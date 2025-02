Mercado Central: cuando lo acertado es rectificar

El Mercado Central de Elche, totalmente clausurado desde hace ocho años. / Pilar Cortés

Parece que, por fin, el Mercado Central de Elx entra en vías de solución en el desaguisado en el que se encuentra desde hace muchos años. La empresa municipal Pimesa, encargada para ello por el actual equipo de gobierno, ha anunciado propuesta de adjudicación de la reforma integral del viejo edificio y el derribo del provisional.

Será una UTE la que por, unos 8,8 millones de euros y con una rebaja importante, hará la obra una vez adjudicada ésta formalmente. Se podrá rectificar así, esperemos, una de las más lamentables decisiones que el Ayuntamiento tomó sobre una de las zonas históricas y más sensibles de nuestra ciudad.

Recordemos que, en el período 2011-2015, y gobernando con mayoría absoluta el PP, con Mercedes Alonso en la Alcaldía y con Pablo Ruz en su equipo de gobierno, el Ayuntamiento decidió privatizar el Mercado Central mediante una adjudicación a una empresa privada, para que construyera allí un complejo comercial y un aparcamiento de cerca de 400 plazas en pleno centro histórico de Elx, previo derribo del tradicional edificio existente y que, para más inri, exigía transformar una zona verde en la ladera del río en un mercado provisional que hoy, diez años después, allí sigue.

Que dicha propuesta privatizadora, a pesar de su impacto en la ciudad, no gozara de ningún consenso en el resto del Ayuntamiento no pareció tener ninguna importancia; que la actuación implicara un aumento espectacular en el tráfico en una de las zonas más sensibles de la ciudad y, para el Misteri, tan importante, tampoco pareció preocupar; que se pudieran ver afectados restos arqueológicos tales como los islámicos, refugios de la guerra civil, etc. tampoco y, especialmente, que con una actuación de ese estilo se hipotecase la peatonalización de la zona centro y se dificultara la movilidad ciudadana en dicho espacio, tampoco.

La derrota del PP en las municipales de 2015 y, especialmente, la lucha de personas y colectivos como Salvem el Mercat, entre otros, consiguieron que aquel proyecto privatizador y tan agresivo con el entorno histórico se paralizase, y se pudieran plantear iniciativas para resolver el "embolado" que el PP de Alonso y Ruz habían dejado en Elx. Desgraciadamente, el nuevo equipo de gobierno progresista nunca supo o quiso resolver adecuadamente el problema. Paralizada la privatización no parecía tener claro qué hacer con el viejo Mercado Central y, para colmo y en una decisión suicida muy frustrante, planteó consolidar el provisional como definitivo e, incluso, ampliarlo dejando, por el contrario, sólo una especie de conglomerado de cafeterías y bares en el mercado histórico, sin la tradicional actividad que siempre había tenido. Craso error que, sin duda, costó votos a PSOE y Compromís por manipular sus promesas antes de las elecciones sobre este asunto.

Es verdad que la situación actual ha cambiado mucho en la zona. Aunque el esqueleto del antiguo Mercado sigue allí, afeando todo el centro y afectando a vecinos y comerciantes del entorno, los años transcurridos y varias decisiones, tanto municipales como autonómicas en el período 2015-2023, han introducido nuevas realidades. Los refugios de la guerra son BIC, la peatonalización de la zona se ha extendido, especialmente con la Corredora y la Plaça de Baix, la ciudadanía disfruta de un espacio sin coches y seguro en la plaza de las Flores, Cuatro Esquinas, etc. Se necesita consolidar estas mejoras y hacer aún más agradable (que lo necesita) todo el entorno. Sería inadmisible cualquier retroceso en el disfrute ciudadano de este espacio. Meter más tráfico y aparcamientos en zona tan sensible sería incomprensible para la gran mayoría de la población y muy difícil de justificar aún en el caso, bastante improbable, de que la agresión a los valores históricos de la zona fuera permitida por los responsables autonómicos o, incluso, estatales.

Parece que Pablo Ruz es consciente de esta nueva realidad. Si fuera así, que sea bienvenida la rectificación sobre anteriores propuestas. Son positivas sus declaraciones sobre respeto a los restos históricos y su puesta en valor. Que el nuevo mercado pueda compaginar una actividad de venta tradicional y adaptada a la nueva realidad, y que incorpore elementos de restauración, como pasa en otros mercados históricos en muchas ciudades, supone una modernización necesaria.

Ajardinar el entorno y visibilizar y hacer visitables los restos históricos es imprescindible para que aquello sea una actuación emblemática que deje huella positiva en la ciudad. Estropear esta posibilidad por forzar aparcamientos donde no deben estar y que, además, es dudoso que sean necesarios (el provisional está funcionando con los allí existentes), debería hacer reflexionar sobre el impacto que, para el conjunto de la ciudad y con una visión amplia de la misma, se debe tener.

Y poder recuperar la zona verde de la ladera, con la supresión del mercado provisional allí existente, será una gran noticia para esta ciudad. Además, paradójicamente, sería lo justo. Quien allí forzó su instalación (que nunca debió hacerse) es quien después lo rectifica. El anterior equipo de gobierno, que tuvo la oportunidad y la obligación de hacerlo, sólo se planteó empeorarlo al querer consolidarlo. Eligieron la peor decisión, para la ciudad y para ellos, y así les fue.

Que no vuelva a pasar. Elx debe estar por encima de electoralismos de corto recorrido.