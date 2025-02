Los parapetos europeos.

A pocos gobernantes europeos les habrá gustado la regañina del vicepresidente de los Estados Unidos, Vance, durante la reunión sobre la seguridad de Europa que se celebra todos los años en Múnich. Solo Francia, en la Unión Europea, ha sido capaz de encabezar una contestación o al menos intentarlo. Es la única potencia nuclear de la Unión y eso le da toda la autonomía necesaria para defenderse, también por eso se ha sumado el Reino Unido. No está de más recordar que la Francia del general De Gaulle se salió de la OTAN y solo recientemente entró en la estructura militar, pero manteniendo su autonomía de mando. Si todos, o una parte de los países de la Unión Europea, se salieran de la OTAN, las exigencias de gasto militar desde el otro lado del Atlántico se habrían acabado. Ucrania no tendría interés en ingresar en la OTAN, que es el gran motivo de disgusto de Putin.

George Kennan, el padre intelectual de la política de contención estadounidense durante la «Guerra Fría», ya advirtió que la expansión hacia el Este supondría el comienzo de una nueva guerra fría (New York Times. 2-V-1998): «Creo que los rusos reaccionarán gradualmente de manera bastante adversa y afectará a sus políticas. Que es un error trágico. No había ninguna razón para esto en absoluto. Nadie estaba amenazando a nadie más». En 2007 Putin se dirigió a la Conferencia de Seguridad de Múnich: «La OTAN ha puesto sus fuerzas de primera línea en nuestras fronteras» lo que «representa una grave provocación que reduce el nivel de confianza mutua, y tenemos derecho a preguntar ¿contra quién va dirigida esta expansión?, ¿y qué pasó con las garantías que dieron nuestros socios occidentales después de la disolución del Pacto de Varsovia?». El Pacto de Varsovia se disolvió, pero la OTAN sigue expandiéndose hacia Oriente.

Estados Unidos de MAGA (Make América Great Again) quieren recuperar la hegemonía global, fuerza tiene para eso, pero está renunciando al liderazgo global que sin duda le permitiría una mayor continuidad en el tiempo. «La comunidad global de intereses compartidos no resulta solo posible, deseable, sino que ya es real». «Los intereses compartidos conllevan también un equilibrio entre beneficio y responsabilidades, así como una cesión de poder o capacitación de los diversos participantes y no una imposición sobre ellos». «El liderazgo comporta una dirección o rumbo hacia la que movilizar a otros agentes». (Zbigniew Brzezinsky, El dilema de Estados Unidos: dominación global o liderazgo global, 2004).

De las informaciones que se han filtrado sobre la reunión de primeros ministros y jefes de Estado invitados por el presidente de la República Francesa he sacado las siguientes conclusiones:

A) Tanto Francia como Gran Bretaña estaban dispuestos a enviar soldados para mantener el alto el fuego. Esto supone convertir a las fuerzas europeas presentes en Ucrania en auténticos parapetos que obligarían probablemente a intervenir a la OTAN en caso de ser atacadas. No serían unas simples fuerzas de interposición, sino que son unas garantías de protección para Ucrania. Lo que nos deja de ser muy arriesgado mientras no se firme un tratado de paz.

B) Francia propuso que el aumento de gastos de defensa corra a cargo de créditos comunitarios de la Unión, eurobonos. Es decir, que el endeudamiento sea de la Unión Europea no de cada país en particular y como propuso la presidenta Van der Layen no se contabilice como aumento de la deuda de cada estado miembro.

C) Eso significa que habrá que desarrollar proyectos europeos en materia de defensa y de carácter transnacional que permitan reinvertir el gasto militar potenciando la autonomía militar europea.

D) Es necesaria una paz justa y duradera, lo que significa garantizar la soberanía nacional de Ucrania. Lo que, probablemente, supondrá la pérdida de la península de Crimea y alguna de las regiones ruso hablantes ocupadas por Putin. La solución que se dé a Ucrania afecta a la seguridad de toda Europa.

Sustituir la defensa de la democracia y los valores universales por la fuerza, reverdecer el sistema de aranceles recíprocos, y el aislacionismo norteamericano conduce a un mundo multipolar y con una dominación global USA de corto plazo.

«Trump es el primer presidente antidemocrático que tiene Estados Unidos en su historia moderna…. si estuviera en una nación con pocas garantías democráticas sería un dictador que justamente es lo que por instinto él desea ser». (Madeleine Albright, secretaria de Estado USA entre 1997-2001, Fascismo: Una advertencia, 2018. Paidós).

En caso de exigencias demagógicas impuestas, todos los países de la Unión tienen un parapeto, aunque eso no se tratara en París: abandonar la OTAN.