Vox lucha por no bajar a Segunda División

Santiago Abascal. Sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. / José Luis Roca

El pasado mes de diciembre leí en INFORMACIÓN un artículo del alicantino Juan Ramón Gil titulado “Sin perdón”. Y, como ya expresé recientemente, con determinada gente tengo cierto síndrome del impostor, al no sentirme merecedor de compartir página con ellos. En su columna, el director general de Contenidos de Prensa Ibérica en Murcia, Andalucía y la Comunidad Valenciana, se refería a las críticas de Vox a los chiringuitos, sueldos, nepotismo, asesores…..pero sin renunciar a ellos. En mi caso, iría antes al Martínez Valero con bufanda franjiverde a animar al equipo local (amigo ilicitano, dirías lo mismo al revés... y lo sabes) que votarles. Los extremismos no van conmigo.

La semana pasada dimitió el exvicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo (todos sabemos que, si tienes un apellido compuesto... molas más), abandonando la política con críticas a la dirección de Vox, acusándoles de "chantaje, guerra sucia y zancadillas". Personalmente, este hombre no me agradaba. Se negó a definir el franquismo como dictadura, hizo gestos de una felación a una procuradora socialista, comentarios despectivos a una parlamentaria con discapacidad, e insultos al presidente de Asturias.

Aunque comparémoslo con Ortega Smith. Este lanzó una botella de agua a un concejal de Más Madrid, dijo que “dejó con las tetas al aire” a Rita Maestre, llamó “montonero tucumano” a un diputado de Sumar. Acusar a las Trece rosas de “torturadoras y asesinas”, cuando todos sabemos que fueron injustamente condenadas a muerte por un asesinato que se produjo cuando estaban encarceladas, o encararse con antidisturbios de la Policía Nacional, son otras “hazañas” del bondadoso y amable concejal madrileño. Según mi modesto criterio, Óscar Puente y él forman el dúo más decadente y maleducado de la política española.

Al lado de estos dos, García-Gallardo parece un gentleman inglés. Y debo de aplaudir que un político reconozca que no es imprescindible y renuncie a sus cargos, retomando su carrera profesional, en este caso, como abogado. Todos sabemos que, para cualquier político, "dimitir" ... es un nombre ruso.

Dentro de este partido hay algo que no carbura, cuando, salvo Abascal, todos sus fundadores se han ido. Como dice el joven expolítico en su comunicado, “hay alguien ahí que no está haciendo bien las cosas”. Dejando de lado al burgalés, que para mi gusto era un político menor, me sorprende que, demostrando una gestión desastrosa, hayan permitido que abandone Vox el único parlamentario brillante que tenían, Iván Espinosa de los Monteros. Es como si un equipo de fútbol de tuercebotas tiene a Lamine Yamal, y lo dejan en la grada porque no se lleva bien con el portero. No me extraña que Alvise (curioso personaje) quiera formar un partido con él.

La pregunta sería: ¿por qué en España no triunfan? Si suben en las encuestas, no es por su brillante oposición a Pedro Sánchez, sino porque están beneficiándose de los éxitos de Trump, Milei, Meloni, Alternativa por Alemania… Pero es que esta gente no tiene a Franco sobrevolándoles. Que a día de hoy el PP, ¡de Feijóo!, les cuadriplique en número de escaños, algo indica. Creo que Abascal fantasea un poco cuando dice que “Vox es el futuro”. Yo puedo contar que, como me leen más de 5 personas, algún día el Washington Post me fichará. Amigo Santiago, de ilusiones también se vive. Aquí y ahora, no sois más que la muleta del PP.

Valora, amigo lector, las alternativas para votar. Un PSOE podemizado, con un presidente que promete cosas en campaña electoral que luego no cumple, con “cambios de opinión” constantes, y que tiene imputados a su mujer, hermano, exmano derecha, y hasta fiscal general. Que ha devorado a Sumar y Podemos, dejándolos como alternativas residuales. Y por otro lado el PP, liderado por Feijóo, que creo que es un soso que no sabría gobernar, y con Cuca Gamarra de lugarteniente. Teniendo en sus filas a Cayetana Álvarez de Toledo, que me parece una brillante oradora, ¿alguien me explica qué pinta allí la logroñesa? ¿Quién votaría al PP por el “carisma” de Cuca Gamarra? Pues con este panorama tan desolador, dónde “aquí, aquí, aquí, no hay quién vote, aquí no, aquí no”... Vox tiene una intención de voto de 43 diputados. Para mí, que su máxima aspiración es no bajar a Segunda División.

Tampoco les demonicemos, ese rollo de que son gente racista, homófoba, y misógina, es un invento de sus adversarios. Zumbados hay en todos los partidos. Me sorprende (o no tanto) que Bob Pop diga que Karla Sofía Gascón “es una señora de Vox”... y haya gente que le compre este discurso. Acabaré con una duda. ¿Cuál es el gentilicio para los de Vox? Se me ocurren voxero, voxista, voxiano, voxemita. ¿Alguna sugerencia?