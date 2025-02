El corazón de los avatares

Mazón traslada en los Premios Jaume I su agradecimiento a la monarquía por su compromiso con la ciencia / Europa Press

He leído una entrevista a un ilustre cardiólogo e investigador en la que explica que en casos de fuerte sobresalto, el corazón humano cambia de forma. Tanto da que sea cosa de alegría o de pasmo. Al menos así lo he entendido yo. O sea, que aunque mis palabras no sean muy técnicas, es como si se retorciese el corazón. Hay que reconocer que la imagen que viene a la mente es algo perturbadora. Lo que no sé es qué le pasa al cerebro cuando se perturba, aunque no debe ser nada bueno: el mundo va como va por exceso de perturbados de corazón loco. Volviendo al corazón: una vez que la cosa se pone en plan músculo al desgaire, la parte cardiopoética decae. Seguramente por eso, desde que la política es más cosa de emociones y afectos desaforados que de razón, argumentos e inteligencia estamos decaídos, que hay que ver el mundo lo triste y solo que está: parece que su argumento lo ha escrito una tuna con resaca.

Y es que hay gente que acumula demasiadas cosas, sin corazón, sin hígado a veces. Y más con lo de la Inteligencia Artificial. Seguramente son perturbados de corazón avieso porque sus dopaminas, endorfinas, adrenalinas y esas cosas que dicen que tenemos, les afectan en exceso por sus excesos. Necesitan repartir trabajo. Crean avatares. Ruidosos, vocingleros, consecuentes consigo mismo y casi nada con el resto del mundo. Andan disimulados. Si se les conoce pierden parte de su gracia y nos dejan con el corazón en un puño. Trump, rey de corazones, debe tener muchos avatares: seres humanos de inteligencia variable que se dedican a sembrar su particular desbarajuste allá donde pueden. Antes se decía que era el destino. Ahora Tesla y los otros deben tener algún tipo de mando oculto para repartir equitativamente los costes y beneficios de sus perturbadoras hazañas prebélicas. Algunos son famosos; otros son más pacíficos y discretos, pálidos, como si arrastraran una hipotensión perdurable, hasta que se ponen ciegos de momentos memorables, de históricas tragedias.

Avatar es Mazón. Pero no porque lo haga mejor o peor. Es avatar, precisamente, porque está más allá del bien y del mal sin notarlo. Su reino no es de este mundo. Ni de otro. Su corte va convirtiéndose en bazar de milagrerías. Mario Benedetti habló de un «corazón coraza». Pues eso. Presidència es una fortaleza –o debileza, según se mire- alzada sólo para aguantar todos los embates que da la fortuna y niega el miedo. Esta semana, se ve que por las rebajas de San Valentín, se arranca el president con una versión retocada de un mensaje de AEMET de aquella tarde, la tarde en que el crepúsculo quedó para siempre flotando sobre las vidas perdidas. Llamarle mentiroso o insensible no sirve de nada: más allá del bien y del mal, recuerde. Está en otra dimensión donde estas cosas no importan, donde el corazón ya se desboca al alba para sustentar las horas. Los avatares viven de horas, unas horas más, 24 horas más. Viven sin vivir en sí, sintiendo que la lanza del ángel se clava en el corazón, alimentando su arrullo de minutos. Como le diría Miguel Hernández –un poeta de por aquí, comunista el pobre-: «Haría un tintero de mi corazón, / una fuente de sílabas, de adioses y relatos». Mazón se encasquilla como la fuente local del desorden. Seguramente Trump nada sabrá nunca de él -¡más nos vale!- pero es su agente de desorden público en la nueva era imperial, camino de perfección.

Pero a avatar puesto, el destino pide otro que le ensombrezca, antimateria, partícula-espejo que haga dudar, que acelere las pulsaciones del rebaño. La noticia del regreso de Camps debe ser valorada como otra muestra de la aspereza de los tiempos y de las virtudes de la esperanza. Alguien dirá que no traerá nada bueno. Se equivoca: ¿no es algo valioso la distracción que promete? Yo me lo imagino jugando con Castedo –capataz de avatares- en un inmenso, un mundial campo de setas gigantes, brindando por lo que fue, tratando de que los corazones no se agríen más. Cantando: «Oh, que cansat estic de la meva / covarda, vella, tan salvatge terra», antes de que Rovira, avatar de ciencia, cultura y educación, intente disolverlos con artes perversas, académicas palancas y otros remedios aprendidos en aulas y libros, porque siempre fue el catalán aviso de penalidades.

Olvida, si acaso, que Camps es doctor por la UMH. Rovira no lo es, pero eso no viene a cuento. La ceremonia de lectura del tocho fue casi secreta, que eran tiempos en que las cosas eran así, y no como luego, que sólo son secretas algunas comidas y pedazos de avisos meteorológicos. Ya está Camps en la UMH. Me ha costado, pero lo he traído. Se lo brindo de todo corazón. ¿No podría aspirar a rector? ¿Es el rector de ahora un avatar del genio del sí y del no?, ¿un extraño adversario de la IA y de la UA que en la misma nota de prensa dice sí pero no?, ¿un animoso cuidador de gatosdeschörindger? Ese estar sin estar o ser sin ser deja mal a la Universidad que representa, lamentablemente, pero, sobre todo, al pobre avatar Mazón, que, hay que reconocerlo, nada le sale bien últimamente. Con las carcajadas que se ganó, burlescas y entusiastas, cuando presumió de traer la paz a la querella de las facultades... Todo este aquelarre de avatares, estos señores del desorden y la taquicardia han conseguido un pacto sin pacto, un acuerdo desacordado, un corazón roto, una hemorragia de incredulidad, una Facultad de Enfermería que ya veremos, unas prácticas en barbecho y un campus magnífico con sede en el Tribunal Supremo. No le demos vueltas, no tratemos de traer orden donde es imposible que lo haya. Conformémonos. El corazón tiene razones que la razón no entiende. Sursum corda.