Vuelven las mentiras del caso Rubiales-Hermoso

Ha vuelto el caso Luis Rubiales- Jennifer Hermoso. Ahora en los tribunales. Acudió ella, Hermoso. Vino desde México para declarar sobre aquel beso no consentido tras ganar el Mundial de Fútbol. Calentando motores, en las redes los machistas ya habían empezado a levantar bulos del pasado. Por si, con el tiempo, a alguien se le han olvidado algunas cosas y cuela la mentira. Visto así, toca refrescar la memoria. Cuatro claves:

Fue solo un "piquito". Es lo que dijo Rubiales. Igual que ahora la Federación también dice que el acoso de las mujeres de los jugadores del Mallorca no es eso, sino "agobio". De nuevo intentarán hacer luz de gas a todo el mundo. Por cierto, no hay ninguna imagen de Rubiales dando un piquito a los jugadores masculinos cuando ganaron el Mundial, ¿verdad?

"Ella inició todo, abrazó a Rubiales y lo levantó". Si la moda es convencernos de que la tierra es plana, imaginen lo que a algunos les cuesta mentir en este punto. La tendencia es descargar la responsabilidad. Antes del beso forzado hay otra imagen de Rubiales tocándose, pero solo porque "Vilda le miró". Por fortuna, recuerdo que hay imágenes. Ella, en ningún momento, levanta a Rubiales. Es él quien sí abraza a la jugadora, y la rodea por la espalda alta y cuello, impidiendo que se pueda mover o apartar.

"Ella, en la primera declaración en la radio, no se quejó". Claro, porque iba a viajar y compartir horas de vuelo con su jefe. Recuerdo también que la Federación publicó notas de prensa poniendo en boca de Hermoso palabras que ella nunca dijo. Recuerdo coacciones a ella para grabar un vídeo, que él le pide grabar "por sus hijas". Y luego, presiones a sus familiares. Recuerdo el comunicado que ella redactó: "La situación me provocó un 'shock' por el contexto de celebración, y con el paso del tiempo (...), me sentí vulnerable y víctima de una agresión, un acto impulsivo, machista, fuera de lugar y sin ningún tipo de consentimiento por mi parte. No fui respetada". Este es el problema de la normalización de los abusos y agresiones, que impide no asumir lo ocurrido hasta tiempo después. Y más en una relación de poder.

"El feminismo contamina todo este caso". A los defensores machistas de Rubiales en las redes, obvio, les molesta el feminismo, les molestan mucho leyes como la de libertad sexual y tienen a Rubiales en un pedestal por aquella escena en directo desde la Federación. ¿Recuerdan? Usar a sus hijas en directo para explicar él, como hombre, qué es la igualdad. Hablar de un "falso feminismo" mientras la asamblea aplaudía. Ascender a una mujer para creerse el más feminista de la historia. Y convertir un tema de derechos humanos en caza de brujas. Eso se llama instrumentalizar a las mujeres. Por cierto, recordatorio. Meses después, Rubiales fue condenado a duplicar la pensión de sus hijas.

Por si ya no teníamos de sobra estos días con el caso Errejón, nos llega el caso Rubiales. Pero con lo que nunca cambia: el machismo a raudales con sus manipulaciones y mentiras.

