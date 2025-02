El «engagement» o compromiso en las empresas / INFORMACIÓN

Una de las palabras más importantes que existen hoy en día en la sociedad es la del compromiso, que se refiere a la mejora en la implicación de una persona con los objetivos que se pretende, y que debe cumplir en el desarrollo de las actividades de su vida diaria, tanto en las personales como en las laborales. Las personas que tienen un auténtico compromiso con las cosas que realizan mejoran la calidad de las mismas y los resultados que se obtienen en el ejercicio y desempeño diario de lo que llevan a cabo.

Los anglosajones tienen muy claro este término que denominan «engagement» en tanto en cuanto se traduce en el nivel de compromiso emocional, interacción activa y afinidad que una persona tiene con una marca, producto o contenido, y que a nivel de empresas supone el denominado como «employee engagement», que es la relación que ocurre entre una empresa y sus empleados cuando existe un compromiso laboral que va más allá de lo esperado y se traduce en un desempeño sobresaliente.

Se dice que «Engagement» es un término que no forma parte del diccionario de la Real Academia Española (RAE), pero que podemos encontrarlo en diccionarios de la lengua inglesa, y esta palabra puede traducirse a nuestro idioma como «compromiso». Y al objeto que ahora nos interesa el uso de «engagement» en nuestro país aparece en el terreno empresarial, sobre todo en el campo de las relaciones laborales y se conoce como la implicación de un trabajador con su empresa.

Nos encontramos, así, en un momento en que la relación de compromiso de una persona con el entorno laboral en el que trabaja es uno de los factores que más y mejor contribuyen para que las empresas en nuestro país mejoren y tengan un nivel de resultados óptimo que permita la creación también de puestos de trabajo. De esta manera, el compromiso del trabajador en su empresa supone implicarse en su actividad personal y laboral al 100 %, entendiendo que de la optimización de su dedicación al trabajo depende el mantenimiento de su empresa y de los trabajos de los compañeros que en la misma ejercen en su actividad. Hay que tener en cuenta que cuando en una empresa o administración trabajan varias personas la implicación o compromiso de uno solo en lo que están llevando a cabo no permite la mejora en los resultados, ya que exige extender la cultura del «engagement» a la gran parte de los empleados, no a unos pocos, porque si no es así, el compromiso de los que quieren mejorar a su empresa se quedará corto si existe ausencia de «engagement» del resto.

Cuando una persona que no está trabajando busca empleo hay que tener en cuenta que cuando en una empresa realizan el proceso de selección de las personas que van a trabajar en ella se pone el acento, sobre todo, en la capacidad de un nivel de compromiso óptimo de la persona que están entrevistando para desempeñar un puesto de trabajo y su alta capacidad para sentirse comprometido con la propia empresa en el fin que tiene la misma. Por ello, la consideración de la persona a contratar acerca de si tiene un perfil de persona que está, o puede estarlo, con la propia empresa que le va a contratar es fundamental.

Sin embargo, hay personas que cuando se lanzan a la búsqueda de empleo su objetivo es el sueldo y las vacaciones, no su capacidad para integrarse en el lugar donde van a trabajar o en qué medida sus actitudes y aptitudes pueden ser útiles para la empresa a la que ofrecen sus servicios, de ahí que los entrevistadores de recursos humanos seleccionen a unas personas y a otras no, ya que lo que se busca es la posibilidad de implicación de una persona o «engagement» en la actividad laboral para la que ofrecen sus servicios. Y es que, evidentemente que los derechos laborales en cuanto a retribución y descanso son fundamentales, pero en la vida no se trata solo de derechos, sino de lo que una persona está en condiciones de ofrecer a los que le van a seleccionar. Esto es, la medida de la aportación y dedicación que se ofrece en la empresa o Administración Pública en la que se va a trabajar. Y este «engagement» es hoy en día más importante que nunca, por cuanto el compromiso del trabajador en la empresa es básico en la necesidad de que los negocios dispongan del mayor número de personas que tengan ese compromiso con su trabajo en las horas que desempeñan su actividad laboral.

Esto es igual como evaluar si es más importante estar más horas haciendo una actividad, o que en las horas en las que se realiza esta se rinda al máximo y la capacidad de concentración sea elevada para poder dar lo mejor de cada uno en ese tiempo en el que se realiza una actividad laboral.