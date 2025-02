Sin perdón / Ilustración de Elisa Martínez

"Sin perdón" no se trata del título de un western ni de un thriller de acción para entretenimientos masificados. Es la ley de hierro con la que se aplican los imperativos de la corrección política establecidos por las supuestas élites inmaculadas de un puritanismo ideológico que devora a sus propios héroes.

Como si se tratara de un credo laico de la más estricta observancia, pero sin el consuelo indulgente de un perdón restaurador, las biografías progresistas han de lucir irreprochables ante una opinión pública representada por sus élites mediáticas y con derecho ilimitado al linchamiento. Todo el que sea sorprendido en una falta de inclusión igualitaria de cualquier clase de identidades diversas —salvo respecto de la ultraderecha, para la que la corrección política exige la denigración—, recibirá el repudio sin clemencia ni compasión de los colegas y su liquidación profesional, su expulsión de instituciones y foros públicos, el borrado de su nombre, su imagen y sus obras o méritos, el silenciamiento de su nombre y la exclusión de su mera presencia.

Como hemos visto hace apenas unos días, los hasta entonces colegas y amigos evitaban mencionar el nombre caído en desgracia. Incluso los tímidos alegatos en favor de la contención cancelatoria se recataban en inconcretas generalidades para no incurrir en profanación. Ni la más aciaga tragedia clásica fue capaz de imaginar semejante cambio en la suerte desencadenada por hechos o dichos agazapados en el pasado. Cuando Edipo se rasgó los ojos era contemplado con más clemencia por sus conciudadanos de la que merecería el autor de alguno de los nuevos incestos ideológicos.

Semejante autoexigencia de pureza irreprochable fue típica de las castas sacerdotales, así como lo fue la exclusión absoluta de personas impuras o de sus nombres en las liturgias donde se preservan los bienes sagrados de las comunidades. Esas nuevas liturgias ceremoniales que no pueden tolerar pizca alguna de incorrección se han trasladado a las entregas de premios cinematográficos, a las tertulias de analistas en coro, a los cenáculos, instituciones e industrias culturales, y a las conciencias de todos aquellos que les toman por la vanguardia moral y sacerdotal de los nuevos dogmas de la ideología dominante.

Se supone que esta inclemente severidad en la destrucción del descubierto en falta se sigue de la estricta intolerancia con el mal que nos pone de parte de las víctimas convirtiendo en víctimas a sus agresores, en el bien entendido de que es agresor quien discrepe de la doctrina establecida. Se trata de infligir el daño necesario para que el sufrimiento cambie de bando. Así que estaríamos ante la iracunda impaciencia de los justos que se tornan violentos y hasta inasequibles a la compasión, pero solo en presencia del mal flagrante y en defensa de las víctimas. Además, esa severidad de las élites con autoescarnios debidamente externalizados en chivos expiatorios, debería purificarlos sofocando en sus miembros toda vileza, así como en las multitudes espectadoras del aniquilamiento del culpable, reproduciendo milimétricamente la lógica social de las cruentas ejecuciones públicas.

Por otra parte, al expulsar de nosotros todo rastro de complicidad mediante una completa falta de compasión con el autor de la incorrección, resurgimos inmaculados precisamente por nuestra participación en el escarnecimiento público del desgraciado. Cancelar a los que lo merecen es poner a salvo a los demás y a uno mismo propiciando la salvación de todos, lo que no deja de ser una de las antiguas funciones sacerdotales: conviene que muera un solo hombre por el pueblo, y no que perezca toda la nación.

Esta nueva casta de inmaculados que ha expulsado de sí la condición de pecadores que las antiguas religiones extendían para todos sin excepción, no puede sino segregar nuevas y extensas hipocresías con disimulada conciencia de culpa, pero sin esperanza de redención ni misericordia para sí ni para otros. Todo lo cual no tendría nada de excepcional entre las castas sacerdotales con pretensiones de purezas inmaculadas, pero no deja de ser fascinante entre quienes habían conjurado la culpa normalizando todas las formas de orientaciones, transformaciones y prácticas sexuales imaginables, convirtiéndolas en bandera y signo de las conciencias emancipadas de atávicas tradiciones morales y superegos patriarcales.

Sin perdón posible, el arrepentimiento no es más que la conciencia morbosa de la desgracia interiorizada como culpa, de manera que no hay esperanza de regeneración más que confesando estilos de vida neoliberales, burgueses, patriarcales, atávicos, tradicionales, heterodominantes. La minusvaloración de lo anterior como causas efectivas del mal es un negacionismo preilustrado. El mal libremente causado no requiere arrepentimiento ni perdón, sino reeducación y puesta a salvo de las nocivas convicciones inoculadas familiar y educativamente por las fuerzas reaccionarias.

Pero tras la cancelación no hay renacimiento posible a la vida pública y el encausado queda reducido a la vida de un particular como la que tienen todos los ciudadanos comunes. Es decir, las élites vanguardistas castigan con la expulsión de su propio estatus, degradando al cancelado a la condición común entre la multitud de cuyo reconocimiento necesitan para elevarse. De ahí la paradoja de una ciudadanía que contempla complaciente la desgracia del personaje público que es reducido a un anonimato privado como el de su propia vida.

Estamos, pues, ante una religión sin perdón ni reconciliación, de una aristocracia sin virtud ni clemencia, de un vanguardismo transgresor convertido en sentido común e institucional, y de una ética cuyos maestros son artistas, músicos, plutócratas, políticos y, en general, todo sujeto con relevancia mediática.