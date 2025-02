Para que la sobremesa de Mazón no sea eterna

Mazón explica su gestión de la dana en las Corts durante el día 29 de octubre. / M. A. Montesinos

Desde el pasado 29 de octubre, en la Generalitat no hay nadie al volante. Por eso, ahora más que nunca, el PSPV debe mostrarse con capacidad para liderar la Comunitat en cuanto haga falta. Y con todo el dolor de mi corazón, he de decir que a fecha de hoy no se nos vislumbra como opción de futuro.

En un momento como el actual, de desafección política en máximos históricos, la diferenciación debe estar en el proyecto. Atizar a Carlos Mazón es como disparar a un muerto, al presidente ningún daño le hace, porque, por mucho que se empeñen en querer imponer un relato, la sociedad tiene claro lo que pasó y quiénes son los culpables. Por otra parte, el PSPV no es Compromís, no podemos seguir siendo sus palmeros, no podemos ser su caja de resonancia ante cualquier ocurrencia. Nosotros no insultamos a los empresarios, les damos un marco de certidumbre para que puedan crear empleo. Baldoví o Fullana no tendrían hueco en nuestro partido, no somos voceros de la estridencia. No somos la nada, somos el todo.

Por ello mismo, y para distinguirnos de la medianía, debemos empezar a diseñar y trasladar nuestro proyecto de Comunitat y las personas que lo dirigirán para que la gente vislumbre que hay otra forma de hacer política. En las elecciones de 2015, se visualizaba a Ximo Puig como el futuro presidente, porque fue capaz de marcar la agenda política valenciana con asuntos como la infrafinanciación, mientras que a fecha de hoy no somos alternativa de nada. Seguimos anclados en El Ventorro y en menoscabar lo que ya está menoscabado, es decir, en perder el tiempo. Dejemos a Mazón en paz, porque sinceramente, ojalá sea candidato otra vez.

La gente está harta de gritos. La sociedad quiere llegar a final de mes, poder comprarse una vivienda, que bajen los alquileres, que su ciudad esté limpia, no esperar semanas para ir al médico de cabecera o dos años para ir a juicio. Los ciudadanos quieren vivir en paz y con tranquilidad, y poco estamos contribuyendo a esa paz y esa tranquilidad.

Una vez configurada la Ejecutiva (con gente muy válida y algún que otro oportunista, que antes de tener sueldo gracias al PSPV califica a Ximo como ejemplo del viejo lermismo y lastre para Monica Oltra), vamos a comenzar a ofrecer soluciones a la ciudadanía. O nos creemos que el fututo es nuestro o la sobremesa de Mazón se alargará eternamente.