Patriots, ¿un oxímoron?

En Madrid, con Vox como anfitriona, se celebró un encuentro de Patriots, que se define como el principal partido de oposición de la Unión Europea. Este europartido, presidido por Santiago Abascal, es el resultado de la mutación del Partido Identidad y Democracia, y reúne a diversas formaciones de la derecha radical europea, una familia política que ha ido creciendo tanto en número de partidos como en apoyos electorales.

Además de Vox, forman parte de Patriots algunos de los miembros más prominentes de la misma, entre otros, la Agrupación Nacional de Marine le Pen, el Fidez-Unión Cívica Húngara del primer ministro Viktor Orbán, la Liga por Salvini Premier de Matteo Salvini, el Sí 2011 de checo, el Partido de la Libertad austríaco, el Partido por la Libertad de los Países Bajos de Geert Wilders, el Vlaams Belang flamenco, la Chega portuguesa, la Voz de la Razón Griega o el Partido Conservador de Estonia. Y, a excepción de este último, todos cuentan con representantes en la Eurocámara, llegando a conformar el tercer grupo parlamentario, y casi todos tienen una posición relevante en sus respectivos países de origen.

Los integrantes de Patriots son partidos que se distinguen por un nacionalismo exacerbado, por reivindicar la soberanía nacional algo que les lleva a recelar del proyecto europeo de acuerdo con su actual configuración institucional y orientación ideológica, por su escepticismo, cuando no negación, respecto al cambio climático, por su antiglobalismo, por su posición crítica en relación a las políticas de género y LGTBI, por su nativismo lo que implica un rechazo a la inmigración, especialmente la islámica, y por su reivindicación de la primacía de las raíces juedocristianas de Europa.

Aspiran a un renacer del viejo continente. Abascal ha hablado de «Reconquista» como ya hiciera en el inicio de la campaña electoral de 2019 y emulando el lema del presidente americano han hecho suya la ocurrencia de Elon Musk, de «Make Europe Great Again». Su proyección se ha visto alimentada por las victorias de Javier Milei en Argentina y de Donald Trump en Estados Unidos, a quienes reivindican como referentes, y a la sombra de los cuales esperan poder seguir creciendo a pesar de las enormes contradicciones internas que les pueden generar apoyarlos; sin ir más lejos, por ejemplo, a propósito de la política arancelaria de Trump respecto a Europa que puede dañar muchas economías nacionales que ellos dicen defender.

Pero las contradicciones internas no acaban ahí. Su euroescepticismo, su desprecio por el actual funcionamiento de las instituciones europeas y su denuncia de los burócratas no electos no ha impedido a Patriots formar parte de la actual coalición gobernante por medio de un miembro del Fidesz en el colegio de Comisarios, algo que ha ignorado Abascal al exigir al PP romper los pactos con el PSOE en la UE a cambio de negociar los presupuestos de las comunidades autónomas.

Pero, sobre todo, lo que resulta una contradicción en sí misma es el intento de construir un europartido y hasta una internacional de carácter nacionalista, porque si bien sus miembros, ahora, pueden tener coincidencias puntuales y unirse frente un enemigo común -la élite bruselense, las fuerzas globalistas, la izquierda o los inmigrantes- el nacionalismo que los caracteriza, por definición, dificulta las posibilidades de cooperación a medio y largo plazo y los aboca a una competencia que tiene un elevado potencial destructivo.

Sobrados ejemplos de ello hay en Europa, cuyo proyecto común se forjó precisamente para evitar un muevo embate del nacionalismo. Y no hay que olvidar que un patriota es aquel que ama a su patria y procura todo su bien. Y para ninguno de los miembros de Patriots su patria es Europa.

