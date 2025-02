"The Good Fight", temporada 7

El segundo mandato de Donald Trump al frente de la Casa Blanca se merece una nueva temporada (la séptima) de The Good Fight. La serie televisiva protagonizada por Christine Baranski, en el papel de la abogada Diane Lockhart, cerró su sexta y última temporada en 2022, después de haber ejercido durante algo más de cinco años de azote televisivo contra Donald Trump. Desde su despacho de abogados, los personajes de Diane Lockhart y sus socios llevaron a las pantallas de televisión la lucha por los derechos civiles y contra la desinformación y los bulos, mezclada con amenos episodios de ficción.

Iniciado formalmente hace poco más de un mes, el segundo mandato de Trump se ha iniciado con una efervescencia desbordante de anuncios en los que se mezclan las amenazas irreales (la anexión de Canadá a EE. UU.), con hechos inimaginables (envío de inmigrantes a Guantánamo) y con ocurrencias frívolas de posibles consecuencias explosivas (convertir Gaza en un resort en el Mediterráneo) en la mente de quien actúa como si fuera presidente del mundo, con una sola arma multiuso para cualquier cosa: los aranceles.

Da igual que el IVA que se aplica en la Unión Europea no sea un arancel. Si Trump dice que sí lo es, encontrará en ello el argumento que busca para minar uno de los impuestos sobre cuya recaudación se apoya el estado de bienestar en Europa.

Tan explosiva mezcla hace que, en estos primeros compases de la "segunda era Trum", se haga difícil poder separar lo real de lo irreal. "No le creáis", aconsejaba hace escasos días el columnista Ezra Klein, del New York Times, como estrategia para no caer en la trampa de la confusión. Faltan herramientas para anticipar dónde está el límite de la realidad con Trump y sobran argumentos para esperar una séptima temporada (que nadie ha anunciado aún) de The Good Fight, para fantasear con maneras —aunque sean irreales e, incluso, ilegales— de denunciar y poner fin a tal exuberancia de excesos.

