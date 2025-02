Elogio de Gan Pampols (a mi pesar)

Pampols pide "cooperación" con el Gobierno en la comisión para la reconstrucción tras la dana / Europa Press

No me gustan los ejércitos. No me gusta todo lo que los militares representan de autoridad, disciplina y valor de las armas y los más fuertes. No me gusta la idea de que cuando se ponen las cosas complicadas haya que recurrir a las fuerzas armadas para sacar las castañas del fuego. Me suena a una cierta dimisión de los poderes públicos, una declaración de incompetencia de la organización civil. Seguro que esa ausencia de ardor guerrero tiene que ver con ese pasado reciente que llevamos todos los españoles cargado en la recámara. Soy de esa generación también que huyó de la mili, cuatro letras que hoy muchos jóvenes no saben qué significa. Mejor les va. Algo de eso debe de haber en mi trastienda mental. Admitido todo eso, reconozco que el teniente general Gan Pampols se ha ganado el respeto en su misión en estas tierras, incluso a pesar de los vaivenes sobre su sueldo como vicepresidente, que hay pocas cosas que solivianten más al prójimo que conocer lo que gana el vecino, si es bastante más de lo que uno percibe.

Apareció un día gracias a Carlos Mazón como independiente con prestigio para la reconstrucción, pero lo difícil dos meses después (más en un clima tan polarizado y crispado, que invita a los bandos) es que continúa siendo un independiente con un discurso propio, apartado de las ataduras y argumentarios del gobierno del que forma parte. Continúa diciendo lo que piensa sin pensar si le puede crear problemas entre los famosos entornos del poder. Lo difícil dos meses después es que no intenta gustar a quienes lo ficharon. Ha pasado cuando ha dejado claro hasta en dos ocasiones que el mando único del Cecopi es de la Generalitat, por mucho que la toma de decisiones pueda ser coordinada. O cuando ha llamado a la prudencia sobre el retraso de Moncloa en la petición de fondos europeos, porque todos los países, dijo, suelen agotar los plazos para elaborar informes más completos.

Dos meses después, lo más claro sobre Gan es que lo que piensa (y dice) no gusta a Vox, que le ha mostrado una inquina sin tapujos desde la primera intervención en Corts. ¿Cuitas personales? Parece que no, porque no conocía a ninguno de los radicales de la derecha de aquí, así que habrá que colegir que esperaban otro perfil. Quizá es la sorpresa de encontrarse con un militar democrático. Quizá mentalidades de otros tiempos en la recámara. Ser el enemigo de la ultraderecha sin siquiera buscarlo es suficiente para el reconocimiento.

La pregunta es hasta cuándo aguantará en una atmósfera política acostumbrada a la uniformidad de pensamiento y obra. Él dice que no piensa en renunciar, aunque también dice que su meta no es acabar la legislatura. Dudo en todo caso que Mazón esté por favorecer su salida, por más que pueda ser un problema para sus relaciones de buena amistad con Vox, el apoyo necesario, el aliado sin serlo. Gan sigue siendo también, como el primer día, un buen escudo para el jefe del Consell. Es un parapeto de rigor y orden cuando se empieza a hablar mucho de las empresas contratadas para la posemergencia y es un tractor de titulares y de atención mediática cuando Mazón ya tiene demasiada sobre sí.

Puesto el elogio por delante, que el autor de El arte de mandar bien sea un referente por exhibir libre albedrío más allá de doctrinas de partido y de gobierno es también una crítica silenciosa a la política convencional y sus oficiantes. O, al menos, un mensaje.