Los sindiós de Trump siguen.

¡Misericordia! Fue la petición de la obispa Mariann E. Budde, dirigida personalmente y encarando a Donald Trump para que muestre compasión hacia los inmigrantes, los LGBTQ+, y «la gente de nuestro país que ahora tiene miedo». Fue en la Catedral de Washington, con motivo de la toma de posesión como presidente. Le instó a ayudar a quienes huyen de las zonas de guerra, a tener piedad de los niños que temen que les "arrebaten a sus padres" y a considerar a los "niños homosexuales, lesbianas y transgénero en familias demócratas, republicanas e independientes, algunos de los cuales temen por sus vidas". Que tenga en cuenta "a las personas que recogen nuestras cosechas y limpian nuestros edificios de oficinas, que trabajan en granjas avícolas y plantas empacadoras de carne, que lavan los platos después de que comemos en los restaurantes y trabajan en los turnos nocturnos en los hospitales". Mariann Budde participó en las protestas "Black Lives Matter" tras la muerte por la policía de George Floyd. Escribió que Trump había "utilizado símbolos sagrados para cubrirse con el manto de la autoridad espiritual, mientras defendía posturas contrarias a la Biblia que sostenía en sus manos".

A mitad de la semana pasada 27 grupos religiosos cristianos y judíos demandaron al gobierno norteamericano para que bloqueara los arrestos por inmigración en templos y lugares de culto. En una carta enviada a los obispos de Estados Unidos, escrita en inglés y español (el idioma de la mayoría de los migrantes del sur), el papa Francisco insta a la iglesia norteamericana a adoptar una postura acorde con los valores cristianos: "El acto de deportar personas que en muchos casos han dejado su propia tierra por motivos de pobreza extrema, de inseguridad, de explotación, de persecución o por el grave deterioro del medio ambiente, lastima la dignidad de muchos hombres y mujeres, de familias enteras, y los coloca en un estado de especial vulnerabilidad e indefensión". "El Papa debería concentrarse en la Iglesia Católica y dejarnos a nosotros el control de las fronteras", dijo Tom Homan, el "zar de la inmigración" de Trump. Coincide con la carta de Carlos María Viganó, antiguo arzobispo de Washington, que es un conspiranoico trumpista, "las órdenes ejecutivas del presidente Trump solo pueden ser aclamadas, absolutamente apoyadas por todo católico digno de ese nombre, así como los católicos deben alabar el apoyo mostrado por el presidente y el vicepresidente a la marcha por la vida". Viganó acusa al Papa y al Vaticano II, y a su relevo en Washington, el cardenal Robert Mc Elroy, de todo lo imaginable. Algo debió intuir Francisco cuando limitó las conclusiones del Sínodo. Trump ya se ha puesto al frente de un sector de la Iglesia Evangelista con el apoyo de sus figuras más reaccionarias. Viganó ya estaba excomulgado por cismático por el dicasterio para la Doctrina de la Fe.

La delegación de funciones y poderes de Trump en Musk puede ser una táctica para que el caos y el desorden lo haga otro, sin asumir los riesgos del sindiós. Claro que lo de Elon Musk y P. I. N. O. ("President In Name Only" -presidente sólo de nombre-); o Donald Trump y su presidente, son alusiones en la prensa norteamericana anteriores, incluso, a la rueda de prensa de esta semana en el despacho oval. El primer mes del segundo mandato de Trump en la Casa Blanca anuncian una feroz «caza de brujas» en los medios de comunicación que vaticina un incierto futuro dentro y fuera de Estados Unidos. El nuevo secretario de Defensa de Estados Unidos ha expulsado al New York Times, NBC, Politico y la Radio Pública Nacional de los despachos y ruedas de prensa del Pentágono, y los ha sustituido por otros medios populistas. La purga se ha extendido a las relaciones en el exterior de otros medios independientes, y los abogados de Trump han interpuesto demandas frente a medios como la CBS. Jennifer Rubin, quien durante catorce años ha sido columnista del Washington Post, abandonó el periódico -controlado ahora por J. Bezos, el dueño de Amazon-, al negarse éste a posicionarse por uno de los candidatos a la presidencia como había hecho siempre. Jen Rubin ha creado, con el editor y colaborador de la CBS, Norm Eisen, un nuevo medio, The Contrarian. La publicación digital cuenta ya con más de medio millón de suscriptores.

Los siguientes sindiós los veremos con los sindicatos norteamericanos, en Gaza y en Ucrania; a no ser que la Unión Europea se defienda como Europa. Sería la mejor noticia.