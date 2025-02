La vida com una bicicleta: sobreviure a la mort

Imatge cedida per Antoni Miró.

Aquest cap de setmana ens ha tocat acomiadar una altra amistat que ens ha deixat: Queralt Bernàcer. Potser és un símptoma que ens fem grans, quan comencem a anotar una llarga llista de persones estimades que ja no tornarem a veure. Queralt era vida i optimisme, força i il·lusió. Sense cap tipus de retret en la seua boca, sempre amb una cordial salutació i l’alegria d’una retrobada. Perquè hi ha persones que encara que haja passat un temps des de l’última ocasió de coincidir, et fan sentir a gust, com si l’ahir fora avui. Una de les frases més populars del científic Albert Einstein deia que «la vida és com anar en bicicleta. Per mantenir l’equilibri, has de continuar movent-te». Una expressió senzilla per abordar un tema complex com és l’existència. A l’igual que aprendre a anar en bicicleta requereix pràctica i caigudes, a la vida aprenem de les errades i dels desafiaments. Així mateix, si deixem de pedalejar, ens aturem; cal seguir avançant, encara que siga lentament. Tot i això, la vida no és només avançar, sinó també trobar un equilibri entre els diferents camps d’actuació de la nostra particular xarxa de relacions i ocupacions.

Queralt era això i més: el punt d’equilibri d’una xarxa íntima formada per Jordi i els seus fills, Òscar i Guillem, la seua germana Montse i la mare, entranyable i ferida per sempre, Carme. Son pare, Francesc, ja ens va deixar fa un temps, sense saber que seria la seua filla la que continuaria el pedalar de la seua particular bicicleta. Una harmonia trencada que ara reclama la força del col·lectiu, de les amistats i familiars, d’una família, els Bernàcer, exemple de creativitat i de bones formes. Sabeu, ells van ser una peça clau per moltes persones, sobretot pels qui vam viure una adolescència complexa en un Alcoi de la transició democràtica que no trobava estímuls intel·lectuals suficients en el lloc de naixement i que buscàvem en altres ciutats com ara Barcelona, València o, fins i tot, Alacant com a punt de desenvolupament. La seua casa al carrer el Cid era el recer on trobàvem les paraules justes per a començar a entendre el món que ens envoltava, enmig de lectures i de converses infinites. Començàvem a fer moure els pedals de la nostra vida.

Potser per això, si aprenem de la metàfora d’Einstein, podem entendre com l’acció física del desplaçament amb un velocípede representa la superació del final de l’existència. Com bé ens va explicar el físic, l’energia no es crea ni es destrueix, tan sols es transforma. Si la seua acció continua, encara que no tinguem cap altre desplaçament físic, la seua empremta es manté. Sobrevivim així a la desaparició completa, la mort, que no és sinó un estat posterior inexplicable de la vida. La matèria es transforma -Einstein ens reconforta- per assolir un estat inexplicable des de la ciència actual, ben lluny d’explicacions metafòriques que ens aporten les religions, per assegurar-nos una continuïtat de les persones més enllà de la seua desaparició. En el cas dels amics i coneguts, som nosaltres els qui hem de prendre ara el relleu en l’acció de pedalejar, ens hem quedat sense qui tirava del grup amb lideratge ferm i segur, perquè toca continuar, recordar el seu exemple i prendre la iniciativa. Cada paraula, cada gest, cada mirada de qui ens ha deixat quedarà en la nostra memòria i l’enyorarem, per suposat, però haurem de fer el cor fort per intentar entendre el missatge que l’atzar o el destí ens ha marcat.

Sobreviure a la mort, aquest és el repte, el desig infinit que les distintes civilitzacions humanes han intentat aconseguir sense cap exemple concret fins ara. Un misteri no resolt que va motivar al poeta alcoià Joan Valls a escriure Dubte sobre la mort: «dir adeu a la terra que alenà l’evidència / del lloc on l’arrel viva trasbalsà el seu alé, / és tornar a l’inici, a la còsmica suma / que atura cendra i ànima en la total absència» (Presoner de l’ombra, 1955). Deixem el cos, creem el buit al nostre voltant, per buscar una connexió profunda amb l’existència que la mort interromp per aconseguir una desitjada fusió amb l’ànima en la dimensió desconeguda del no res. Continuarem buscant una resposta sense opcions, però ningú ens podrà traure el goig del temps compartit. Per sempre, Queralt, per sempre.