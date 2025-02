Discriminar desde la discriminación

La actriz Karla Sofía Gascón. / EFE

Igual que tendemos a creer que todos los ancianos son sabios y los niños, ingenuos, consideramos que las personas que han sufrido discriminación, no discriminarán jamás. Como siempre, la vida nos demuestra que no habitamos un mundo idílico, por eso nos topamos con ignorantes resabiados de cualquier edad y con personas que han luchado por sus derechos, pero no respetan que existan otros aún en la lucha. Para restregarnos la cruda realidad están las redes sociales y esa manía tan suya de convertir en permanente lo que a lo mejor no fue más que un calentón, un exabrupto, como los que antes proferíamos en la barra de un bar o en una cena privada y ahora en este altavoz que multiplica y distorsiona lo dicho. Este es el caso de la actriz Karla Sofía Gascón, cuyas aspiraciones al Óscar se han visto vapuleadas por unos tuits que publicó hace un tiempo no tan lejano. En ellos escribió comentarios hirientes sobre otras minorías, como que el Islam se extiende como una infección. Enseguida se disculpó, haciendo hincapié en su condición de miembro de una comunidad marginada. Dice que respeta a la comunidad negra porque ha sufrido un pasado de violencia similar al que ella está sufriendo ahora. Además, siente que ha habido muchas cosas oscuras y que sus palabras se han malinterpretado, aunque los tuits están ahí, anclados en la memoria colectiva y muestran a una persona que opina libremente.

Para eso sirven las redes sociales, para que lo que pensamos llegue al mayor número de personas. El problema surge cuando publicamos sin pensar o no nos damos cuenta de que X no es una reunión de amigos, sino un amplificador de distorsiones casi siempre dañinas. Pero el problema más grave es acusar de oscuras a las manos que sacan a la luz nuestros secretos. La oscuridad está en nosotros y en lo que escribimos. Todos somos susceptibles de discriminación por nuestro sexo, color, religión o por cosas más cotidianas como llevar gafas, tener sobrepeso o tartamudear. Todos pertenecemos a comunidades de las que puede burlarse cualquiera. Por eso las disculpas de Karla Sofía Gascón suenan huecas, sobre todo si achaca el escándalo a la intervención de quien ha descubierto los tuits. No, el escándalo está en escribirlos, porque para no publicar comentarios racistas, la única solución es no serlo. Formamos parte de una comunidad en la que caben todas las diferencias posibles y ninguno de nosotros nos merecemos un tuit ofensivo, sino que se hable de respeto a lo diferente desde la diversidad enorme en la que vivimos todos.