Antes del Villarreal-Valencia, una niña representando a la cantera leyó un comunicado en contra del odio. / INFORMACIÓN

Hoy me he despertado con una de esas noticias que no te puedes creer. He sentido que estaba viviendo en una distopía como la de El cuento de la criada, pero la realidad siempre supera la ficción. Por desgracia, nunca mejor dicho.

Estos días ha sucedido algo totalmente detestable. Cualquier palabra que exprese aquí será insuficiente. El pasado fin de semana, tres personas con discapacidad acudieron juntas a un partido de fútbol entre el Villarreal y el Valencia CF. Fueron agredidos verbalmente a la salida y, a continuación, les propinaron una brutal paliza con consecuencias terribles para su salud. Uno de ellos tuvo doble fractura en la mandíbula y el otro, un hematoma en un ojo con la consecuente pérdida de visión. Otro de ellos sufrió un ataque de ansiedad por el impacto de la brutalidad vivida.

Todo ello ha sido denunciado en las redes sociales por la madre de uno de ellos. Se deben poner en marcha todas las herramientas posibles para que este tipo de situaciones no se repitan. Es necesaria la educación en valores y la puesta en marcha de todos los mecanismos legales que la Ley de no discriminación e igualdad de trato pone sobre la mesa para evitar este tipo de discriminación en cualquier ámbito de la vida.

Hay que exigir a los equipos de fútbol, junto con las fuerzas de seguridad del Estado, que pongan en marcha todos los recursos posibles para localizar a los agresores, que cumplan su pena y que este tipo de situaciones no vuelvan a repetirse.

Toda mi solidaridad hacia los afectados y sus familias. Cualquier palabra que se emplee en este momento se queda corta ante la gravedad de las agresiones sufridas.

A nivel político y social se deben poner en marcha todos los recursos necesarios para que la Ley 15/2022, la Ley de trato y no discriminación, tenga todos los recursos para prevenir, proteger y evitar este tipo de discriminaciones; en este caso, gravísimas y que, afortunadamente, han salido a la luz, pero hay muchos otros en los que ni siquiera se sabe y la discriminación cada vez está más presente en esta sociedad polarizada en la que los más vulnerables tenemos todas las de perder. Así que, por favor, pongámonos las pilas para que estas situaciones no se vuelvan a repetir, ni en un estadio de fútbol ni en ningún otro ámbito, tal como le hubiera gustado al impulsor de esta ley, Pedro Zerolo.

Solo me queda mandar todo mi apoyo a los afectados y sus familias y decir que estaremos atentos para que estas situaciones no vuelvan a repetirse, pues no son dignas de una sociedad democrática. Este es un buen momento para cuestionarse qué pasa con aquellos partidos de la derecha más extrema que no apoyan leyes como esta de no discriminación e igualdad de trato y permiten que sucedan situaciones vomitivas como la que acabamos de vivir en nuestra comunidad. Seguiremos luchando para que este tipo de situaciones se erradiquen. ¡Basta ya!