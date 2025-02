¿Libertad educativa? La falacia de una consulta

Tablón de anuncios con los datos sobre las familias de un colegio de Alicante que pueden votar en la consulta. / Jose Navarro

El Gobierno valenciano ha promulgado recientemente la Ley 1/2024, de "Libertad Educativa", una norma que parte de unos fundamentos falaces: que la libertad educativa radica solamente en la elección de la lengua vehicular por parte de las familias. Y que, con la legislación anterior, las familias no participaban en las decisiones sobre la organización de las lenguas en el aula. Sobre la primera cuestión, tengan solo en cuenta que la nueva ley no está pensando en el alumnado: para lograr que los estudiantes sean realmente libres en materia lingüística se debería garantizar competencia en ambas lenguas oficiales y en una extranjera. La falacia de esta ley radica en que no persigue tal libertad. Con respecto al segundo presupuesto, recordemos que las familias, al igual que la administración local y el profesorado, siempre han participado en las decisiones sobre la gestión de las lenguas en el aula a través del consejo escolar. La cuestión no es que ahora se dé voz a quien no la tenía, sino que se niega la palabra a los responsables de la aplicación de la norma: los claustros de profesorado y los equipos directivos, los profesionales que tienen más argumentos técnicos sobre la cuestión. De este modo, a partir del curso 2025-2026, el valenciano y el castellano quedan en "libre competencia". Antes de la publicación de la ley 1/2024, desde las universidades valencianas ya advertimos de los peligros pedagógicos, jurídicos y sociolingüísticos de la normativa. Su aprobación se ha llevado a cabo sin atender estas prevenciones.

La aplicación de la consulta derivará en dos programas: uno con lengua base valenciano y otro con lengua base castellano, ambos plurilingües (incluyendo inglés). Sin embargo, según los estudios, solo el modelo con lengua base valenciano (con aproximadamente el 50 % de horas vehiculares en valenciano) asegura la competencia en esta lengua oficial. Además, la constitución de grupos en una u otra lengua base dependerá de los porcentajes de votos emitidos que regula la ley. La aplicación de la preferencia de una familia no solo dependerá de su elección, sino de que haya suficientes familias que opten por la misma lengua para formar un grupo. Si no hay suficientes alumnos para un grupo más, algunos podrán ser trasladados a un grupo con otra lengua base. Además, los criterios de prelación que regularán estos cambios poco tienen que ver con el objetivo de la consulta. De este modo, el sistema de consulta no garantiza una elección real. La ley se presenta como una apuesta por la "libertad" de las familias para elegir la lengua vehicular, pero introduce mecanismos que dificultan esta supuesta libertad. Factores como los criterios de prelación y la falta de garantías en la distribución de los grupos pueden impedir que muchos alumnos accedan a la opción lingüística deseada por sus familias. Además, insistimos en que el proceso excluye a otros agentes educativos, como el profesorado y los consejos escolares.

El resultado de la aplicación de la norma será la discriminación del valenciano. Con esta ley, volvemos a la territorialización lingüística, que divide el territorio en Zonas con Predominio Lingüístico Valenciano (ZPLV) y Zonas con Predominio Lingüístico Castellano (ZPLC). En las ZPLC, el valenciano solo será obligatorio como asignatura, sin un mínimo de presencia como lengua vehicular en otras materias (aun siendo lengua oficial), mientras que en las ZPLV se establece un mínimo del 25 % de cada lengua oficial. Esta distribución ignora las necesidades reales del alumnado y deja el valenciano en desventaja respecto al castellano.

Más aún, la aplicación de la Ley 1/2024 afecta gravemente a la calidad de la enseñanza en valenciano. En primer lugar, reduce la metodología de inmersión lingüística, la más efectiva para garantizar la competencia real en valenciano. En una época en la que vivimos inmersos más que nunca en inglés y en español, en la que el uso social del valenciano cae de manera continuada según las encuestas publicadas por la misma conselleria, es razonable que el sistema educativo intente compensar esta desigualdad de partida para lograr alcanzar lo que establece la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV), aprobada en Alicante en 1983: una competencia plena y equilibrada en las dos lenguas oficiales al finalizar la escolarización. En segundo lugar, la posibilidad de exención en la evaluación de la materia de Valenciano y la posibilidad de realizar exámenes de materias no lingüísticas en cualquiera de las dos lenguas oficiales con independencia de cuál sea la vehicular debilitan los programas de aprendizaje integrado de lenguas y contenidos (TILC).

Desde la experiencia en docencia de lenguas de los expertos de nuestras instituciones, consideramos que esta ley tiene una clara motivación ideológica, y no pedagógica. Busca reducir el papel del valenciano en la enseñanza. Además, contradice los principios de la LUEV y de nuestro estatuto de autonomía, al no otorgar la protección y promoción que merece nuestra lengua oficial e histórica, y pone en riesgo los avances en normalización lingüística. Frente a esta situación es fundamental que las familias elijan la única opción que garantiza la competencia en ambas lenguas oficiales: el valenciano como lengua base. Esta norma, lejos de fomentar la convivencia lingüística, impone un modelo que perpetúa desigualdades y discrimina al valenciano. Por ello, es imprescindible que la comunidad educativa y la sociedad en general se movilice en favor de un sistema que garantice la enseñanza en igualdad de condiciones de ambas lenguas oficiales. No es baladí nuestra defensa. Si aceptamos estas falacias políticas, privaremos a nuestro alumnado de una enseñanza plurilingüe de calidad.