad de la primera) se indignan porque el Secretario Autonómico, señor McEvoy, se permitió explicar cómo se iba a hacer, según la nueva ley, la elección de la lengua predominante en la enseñanza de nuestros hijos y se mostró partidario de que fuese decidida por los padres libremente, llegando incluso a afirmar en repetidas ocasiones que, ni él ni la administración, tenían preferencia por ninguna de las dos lenguas cooficiales de la Comunidad Valenciana. Yo sí.

Nosotros, los españolistas de Escuela de Todos, en lugar de contaminar los colegios con pancartas o escritos de dirección coaccionando a padres y alumnos a elegir valenciano por huevos, tenemos la desfachatez de utilizar lugares neutrales como auditorios y, en ellos, a los que se acude libremente, explicamos las ventajas pedagógicas de estudiar preferentemente en lengua materna, que, aunque no lo crean, puede ser en nuestra comunidad el español o el valenciano. Sin embargo, estos portadores de la democracia auténtica que se agrupan en la izquierda nacionalista y los numerosos profesores y maestros, tan competentes ellos, que siguen sus directrices, no escatiman mentiras como que no habrá libros gratis si votas estudiar en español, ni profesores suficientes, ni excursiones, ni estarás con tus compis.

Estos demócratas de la izquierda intransigente, se oponen a que voten los padres como se oponían en 1931 al voto femenino que defendía Clara Campoamor, y por las mismas razones. Argüían que las mujeres, tan zotes ellas, votarían lo que curas y maridos dictasen; ahora utilizan los mismos argumentos para evitar que voten los padres, tan ignorantes les parecen como las mujeres de la II República, y desean que lo hagan quienes saben, o sea, ellos. En Escuela de Todos y Hablamos Español creemos que cada persona acredita la capacidad y la dignidad suficiente para poder elegir libremente, aunque se equivoquen y voten contra lo que diga Compromis, Plataforma per la Llengua o Escola Valenciana.

Al margen de esto, algunos españolistas pensamos que el PP, con la ayuda de VOX, ha pergeñado una ley tramposa que pretende no agraviar al independentismo más de la cuenta. Una ley con defectos muy graves: no es de libertad, es de conjunción lingüística (se estudia en ambas lenguas oficiales), con un 20% máximo entre una y otra, o sea estudias en la que no quieres casi lo mismo que en la otra; sigue siendo de plurilingüismo (se utilizan asignaturas como medio para enseñar idiomas, lo que es un error pedagógico enorme) modelo que dificulta el aprendizaje de las asignaturas cobaya y no garantiza tampoco el conocimiento del idioma; y, por último, establece dos tipos de ciudadanos con derechos diferentes, los alumnos tienen que estudiar más o menos cantidad de la lengua no elegida según en qué lugar vivan. Los derechos son de los territorios, no de los ciudadanos. Aun así, vota por tu lengua materna, es lo mejor.