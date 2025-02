200 milions d’incompetències

El alcalde de Alicante, Luis Barcala. / Alex Domínguez

El més important de la proposta de pressupostos municipals que presenta Barcala no és el que hi ha, uns pressupostos carents d’ambició i rumb polític, sinó allò que no trobem: 200 milions d’euros d’estalvis municipals producte de la incompetència manifesta del PP per gestionar els impostos de les alacantines i alacantins per traduir-los en inversions i millores per a la gent.

Perquè l’alcalde d’Alacant és incapaç de gestionar el pressupost milionari a l’altura de les necessitats de les persones que ací vivim, només ha executat poc més del 10 % de les inversions previstes, segons indiquen les obligacions de pagament reconegudes. I damunt disposarà en els bancs uns 200 milions d’estalvis pel romanent municipal que no podran gastar més que per tornar diners als bancs.

Com són incapaços de gestionar enguany retallen la dinàmica expansiva dels darrers pressupostos municipals, tarden a cobrar impostos i no busquen augmentar la capacitat d’ingressos municipals perquè després no saben què fer amb els diners. Una dinàmica extremadament perillosa perquè fa qüestionar a la ciutadania la necessitat de contribuir solidàriament al benestar col·lectiu quan no veuen que el seu esforç es traduïsca en una acció pública reconeixible que dibuixe el present i futur d’Alacant.

I mentrestant, perden subvencions d’Europa per a construir habitatge social o els retards en les obres que s’executen també han provocat la perduda de diners de fons europeus així com altres subvencions perdudes de l’Estat o inclús de la Diputació d’Alacant diguem que, per despistats.

Tot un monument a la incapacitat que impacta en una ciutat paralitzada que mai afronta els seus reptes pendents cap a un model més igualitari socialment, amable per a les persones i homologable a l’Agenda 2030 i la revolució sostenible de bona part de les ciutats europees.

I el pitjor de tot d’allò mínim que inverteixen està condicionat pels ultres de la dreta que fan el pitjor xantatge per aconseguir «premis» i que en Madrid els validen com són l’oficina de la maternitat, millor dit oficina antiavortament, a la qual ara volen destinar els únics 15.000 euros que havien deixat per a promoció de la Igualtat.

A banda de la inoperància que suposa que enguany tornaran a posar-se en marxa uns comptes municipals en el mes de març. Un altre any tard. El PP tindrà només nou mesos per a executar programes i inversions, negociats exclusivament amb els seus socis d’extrema dreta a canvi de xiringuitos com el mencionat abans o l’oficina antiokupa que unfla el relat fake que amaga el vertader problema d’accés a l’habitatge.

Com indica el mateix informe de la intervenció municipal, no ha funcionat la cerca de major agilitat en l’execució dels recursos públics mitjançant els préstecs. Vostés s’imaginen a alguna família que demane un préstec quan compta amb estalvis més que suficients en el seu compte corrent? Doncs així gestiona Barcala l’economia de la ciutat. Així de simple. No han servit per a res, com tampoc han funcionat els directors generals que s’anomenaren per a planificar i agilitzar el funcionament i projectes de l’Ajuntament d’Alacant.

Entendre això explica millor perquè som una ciutat que només lidera la classificació de ciutats més brutes d’Espanya o la de densitat més alta d’apartaments turístics que tensen els barris i fan impossible accedir a llogar o comprar una casa. O perquè tenim barris que figuren en el dramàtic llistat de major exclusió social.

No volem el model de Barcala per a la nostra ciutat a la qual el PP només és capaç de definir-la com l’Alacant del todo fiestas o todo turismo.

És molt trist pensar que els pròxims pressupostos de PP-Vox són i seran irrellevants, i que faran que l’any que ve els bancs acumulen altres 250 o 300 milions que no estaran ni en un centre social a Benalua, ni construint habitatges per a lloguer jove, augmentant l’escull social o rehabilitant els poliesportius de Ciudad de Asís o Colonia Requena.

No estaran en la ciutat, ni en les butxaques de les alacantines o alacantins. Estaran engrossint en els bancs als quals Barcala segueix demanant préstecs, diners que després és incapaç d’invertir. El No de Compromís no serà, només, als pressupostos de PP-Vox, serà als 200 milions d’incompetències de Barcala.