Allá lejos, entre los árboles.

Hace unos días se cumplieron cinco años del primer caso detectado en España de infección por coronavirus. Estremece pensar todas las situaciones y los cambios a los que los españoles nos tuvimos que adaptar en apenas unas semanas. Todas las controversias que hubo, todos los desafíos a los que nos enfrentamos, quedan a un lado cuando se recuerda a las víctimas, a todas aquellas personas, hombres, mujeres e incluso niños, que murieron por este virus. Se ha dicho que, de media, cada español muerto por covid-19 vio acortada su vida en 12 años.

Durante el tiempo que duró esta pandemia, meses que se hicieron muy largos como si el tiempo vivido se hubiese dilatado, se dijo también que íbamos a salir mejores cuando la pandemia terminase. Sin embargo, la pandemia supuso la llegada definitiva a España de la política de la crispación, de los conspiranoicos y de las noticias falsas. No sólo no salimos mejor, sino que en España se instaló la política basada en la tergiversación, los medios de comunicación que son poco más que chiringuitos creados ex profeso para tratar de derribar al actual Gobierno y jueces que admiten en instrucción acusaciones basadas en chismorreos y noticias inventadas por esos chiringuitos digitales.

Como es sabido, en la Comunidad de Madrid hubo 7.291 muertes en residencias de ancianos de esta comunidad víctimas del covid-19. Todas ellas estuvieron marcadas por el protocolo que el Gobierno que dirigía Isabel Díaz Ayuso implantó cuando se dio cuenta que el sistema sanitario madrileño no iba a ser capaz de admitir una cifra de enfermos sobrevenida, sobre todo si se tienen en cuenta las decisiones en materia sanitaria que el Partido Popular había puesto en marcha hacía más de una década. Me refiero a privatizaciones de toda clase, desde las lavanderías a la gerencia. En cualquier caso, la existencia de este protocolo no es algo que yo haya inventado. El que fuera consejero de Políticas Sociales en el primer Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y por tanto cuando la pandemia dio su comienzo, Alberto Reyes Zubiri, lo explicó muy bien en su Morirán de forma indigna (Libros del KO, 2022). Un libro que se lee con un nudo en la garganta, con un desenlace que se ve venir desde la primera página mientras el lector es testigo de los intentos desesperados de Alberto Reyes por conseguir que los ancianos ingresados en residencias madrileñas fueran trasladados a los hospitales públicos o, como mínimo, fueran tratados en las propias residencias por personal médico. Los únicos que fueron enviados son los que tenían un seguro privado a hospitales privados. Llegó a decir Isabel Díaz Ayuso que a fin de cuentas se iban a morir de todos modos.

Ya me referí en su momento, en el obituario de mi padre, Miguel Ull Laita, víctima de la pandemia en 2021, a su condición de médico y su decisiva intervención en los años 80 en la implantación del sistema público y universal de la sanidad en España. El primer caso de paciente infectado por covid-19 en nuestro país fue diagnosticado por el Instituto de Salud Carlos III de Madrid. Este centro fue creado en 1986 gracias a la unión de varios institutos y hospitales que provenían de la Segunda República (Hospital del Rey) y del franquismo. Mi padre, por encargo de Ernest Lluch, ministro de Sanidad en aquel momento, fue el encargado de crear el andamiaje administrativo que propició la unión de todos estos centros de pequeño tamaño en el Carlos III. Además, fue su primer director con carácter interino. Posteriormente estuvo a un paso de ser elegido director del hospital La Paz, también de Madrid, nombramiento que no llegó a materializarse por el veto que le impuso el entonces director general del Insalud, Jesús Gutiérrez Morlote, por la inquina que le tenía desde el momento que mi padre, siendo director del Hospital Virgen de la Vega de Salamanca, por un azar, descubrió una característica que Morlote ocultaba. Esto lo cuento porque, mucho tiempo después, la enfermedad que mató a mi padre fue diagnosticada por primera vez en España en un centro que él creó y pasó sus últimos días en un hospital que tendría que haber dirigido.

Para los familiares de víctimas de la pandemia el tiempo se detuvo en cierta forma en aquellos meses. Personas sanas y sin patologías previas vieron reducida, como dije antes, su esperanza de vida una media de 12 años. En la mayoría de los casos no hubo tiempo para las despedidas. Los familiares de los ancianos de las residencias de Madrid se enteraron por teléfono.

Tiempo después de la muerte de mi padre tuve un sueño que se repitió varias veces. Caminando con mis hijos y mi familia por un río machadiano de Castilla de lento curso y árboles en las orillas que dejan caer sus hojas en el agua, busco a mi padre. Le veo parado a una distancia que me sorprende. Le indico el camino bromeando por su error. Mi padre me mira unos segundos, me dice adiós con la mano y se gira para desaparecer caminando entre los árboles de la orilla del río.