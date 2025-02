Tontos muy tontos / Elisa Martínez

Escribió hace poco el gran columnista Martín Caparros sobre Milei: "Humilla que te maneje un tonto. Una cosa es un malvado inteligente, otra es un malvado poderoso, pero la subsistencia de un malvado que no es inteligente ni poderoso sólo depende de la sumisión de sus súbditos". Amén.

En este punto podría acabar la columna y desearles un feliz domingo, pero me temo que quedaría raro. Cuando antes, en verano, no pasaba nada, y en ocasiones me quedaba al mando de la redacción de mi otro periódico, soñaba con que me llegase una esquela de las gordas que me evitara tener que inventarme un reportaje. Estaba tan agotado el fondo del caldero de la actualidad, que una esquela sustituía con ventaja a la serpiente de verano que los periodistas más antiguos habían descubierto en una charca perdida de Cuatretondeta.

Como no es cuestión de que mi director me llame al orden por dejar un espacio en blanco, me temo que me tocará poner cara a esos tontos con balcones a la calle.

Lo peor de un tonto es que todos, menos él, sepan que lo es. Y, evidentemente, no hay todavía ninguna Enciclopedia Universal de la Tontuna ni un Wikitontos, con lo que suele pasar que los peores confundan la educación con la que les tratan las gentes de bien con admiración o complacencia.

No es un delito ser tonto, los hay hasta en las mejores familias. Verdad es que si las familias son prudentes lo ocultarán todo lo que puedan o les darán mensajes del tipo de: mejor no hables mucho, porque si te callas dudarán, pero si hablas estarás pregonando a los cuatro vientos tu tontería.

Cuando no hay donde ocultarse es en el momento en que los tontos acceden a un puesto de relumbrón. Tenemos una serie de memos en el poder que serían risibles si no fueran peligrosos. ¿Qué película no haría Chaplin con los desvaríos de "Naranjito" Trump, o de Milei o de los espectros reunidos el otro día en Madrid al amparo de Abascal? Caricaturas de sí mismos, caretas para las que basta una goma porque el resto ya viene de serie.

Una risa. Aunque, bien mirado, todo este presente tiene una pinta de ucronía que tira de espaldas. Pobres de pedir dando su voto a gentes «del pueblo» como Trump o Musk, en esencia personas como ellos, si no fuera por los ceros de sus cuentas corrientes, sus palacios y pedazo de aviones particulares, claro, no como los puñeteros progresistas universitarios. Obreros o trabajadores sin cualificar que votan para dinamitar el sistema que justamente les beneficia y acabar con la sanidad, las pensiones o las condiciones no esclavistas del trabajo. ¿No me digan que no es de mucha risa que Trump anuncie que va a echar a dos millones de personas de Gaza para construir un Marina d’Or? Ni Eugenio hubiera contado un chiste tan bueno.

Los tontos en el poder dan risa, pero al final provocan miedo porque no tienen filtro. Y, ojo, son más habituales de lo que parece. No sé, señora, si usted va a muchos actos y tiene ocasión de departir con la fauna que allí se junta, pero yo me chupo unos cuantos y, no es por desmerecer, pero hay circos con menos payasos.

Tontos en Alicante hay, como en todos sitios. ¿Tontos con mando en plaza?, cada vez más. Es la prueba del nueve de que el mundo está muy mal repartido y que la gente sensata y pausada y reflexiva tiene poco futuro. Lo que pasa es que los que estamos, aunque sea de refilón y ya sin demasiada afición, en este mundo de la farándula política y social, tendemos muchas veces al corporativismo y, en otras tantas, la educación nos supera. Para no perder el alma habría que separar los mundos, aunque lo más cómodo sea dejarse arrastrar al compadreo.

Pero hablábamos de los tontos que tienen poder, y en esto de mandar da igual que sea una comunidad de vecinos, que una institución, tu ayuntamiento o la Generalitat: como se te infiltren los memos vas dado. Para esos tontos con ínfulas y acceso a coches oficiales y presupuestos públicos, lo mejor sería inventar un spray que acabara con ellos, igual que con las cucarachas. Algo indoloro a la par que eficaz, que nos evitara ridículos ajenos y desastres generales. Fumigando la tierra desde uno de esos cohetes de Musk, uno de los pocos que no estallan en el despegue, se conseguiría limpiar un poco el planeta, que falta hace. Y por si acaso no fuera suficiente con una dosis, una pasadita doble por Alicante.

Creo que una vez se lo propuse a mi buen amigo Blas, de Lokímica, que vivía de exterminar ratas, mosquitos y demás bichejos, y debía andar en ello cuando se fue al valle de las sombras. Lástima.