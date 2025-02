40 aniversario «Importantes» de INFORMACIÓN y un alegato a la amistad

Operarios trabajando ayer en el montaje del escenario para la gala de los "Importantes". / Rafa Arjones

A los galardonados y las galardonadas de Importantes del Información 2024.

Al equipo de INFORMACIÓN por su buen hacer en pro de la libertad de expresión y por continuar con esta iniciativa, que ya cumple 40 años, tan significativa para la provincia de Alicante.

A Raquel Bermejo, Carmen Adsuar, Manuel Martín, Pepa Good, Amparo Ases, Elena Sainz, Cati Méndez, Rafa Martínez, Liana Charkhchyan, Angel Torrubia, Mili Alonso, que son unos de los mejores regalos que me ha dado la vida.

A Alicia Pérez Deltell, mi amiga, mi gran tesoro, a sus 89 años recién cumplidos llenos de inteligencia, dignidad y honestidad.

En cuanto a la creación del Alfa dice la mitología que fueron las grullas las que se lo transmitieron a Hermes… así que se puede decir que fue entonces cuando comenzó lo que llamaríamos periodismo, la habilidad de reflejar, de contar la realidad. Algunos periodistas se guían por aquella frase de Aristóteles: "La realidad es la única verdad". Si toda civilización se asemeja a una tela de araña, posibilidades y límites, la nuestra no escapa a esta definición. Como Prometeo, un periodista comprometido también roba el fuego y lo hace sabiendo distinguir la información, que tiene un código ético determinado, de la opinión. Desde un medio de comunicación no sólo se informa, también se forma opinión; de ahí la necesidad de escribir con responsabilidad, rechazando toda clase de manipulación, lo que puede llegar a convertirse en un arte. El que escribe puede engañar pero nunca es inocente, sabe que las palabras no son inocentes. En algún diccionario general de la comunicación se define periodista de la siguiente manera: "Profesional de la información, que trabaja en cualquiera de los medios de comunicación", pero es mucho más que eso. Hay personas que en las venas tienen tinta.

El periodismo es una profesión que exige una cierta vocación, un compromiso ético. Escribir un texto que será leído por muchas personas muy diversas o una foto que se publica, no sólo informa, de alguna manera influye en la opinión pública. Saber distinguir la información de la opinión, saber contrastar los datos, renunciar a intoxicar, convertirse a veces en protagonista; todos/todas somos protagonistas de aquello que transmitimos.

Quiero aprovechar la ocasión que se me brinda como colaborador de INFORMACIÓN para hacer un alegato a la amistad.

Y uno se queda pensando en el asunto, cuando, de pronto, sin venir a cuento, se pone a recordar letras de tangos de Gardel, letras de coplas de Concha Piquer, letras de boleros de Guillot, letras de Édith Piaf o de Brel, y se sorprende comprobando cómo la amistad, incluso más que el amor, es el tema presente en todas ellas. Intentaré explicarlo: el amigo es el interlocutor ideal y cautivo al que se le pueden confiar los desgarros del corazón, sin ningún tipo de reparo y/o pudor como en las letras de tango, copla, bolero o chançon. Así, sin miedo a contradecirnos en el transcurso del discurso enamorado o desengañado, mientras contamos al amigo algo trascendente vamos entendiendo qué es lo que nos está sucediendo. Visto así el amigo es aquél que nos presta la oreja. El amigo, los amigos, el colega, el tronco, el nosotros, el uno para todos y el todos para uno mosqueteril: el gran anhelo de la infancia, de la adolescencia, de las grandes esperanzas que, irremediablemente, los años van diezmando, con su memorial de agravios, de traiciones, de tristes mezquindades, de crueles e inútiles competencias, de obligadas miserias cotidianas. Al pensar en la amistad se presentan ante uno, como en la foto fija, el rostro de los sucesivos amigos que se ha tenido en la vida. Lo curioso en este ejercicio es que aparecen, cronológicos, llenando los fotogramas de la cinta vital, los rostros en primer plano, tal y como los vimos por primera vez. Tal y como eran cuando se produjo el flechazo: ese extraño impulso que lleva a ponernos incondicionalmente en manos de otro, sin medir, sin calcular las consecuencias. La amistad, la insondable amistad indefinible. Estoy tentado en bucear en etimologías y desentrañar su significado a través del tiempo, pero renuncio a ello y hago algo mucho más simple: leo a Gil de Biedma (Nosotros, los de entonces...). "A nosotros, a los de entonces/ Me gustaría tanto que recordaras/ los días felices cuando éramos amigos/ En aquellos días la vida era mejor y el sol más brillante que hoy…".

Parafraseando a Marguerite Yourcenar (novelista y ensayista) una de las grandes de las letras francesas: "El amor y la locura son los motores que hacen andar la vida", "Escucha con la cabeza, pero deja hablar al corazón".