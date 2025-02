Si exiges la perfección predica con el ejemplo

La fiscal mantiene su petición para Rubiales: 2 años y medio por agresión sexual a Hermoso.

El expresidente argentino Alberto Fernández, el antecesor de Milei, autodenominado "el primer presidente feminista de Argentina", dijo estar comprometido con la causa de la igualdad de género, creando el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Sin embargo, fue denunciado por la que fuera primera dama Fabiola Yáñez por violencia de género, acusándole de haberle golpeado y amenazado. Se encontraron fotos de Fabiola con el ojo morado y un hematoma en el brazo derecho, así como una conversación donde Yáñez le pide que no le agreda más. Es obvio que este hombre, tal y como dijo la legisladora peronista Ofelia Fernández, "era un psicópata por haber usado durante años al feminismo y a sus militantes". La hipocresía del expresidente creo que es del todo punto evidente, ya que en la práctica sus banderas profeminismo estaban a años luz de la realidad.

Ahora están juzgando a Rubiales por un delito de agresión sexual, por el que, aplicando estrictamente la ley, creo que entrará en el talego. Mapi León, la semana pasada durante un partido entre el Barça y el Espanyol, protagonizó un suceso que probablemente pueda calificarse también de agresión sexual. Recordemos el artículo 178 reformado del Código penal : “Se considera agresión sexual todo acto que atente contra la libertad sexual de otra persona, sin su consentimiento. Sólo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que expresen de manera clara la voluntad de la persona”. Anteriormente, era necesario que hubiera un ánimo libidinoso, esta exigencia ya no existe.

La aragonesa se marcó un "Michel con Valderrama", y manoseó los genitales de la futbolista colombiana perica Daniela Caracas. Mientras le palpaba, supuestamente le preguntó: "¿Tienes picha?" Pese a la evidencia de las imágenes, la deportista culé lo negó, aclarando que “le había tocado la pierna”. Recordemos que esta chica fue una de las más combativas contra Rubiales diciendo que “las imágenes hablaban por sí solas, es inaceptable”.

A ver si yo me entero. Resulta que si un hombre da un beso sin ánimo libidinoso en una celebración es inaceptable, pero hacer tocamientos íntimos y no consentidos una mujer a otra... eso ya está chachi piruli, porque “fue un encontronazo”. Me sorprende el comunicado de la presidenta de la Liga Femenina, diciendo que “hay dos versiones, y tenemos que respetar a ambas”. Con el máximo respeto, es que si ves las imágenes, no hay duda que aquella que consideró “inaceptable” lo de Rubiales no ha predicado con el ejemplo. Si la colombiana le denuncia, es carne de prisión.

Hace años Errejón manifestó que no existían las denuncias falsas, sino “una derecha fanática cuyo trabajo es criminalizar a las mujeres”. Recientemente, alegó ante un juez que esa denuncia que había recibido de Elisa Mouliaá… era falsa. Amigo Íñigo, ¿has afrontado tus errores del pasado? Ya que has sido denunciado por varias mujeres por haberlas manoseado, pero, sin embargo, afirmabas que “el acoso y abuso sexual es violencia machista, y debemos trabajar para erradicarla”. Entonces, permíteme una curiosidad: ¿perteneces ahora a la derecha fanática? Ya es mala suerte que la única denuncia falsa que se ha puesto en España, le caiga precisamente al político madrileño.

Llama la atención que la CNT pida mejores condiciones laborales en el bar de Pablo Iglesias. Javier Bardem criticó en 2014, en los Goya, el ERE de Coca-Cola, pero luego despidió, mediante un ERE, a los once empleados de su restaurante. ¿Por qué no se aplican a sí mismos los mismos criterios que exigen a los demás?

Miguel Ángel Silvestre, que tiene un yate, y conduce un Porsche 911, o un Land Rover Defender 130 V8, que todos sabemos que contaminan incluso menos que mi ciclomotor de 49cc, porque son muy ecológicos, en la ceremonia de los Goya nos dijo que “sueño con un futuro donde no se vuelvan a repetir estas imágenes”, lamentando que la sociedad sufra el cambio climático, que comentó que era "imparable”, hablando de los incendios de Los Ángeles o la dana de Valencia. Me recuerda a cuando mi admirado Sting anunciaba el Jaguar S-Type, conduciendo por el desierto de Nevada, vehículo que “apenas” consume gasolina, mientras pedía que no se deforestara el Amazonas, oponiéndose al proyecto hidroeléctrico en el río Xingu.

¿La moraleja? Está en Madrid. Un chiste muy malo, pero, ¿qué esperabas? ¿A Goyo Jiménez? Bromas lamentables aparte, yo creo, amigo lector, que no debes de dar la turra a la peña con tus altísimos valores morales y éticos, pontificando acerca de lo que todos debemos hacer, porque cualquier día te pegarás un castañazo… y quedarás peor que todos los “artistas invitados” de este artículo. Y es que hay personas que son ridículas, no por lo que son, sino por lo que quieren aparentar ser.