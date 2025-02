Los equipos de la películas "El 47" y "La Infiltrada" tras recibir el Goya ex aequo a Mejor película en la 39 edición de los Premios Goya. / Julio Munoz

Ha pasado una semana desde que se celebraron los Goya. Dado que en su momento no lo hicimos, permítanme que le demos un tirón de orejas al notario que se encargó de preparar los sobres con los nombres de los afortunados que se llevaron al cabezón a casa.

El ex aquo escrito en el folio con el que indicaba el empate entre dos producciones en la categoría principal, la de mejor película, no tuvo desperdicio. Bastó una cuartilla, que Juan José Millás podría desmenuzar a modo de papiro, para que en ella se pudieran leer, extrapolándolos, todos los defectos que se pueden achacar a nuestra civilización.

El ex aequo escrito incorrectamente como ex aquo, escrito junto y comiéndose una letra, a un tamaño de pulga, y lejos de centrarlo, colocado en el margen superior del papel, denota amén de carencias culturales, un nulo sentido de la estética. Por no entrar en variables semióticas.

Porque en una velada en la que lo fundamental es comunicar, el premio a la mejor película (que se produjo cuando habían transcurrido 180 minutos de gala, no lo olvidemos) fue un compendio de errores, hasta el punto de que lo que debió ser un giro de guion que despertara al público del letargo se convirtió en un desaguisado más propio de una fiesta de fin curso en un instituto de secundaria que en la gala de entrega de premios más relevante de cuantas se celebran en nuestro país a lo largo del año (cuatro millones y medio de euros invirtieron el Ayuntamiento y la Diputación granadinas en su organización, incluído el traslado de los invitados desde sus lugares de origen hasta el Palacio de Congresos de la capital nazarí).

Con todo, lo peor o lo primero que nos vino a la mente fue la incultura de quien había procedido a introducir el folio en el sobre.