«Sigueu promotors d’esperança»

Aquestes són les paraules que el papa Francesc adreçà als periodistes, el 25 de gener passat, en el marc del Jubileu de la Comunicació.

Va ser a l’Aula Pau VI del Vaticà, on el papa es reuní amb centenars de professionals de la informació i on el bisbe de Roma va encoratjar els periodistes a ser «promotors d’esperança». El papa, reunit amb els comunicadors de tot el món, creients i no creients els animà a ser portadors d’esperança. I per això agraí la tasca dels periodistes, escriptors i comunicadors, per subratllar el paper important que tenen en la construcció de la societat i de l’Església.

El papa, que en aquest Jubileu de la Comunicació va dir que «comunicar és eixir d’un mateix», ressaltà la importància de la «veritat i l’autenticitat» en la missió dels periodistes i els encoratjà a reflexionar, no només sobre el que comuniquen, sinó també sobre si ells mateixos són genuïns en el seu treball.

En les seues paraules, el papa Francesc, que recordà els periodistes que han mort en zones de conflicte bèl·lic, va fer memòria dels 120 d’ells que van morir el 2024. El papa també va demanar l’alliberament dels 500 periodistes empresonats pel seu treball a favor de la llibertat i al mateix temps va fer una crida a favor de la llibertat de premsa i de pensament, ja que «la llibertat dels periodistes és la llibertat de tothom». I és que, com digué el papa, sense una informació lliure i responsable, les societats corren el risc de polaritzar-se i, a més, destruir els seus vincles de convivència.

Francesc, que demanà als periodistes recuperar la humanitat del cor de la comunicació, els animà també a «tindre el coratge de contar històries d’esperança», que alimenten la vida i a construir ponts d’entesa i de concòrdia. I encara, el papa demanà als periodistes que no es deixen portar per les «podridures» del consum irreflexiu de les xarxes socials i que facen un esforç col·lectiu per educar el pensament crític.

Finalment, el papa digué als periodistes en aquest Jubileu de la Comunicació, que «parlar d’esperança és veure les engrunes del bé, quan tot sembla perdut. És esperar contra tota esperança».

Com ha dit el periodista Alessandro Gisotti, codirector dels mitjans de comunicació del Vaticà des del juliol del 2019, «la visió que té el papa de la comunicació, no és només la «producció de notícies», sinó una dimensió essencial de l’ésser humà, que implica cor i intel·lecte». Com ho fan, n’estic segur, els periodistes del diari INFORMACIÓN.