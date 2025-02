No me digas, ¿sí?

Imagen reciente del estado actual del Mercado Central de Elche que tiene pendiente su reforma desde hace años. / Áxel Álvarez

Días atrás, encontrándome sentado en un concurrido lugar de Carrús, una mujer bien parecida le decía al que debía ser su compañero, amigo, conocido o marido, ambos valencianoparlantes: «Che, he escoltat que van a arreglar la plaça, això del Mercat Central»; el señor le contestó: «No em digues, ¿sí?».

Y esta afirmación y respuesta me iluminó el titular de esta columna, representativa de la riqueza del lenguaje y las costumbres de Elche; es lo bueno de ver las cosas desde la calle.

Podemos recordar, mirando por el retrovisor, que en el año 1961 se inauguró el Mercado Central de Elche, sito en la Plaça de Dalt, por el entonces gobernador civil , Miguel Moscardó, y el alcalde de Elche del momento, don Luis Chorro, ambos con traje oscuro y corbata negra, como se hacía antes; nombre el de aquel alcalde que durante muchos años tuvo el colegio Luis Chorro en el barrio de Los Palmerales, hoy Centro de Educación Especial Tamarit.

Los mercados de abastos surgieron como consecuencia de la necesidad de la población de proveerse de alimentos. Eran el foco de la expedición de los alimentos que consume el ser humano, y convivieron durante muchos años con las pequeñas tiendas de ultramarinos, hoy ya mermadas con el aluvión y el nacimiento de los supermercados especializados en alimentación que todos conocemos.

Como no puede ser de otra forma, la política lo abraza todo, como si se tratara del amor, y no deja títere con cabeza, lo que ha provocado que durante muchos años haya resultado un problema la definición del edificio y su entorno, que nos ha sido legado por la historia, sin haber sabido muy bien qué hacer con él; pero lo cierto es que cuando uno lo mira le sobreviene la nostalgia de la niñez, y se pregunta: ¿Qué feo está esto, no? El propio mercado y también los baños árabes aledaños a él, que se sitúan en un contexto estético precario.

El centro de Elche, su lugar de ubicación, opera como polo de atracción para todo, desde el punto de vista turístico y por supuesto comercial, por lo que su estado refleja una asignatura pendiente de aprobar por nuestros responsables políticos.

El 9 de marzo de 2010, hace tres lustros, el que fuera concejal de Fomento del PSOE (responsable también de los mercados), Emilio Doménech, tipo afable y sencillo, afirmó rotundamente y en declaraciones que se recogieron en este medio: «El nuevo Mercado Central se hará le guste o no al PP».

De aquellos anuncios nacieron ilusiones para las personas que han ocupado el mercado desde siempre, los placeros, hoy desplazados en el denominado mercado provisional de la avenida de la Comunidad Valenciana, endilgado en un entorno extraño y hostil, donde no le corresponde estar; y también ilusiones para los ilicitanos, por creerse que de manera rápida se iba a realizar tal transformación.

¿Qué ha sucedido hasta hace pocos días? Pues que la casa estaba sin barrer, ya que siempre ha habido sobre el mercado muchas teorías e ideas, pero ninguna aplicación práctica. Me gusta decir que las ideas son inertes, hasta que la acción les infiltra poder; lo que vale al fin y al cabo es hacer lo que has pensado, sino nunca harás nada, y aquí, como con otras muchas cosas del pueblo de Elche, nunca se hizo nada, basta con ponerse delante del magno edificio.

Ahora bien, mire usted por donde, se acaban de adjudicar por primera vez y en serio, con la ley en la mano, las obras del Mercado, cosa inédita, imputable a la convicción y agilidad del equipo de gobierno, y a Pablo Ruz, alcalde de Elche, que ha dado otro paso adelante, preciso, cierto y necesario; ha tenido que ser él y no otro el que meta el caballo en el establo. ¿Era tan difícil? ¿Faltaba convicción? ¿No importaba? Respóndanse lo que quieran.

Sé positivamente que esta columna será leída por la oposición política, y pensarán: ¿Cómo escribe esto Jesús Pareja sobre Ruz? A lo que ya les puedo responder que en la política, como en el argot futbolístico, los goles -y que sean muchos para el Elche Club de Fútbol- son los que se meten en la red. ¿Les suena esto? El PSOE, en este asunto, cuando gobernaba, estuvo lento, indeciso, confuso y plano, como el futbolista que va a lanzar una falta o un penalti sin convicción; personalmente, como ilicitano prefiero delanteros que metan goles, ¿ustedes no?

De haber sido al contrario, yo sin duda les atribuiría el gol, porque sencillamente sería lo justo; pero resulta que el gol, aunque sea en tiempo de descuento, vale igual, y es para quien apuntilló al arquero. Y al final Elche sale ganando. La indecisión en la política genera inseguridad en la ciudadanía y rompe el ciclo de las políticas públicas, porque no se aborda su última fase, la implementación, es decir, hacer la cosa que toque y hacerla bien.

Total que, por fin, un conjunto de tres empresas en UTE (unión temporal de empresas), que se unieron legalmente para la causa común en esta licitación, han resultado legalmente ganadoras, de lo cual me alegro, puesto que dos de ellas son ilicitanas y experimentadas en el sector de la construcción. Por tanto, estupendo, todo queda en casa, por un montante de 8,8 millones de euros, y con un inicio previsto de las obras a las puertas de la primavera. Lo que me trae a la memoria a Miguel Hernández en su obra Primavera celosa, en la que escribió: «Me cogiste el corazón / y hoy precipitas su vuelo / con un abril de pasión / y con un mayo de celo».

Así que entre abril y mayo florecerá el inicio de la resolución de este problema, que supondrá redondear la belleza del centro de la ciudad para completar a su vez la de Elche en su conjunto, al igual que Hernández lo hacía con su poesía.

De manera que, a colación de la frase de Emilio Doménech, se produce el efecto boomerang, que también existe en la política: precisamente será el PP el que acabe haciendo el Mercado Central le guste o no al PSOE, que por cierto le gusta. No me digas, ¿sí?