Una solución entre todos.

Decía hace unos días Antonio Sempere, compañero columnista de la sección de Opinión del diario INFORMACIÓN, que a la hora de calibrar el precio de la vivienda en España no sólo hay que tener en cuenta la subida de su precio en los últimos veinte años, sino también la subida de precios que han experimentado todos los objetos de cualquier clase que consumimos a diario. Sempere se refería al valor que tenían 1.000 pesetas antes de 2002, año en que empezó a circular el euro en España, en comparación con lo poco que se puede hacer hoy en día con 5 euros. En el año 2006, el director comercial de una multinacional con sede en Villajoyosa en la que yo trabajaba me aseguró que, gracias a la nueva moneda, la facturación de la empresa se había casi duplicado. El motivo había sido muy sencillo. Los productos que costaban 400 pesetas habían pasado a costar cerca de 4 euros gracias a subidas de precio en muy poco tiempo. Mientras me lo decía, muy contento el hombre, yo no podía evitar pensar que ya podía haber pasado lo mismo con las nóminas de los trabajadores cuya conversión fue exacta. Es más, para que no hubiese equivocaciones indeseadas, el justificante escrito de las nóminas mantuvo durante varios meses la cantidad neta en pesetas y euros para que así el trabajador pudiera cerciorarse de que todo se hacía de manera correcta. En el año 2004, cuando José Luis Rodríguez Zapatero fue elegido presidente del Gobierno por primera vez, el Salario Mínimo Interprofesional (SIM) estaba fijado en 490 euros. Hoy día es de 1.184 euros. La subida durante los años de gobiernos socialistas, primero de Zapatero y ahora de Pedro Sánchez, ha sido espectacular. Durante los años del Partido Popular el SIM aumentó una miseria, casi se congeló.

Suelo escuchar que los jóvenes de hoy en día lo tienen mucho más difícil que sus padres e incluso abuelos. Me parece una bobada. Nada es comparable a una posguerra ni a una dictadura. Vivir en democracia y en un régimen de libertades concede a los jóvenes españoles unas posibilidades infinitas si comparamos un tiempo y otro. Hace unos días el economista Gonzalo Bernardos explicaba en un programa de televisión uno de los principales errores que los jóvenes españoles cometen a la hora de enfrentar el alquiler o compra de su primera vivienda. Para Bernardos los jóvenes de hoy en día dan prioridad al ocio antes que al trabajo y al ahorro a la hora de pensar en independizarse. En los años 80 y 90, afirmaba, la juventud pensaba en sembrar para el futuro. Puedo dar fe de ello. Lo primero que se pensaba era en trabajar, después en comprarse una casa y un coche. "Vas a los restaurantes y están llenos de jóvenes", dijo Bernardos. He de reconocer que no acabo de entender ciertos hábitos de los jóvenes. Si mi prioridad fuera comprarme una casa lo último que haría sería comprarme un teléfono móvil de 1.000 euros, hacerme tatuajes de 500 euros cada uno, salir a cenar a restaurantes e irme los fines de semana a una capital europea por baratos que sean los vuelos en avión.

Yo aconsejaría a un joven que ganase, por ejemplo, 1.300 euros al mes y que viviese con sus padres, que continuase viviendo con ellos un par de años gastando 300 euros al mes en ocio y poder así ahorrar el resto. Resulta extraño que ante la escasez de viviendas, sobre todo en alquiler, no haya habido por lo menos intentos de vivir en cualquiera de las miles de poblaciones pequeñas que existen en España. Culpable de esa obsesión ha sido, quizá, la dependencia de los jóvenes de las redes sociales. Se ha extendido la idea en estos últimos años de que la sociedad entera es culpable de que un joven no pueda comprarse con 25 años una vivienda en el barrio que quiera al precio que pueda pagar.

En las manifestaciones se escuchan a chicas muy jóvenes, de apenas 20 años, con un contrato de trabajo de 20 horas semanales, exigir una vivienda a bajo precio. Quizá el problema son sus bajos ingresos y a que su edad hay que formarse y estudiar. En los años 90, cuando yo era joven, la gente que conocía apenas viajaba. Producto de las redes sociales, se ha extendido la costumbre entre los jóvenes de querer demostrar que se viaja todos los meses y se disfruta de tiempo de ocio a diario.

Las competencias en materia de vivienda pertenecen a las comunidades autónomas y, que yo sepa, en los últimos 15 años muchas de ellas han estado gobernadas por partidos de izquierda, en solitario o en coalición. En ninguna de estas comunidades se apostó por la vivienda social. En los Países Bajos el 32 % de la población vive en viviendas sociales de titularidad pública y precio fijo. ¿Cómo es posible que no se haya hecho en España? En la Comunidad Valenciana en lugar de construir vivienda social partidos como Compromís, Podemos y parte del PSPV se dedicaron a despotricar contra el turismo tratando de ocultar su incompetencia.