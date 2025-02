«Sventramenti», excrements, eucaristia

Imatge virtual del projecte de reforma de la plaça del Congrés Eucarístic. / INFORMACIÓN

Sventramento (plural, sventramenti) és una paraula italiana que es pot traduir al valencià com «esbudellament» i al castellà com «despanzurramiento». Aquest terme s’ha incorporat al vocabulari de la disciplina urbanística per a indicar la destrucció i el falsejament absoluts d’una part de la ciutat històrica amb la finalitat de modificar-ne la trama urbana, augmentar els volums edificables i expulsar les classes populars que hi habitaven, amb l’ocupació posterior de la zona creada ex-novo per una classe acomodada.

La plaça del Congrés Eucarístic amb els angelots de Nadal. / Áxel Álvarez

Des de fa mig segle, tant la disciplina urbanística com l’opinió pública consideren que els sventramenti dels segles XIX i XX han estat atemptats gravíssims contra les ciutats i els ciutadans. Tanmateix, els artífexs d’aquestes destruccions les consideraven en el seu temps operacions de cirurgia urbana, doloroses però imprescindibles, per al funcionament de la ciutat burgesa i per al gran negoci immobiliari subjacent. El sventramento més famós i reeixit (gràcies a la celeritat de l’actuació i a l’afortunada propaganda posterior) fou la reforma urbana que executà el baró de Haussmann al centre històric de París (1853-1869) durant el Segon Imperi Francès, arrasant la ciutat de l’antic règim (medieval i barroca) i reconstruint-la de nova planta. I el sventramento més blasmat des de l’inici fou el que Mussolini efectuà a Roma durant el feixisme (1921-1942), destruint gran part de la ciutat renaixentista i barroca i de les mateixes ruïnes de la Roma Imperial.

A Elx, al lloc conegut amb l’inconsistent nom de Traspalacio (o Reraplau, com ho traduí crec que Toni Bru al valencià) durant les dècades de 1950 i 1960 es produí la destrucció més greu de la nostra ciutat al llarg de la història. Aquest era l’antic barri dels Filadors i ocupava la meitat nord de la Vila Murada, des de l’església de Santa Maria fins al Parc Municipal, des de la Rambla fins al carrer Fatxo, una zona d’habitatges populars que després del sventramento fou ocupada amb oficines i pisos de luxe. El motiu que originà una destrucció tan sagnant fou la construcció del Pont del Palau dels Altamira (1959-1962) i l’obertura d’una via ràpida a través del centre, amb la unió del barri de la Llonja i l’eixample de ponent a través de l’avinguda d’Alacant, la plaça de Benidorm, els carrers de Candalix i de Luís Llorente (arrasant horts de palmeres), el carrer del Mestre Albéniz (arrasant les Illetes) i el carrer del Capitán Cortés (ara, de Blasco Ibáñez). Es tractava d’una actuació viària fonamental per al trànsit rodat a través d’Elx, un poble urbanísticament tancat i reclòs sobre ell mateix, encara amb restes d’un traçat medieval.

Tanmateix, el 1968 el Govern declarà conjunt històrico-artístic la zona delimitada per l’Alcàsser de la Senyoria, l’església de Santa Maria i la Calaforra. Aquesta mesura, ineficaç per a la conservació del barri, impedí, tanmateix, la construcció en aquesta zona d’edificis de vuit o deu plantes (com es féu a les Illetes), ja que limità l’altura dels edificis a quatre plantes. Per a poc més aprofità la declaració monumental. I quan, després de nombroses dilacions, gestions i tràmits, la Comissió estatal de Belles Arts aprovà els anys vuitanta el nou traçat urbà (unes illes de cases trapezoïdals vulgars i matusseres) i es feren els nous edificis, només l’habilitat com a dissenyador de l’arquitecte Antonio Serrano Bru impedí que el bunyol fos més gros encara i permeté que l’arquitectura resultant tingués una certa gràcia.

Durant moltes dècades, tanmateix, els elxans vam veure aquell espai buit, immens, polsós entre Santa Maria i el Parc, que només servia per a aparcar, com un testimoni de desfeta urbana i de mala gestió cívica. Però els edificis es construïren, les vivendes s’ocuparen i l’Ajuntament socialista acabà urbanitzant la plaça del Congrés Eucarístic (batejada així només iniciada l’expropiació per a derrocar el barri en honor del XXXV Congreso Eucarístico Internacional, un gran esdeveniment d’exaltació de la Sagrada Forma que el Vaticà de Pius XII i el règim de Franco celebraren a Barcelona el 1952, un dels grans moments de connivència entre la jerarquia catòlica i la dictadura del qual se’n féu ressò la Corporació municipal il·licitana).

El projecte de Pilar Amorós per a urbanitzar la plaça era un simple pavimentat amb poc interès (ser dona no féu d’ella ni una bona arquitecta ni, el que és pitjor, una bona persona), però allò que, finalment, quedà era millor, certament, que l’aparcament fastigós que havíem vist durant tres dècades. I malgrat els problemes d’ús que ha generat, amb els seus escalonaments inadequats, arbrets moribunds i geometria grollera, els materials granítics emprats i el gran espai lliure que deixà han permès els darrers trenta anys el funcionament de l’espai: des de la instal·lació de carpes o d’angelots de Nadal fins l’exposició dels passos de Setmana Santa.

Ara, tanmateix, en l’operació de reformes urbanes (inútils, molestes, insensates) que porta a terme el govern municipal s’hi ha inclòs la plaça del Congrés Eucarístic i n’han llançada l’operació a bombo i platerets, com acostumen a fer, volent monopolitzar l’opinió pública, les xarxes socials i els mass media. Vistos els renders publicats (meres imatges informàtiques per a analfabets visuals), el projecte, a més de la inutilitat i molèstia de les obres, no sembla gens interesant, sobre tot pel que té d’aleatori i de poc pensat, i fa meditar en com estudiants d’arquitectura que pogueren fer a l’Escola projectes acceptables, quan entren a la vida laboral es deixen endur per la vulgaritat més absoluta o per les indicacions envanides, ignorants i capricioses dels regidors manaires.

Es tracta d’una obra que no ve a resoldre cap problema, però si es volia millorar el que hi ha (i cal no oblidar que allò millor és el pitjor enemic d’allò bo), una mesura imprescindible era haver considerat la trama urbana preexistent del Barri dels Filadors, no haver inclòs un arbrat inconvenient per a una pseudo-plaça històrica, ni haver-lo deixat caure de forma aleatòria, sense cap raó geomètrica, volumètrica o urbana; una aleatorietat incòmoda que sembla guiar també la geometria del paviment (amb les habituals i anodines ratlletes transversals) i la disposició del mobiliari urbà; més greu és que s’ignoren les dues portades de l’església -de l’Orgue i de Sant Agatàngel-, tractades com mera continuació del pany de paret quan devien haver tingut una clara resposta urbana, com la que els hi donava el traçat històric desaparegut per al qual van ser pensades.

Es tracta, en fi, d’un projecte urbà tan desafortunat com el que féu l’arquitecta Amorós als anys vuitanta, però ara més inútil i innecessari. Com en altres cassos de desfer sense raó el que ja està fet, l’operació només es justifica perquè els polítics que governen s’obstinen en deixar la seua marca arreu la ciutat com ho fan els gossets quan marquen les cantonades. En aquest cel en la terra on volen fer-nos creure que habitem (abans ens deien que era una vall de llàgrimes), no sols la ciutat fa sentor d’excrement d’animalet; també fan ferum els marcatges de territori que deixen caure estratègicament els beatos i neofeixistes que han fet seu l’Ajuntament. No de bades el mot escatologia designa tant les matèries divines com les matèries fecals, la divinitat i l’excrement.