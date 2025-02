Gracias, Antonio

Muestras de cariño en el bar El Loro de Colonia Requena por el fallecimiento de Antonio Colomina. / Alex Domínguez

Conocí a Antonio hace años. Era una reunión tensa, en la época que gobernábamos, supongo que allá por 2016. Yo fui como casco azul para suavizar el ambiente y ayudar a encontrar soluciones. Antonio estuvo duro y vehemente, como siempre, pero la reunión acabó mejor de lo que empezó. Creo que desde ese día comencé a ganarme la confianza y el respeto de Antonio. Y no era fácil, porque Antonio era exigente. Si él siempre estaba al pie del cañón porque los políticos no respondíamos con ayuda y soluciones, se lamentaba en uno de los muchos cafés que tomamos en el Loro. Uno de esos tantos cafés que nunca me dejo pagar. Antonio era muy generoso. Siempre y para todo.

A partir de ahí la relación ha ido creciendo con los años, con él, con la maravillosa Ana Mari y con sus hijos y toda la gran familia que puebla el Bar El Loro. Un bar que ha sido espacio de solidaridad, almacén de alimentos y centro neurálgico de todas las movidas reivindicativas de los barrios de la zona Norte. El alma de Requena.

Antonio se codeaba con las y los políticos de la ciudad, con los que se atrevían a subir a su bar. Tenía el corazón rojo, pero era más de personas que de siglas y tenía amigos y menos amigos en todos los partidos. Sabía valorar a quien no le fallaba y era implacable con quien daba la espalda a sus reivindicaciones. Antonio no pedía, reivindicaba. Y lo hacía con la fuerza moral de quien nunca pide para él, sino que exige mejoras para su barrio, para sus gentes. Sus famosos ladridos estaban cargados de dignidad.

Antonio era un referente reivindicativo en la lucha vecinal. Coordinaba una red de ayuda permanente a cualquier persona, sin mirar de donde venían, su credo, sus ideas o su color de piel. Era una mano fuerte y solidaria a la que poder agarrarse. Era la voz enérgica, alguna vez brusca, con mala leche y pasada de vueltas (como le recriminábamos Ana Mari y yo), ante los abandonos y la falta de sensibilidad. Como se puede abandonar a las personas mayores que mueren solas en sus casas; porque no tenemos derecho a un barrio limpio y seguro; como no se le encuentra vivienda a esa mujer y sus hijos que no tienen donde vivir; como es posible que el polideportivo de Requena siga hecho polvo o como vamos a arreglar unas fincas que presentan problemas muy serios… eran algunas de las eternas quejas que repetía desde la rabia y la amargura. Era un defensor infatigable del barrio, de la zona Norte, desde donde daba visibilidad a los más olvidados de la ciudad.

Se hizo famoso en pandemia. Yo le hacía bromas cariñosas con eso. Su labor durante el confinamiento fue admirable. Recuerdo que mi última llamada cada noche, era con ellos. Me contaban los problemas y como la zona Norte si no se moría del virus se moriría de hambre. Un día le acompañé en su ronda diaria de reparto de alimentos. Cuando volví a casa me sentía satisfecho por ayudar. Para él, era su día a día.

Hace un rato he salido a correr y he ido hacia el bar El Loro, en Colonia Requena. No esperaba que hubiese nadie. Pero necesitaba ir. El bar estaba cerrado, pero estaba Ana Mari y sus hijos, Antonio y Ana Mari, rodeados de decenas de personas que no dejaban de llegar a abrazarles y darles el pésame. La gente de Requena, de otros barrios de la Zona Norte. Payos, gitanos, magrebís... unidos por el dolor y el respeto hacia la mano fuerte y solidaria que siempre fue Antonio Colomina para todas y todos.

Antonio deja un vacío enorme que será difícil de llenar. Pero su memoria seguirá viva en un barrio que lucha por sobrevivir y que más allá de sus evidentes problemas está lleno de personas maravillosas. Alacant necesita muchos Antonios que se dejen la piel por los demás.

Nos ha dejado sin avisar, de forma brusca, sin poderle darle las gracias por todo lo que hizo, por la huella que ha dejado. Nunca llegue a probar sus paellas y deja muchos proyectos en marcha que habrá que continuar. Le echaré mucho de menos, aunque espero seguir subiendo al Loro a tomar café e intentar ayudar para que su lucha por una ciudad más justa siga viva. Gracias, amigo. Por todo.