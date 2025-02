El grave problema de la vivienda y la omertá generalizada de un negocio deshumanizado. / Europa Press

¿Por qué no colaboramos todos a una para evitar los abusos que acaban amontonando a los más menesterosos en viviendas sin higiene ni salubridad?

La grandilocuencia de los partidos no tiene igual. Unos prometen construir 3.000 viviendas, otros 5.000… Todo en función del momento y del auditorio que en cada caso les escucha. Ello no es de hoy, ya es viejo, repetitivo y olvidado. No sé si el señor presidente del Gobierno en su obsesión por Franco dedicará uno de sus 100 eventos previstos para este año a tan importante cuestión en la que quién sabe si hallará referencias a la vivienda social en el viejo régimen. Podría ser.

Veo mucha obsesión por limitar los alquileres, pero ninguna en limitar precios en función de las décadas del edificio por ejemplo o de las consiguientes estructuras de los edificios. Sería deseable que parte de quienes buscan alquiler se atrevieran a adquirir viviendas, si el precio fuera razonable. Creo que muchos jóvenes estarían dispuestos a recuperar en la medida de sus posibilidades y conocimientos las viviendas que están en condiciones penosas y que yo me pregunto si no da vergüenza, ni al vendedor ni al representante, el hecho de mostrarlas por el módico precio de 170.000 o 180.000 euros en edificios de medio siglo largo largo y en zonas bastante degradadas.

En los últimos años hemos asistido al fenómeno okupa no solo de edificios vacíos, sino también de viviendas de las que el propietario se ha visto desposeído sin más. Pero en un mundo de tantos listos, la capacidad de invención para acciones fraudulentas es prolífica como inagotable nuestra capacidad de asombro. Ahora se habla también de «inquiokupación». Es fantástico, imagino que no será la última invención.

Y después de toda una vida estudiando Derecho, ¿cómo soy incapaz de entender estas atrevidas novedades con defensores (¿juristas o jurisperitos?) que han llegado a los privilegios de la política pese a ser personajes sin profesión conocida?

A veces me sorprende la Rae y mi admirado profesor Muñoz Machado, su director, tan dispuestos ambos a aceptar todo tipo de terminología cuyo mejor tratamiento, para mi trasnochada lógica, sería la de ignorar y no «hacer aprecio» de tan ilícitos fenómenos sociales. Escraches, desescalada, ahora inkiokupas, y lo que vendrá.

Doy por supuesto que las autoridades y poderes públicos han de poner orden y preocuparse de la ciudadanía, teniendo siempre presentes los principios de equidad, proporcionalidad y tantos otros, que han de presidir todas nuestras actuaciones. Pero parece que esto es mucho suponer.

Sin embargo, llegados a esta obviedad, es duro tener que pensar que entre tanto operador jurídico pudiera fallarnos (Dios no lo quiera) el principal, el garante de la seguridad jurídica y de los derechos de todos, que no es otro que el juez. La Justicia tiene la última palabra, por supuesto. Pero qué sentido tiene una Justicia que tendrá a un propietario uno o dos años en un hotel o en casas familiares hasta que se declare su derecho a ocupar la propia casa (que a saber cómo puede encontrarla).

Siempre he dicho a mis alumnos que éramos muy afortunados de haber nacido en este mundo de progreso y libertad que es solo una escasa minoría del mundo, pues el Derecho representaba el orden de la sociedad.

Ahora no sé qué decir, por fortuna ya no tengo alumnos, pero me inquieta pensar qué es lo que se explica hoy en nuestras aulas para que puedan entender el sentido y la coherencia entre el Estado de Derecho, al que me resisto a renunciar, y novedades tan pintorescas a las que nuestros jueces no pueden hacer frente. Y lo que es peor, algún que otro profesor las defiende como muestras de progreso… ¿qué no pensará el alumnado?

La última invención es la de la vulnerabilidad (no siempre bien entendida, pues hasta hace 50 años sí éramos vulnerables la inmensa mayoría) que se impone a todo y a todos. He conocido alguna persona vulnerable que por su condición de tal no pagaba alquiler (aunque sí recibía la correspondiente ayuda) pero alardeaba del restaurant escogido… No sé qué decir, aparte de que me cuesta entender hacia donde vamos y hasta donde se seguirán alentando novedades por el solo hecho de creer que lo son.

Y mi pregunta sigue impenitente ¿saben todo esto los políticos o hasta el mundo alfombrado en que habitan no llegan estas nimiedades? A mí me bastaría con los jueces que se pongan en la piel del vulnerable, pero antes tendrán que identificar bien quien es tal.

¿Quién es quién en el caso de las okupaciones? Bastaría con que el juez envíe a cada uno a sus respectivos responsables. Sobre el vulnerable que no está en su propia casa debe llamar la atención a la administración y recordarle sus deberes. Del otro (vulnerable o no) que ha sido desposeído es el propio juez quien ha de reponerlo en su derecho con inmediatez, sin que el paso del tiempo acabe generando, incluso enfermedades mentales, si no es que desesperación.

Se que estamos en el civil law, no se me oculta, pero Señorías, cojan las riendas que los caballos andan muy desbocados.