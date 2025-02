Javier Gutiérrez y Leonar Watling, en 'La vida breve' / MOVISTAR PLUS+

Quizá sorprenda a algún lector que aluda en estos términos a la serie La vida breve, la primera gran apuesta del año de ficción nacional a cargo de Movistar Plus+. Cuando veo a los actores Javier Gutiérrez y Leonor Watling con esos pelucones blancos repletos de tirabuzones no puedo dejar de ver a Gutiérrez y Watling disfrazados. Nada más. Justo a la manera en que cuando veo a un juez british (si se puede pronunciar la palabra juez a estas horas) de esta guisa, no dejo de ver al letrado pertrechado por un disfraz carnavalesco.

Sé que esta confesión es perturbadora, puesto que con ella me cargo buena parte de la convención en la que se basa el arte de la dramaturgia y la interpretación. Pero debo matizar. Cuando veo un musical (hasta los recientes Hairspray, La, la, land o el nuevo West side story) no me cuesta nada entrar en la convención de que los actores canten y bailen, puesto que al hacerlo dicen más y mejor lo escrito en sus textos o lo expresado con sus silencios.

Pongamos a la contra el ejemplo de Las chicas de oro. Lamento decir que desde su estreno en nuestro país en 1986 encasillé a sus cuatro actrices en esos papeles. Con un añadido: mientras veía a Beatrice Arthur, Betty White, Rue MacClanahan y Estelle Getty escuchaba a nuestras eminentes actrices de doblaje Amparo Soto, Julita Martínez, Delia Luna e Irene Guerrero de Luna, como un todo indisoluble. De manera que a partir de entonces ya no las creí en otro rol. En La vida breve (gracias a la cual, para más inri, no dejo de pensar en el Manuel de Falla de los billetes marrones de cien pesetas) desde el primer episodio, solo veo Pelucas.