La fábrica de enredos

Tengo para mí que entre las industrias más potentes de la Comunidad Valenciana está hoy en día la fábrica de bulos o de enredos que dirige con mano firme el presidente de la Generalitat. Un negocio para exportar, si no fuera porque, tras el triunfo del anaranjado presidente, están brotando como setas. Y además, que el copyright de lo hispano está en la Puerta del Sol de Madrid, sede de ayusilandia.

La nuestra, porque la pagamos todos; la suya, porque es quien la disfruta, es una poderosa maquinaria no sobrada de talento, pero sí de ingente fondo de reptiles para engrasar medios amigos y, si se tercia, reducir la acritud de enemigos. Y de paso, por si faltara poco, tras la dana, un montón de obritas que adjudicar a dedo sin dar cuentas a nadie, lo que no me digan que no conviene a una serie de empresas y empresarios que todos conocemos o deberíamos conocer. Poderoso caballero es Don Dinero y algunos, significativos, no van a morder la mano del que los alimenta.

Si toda esa maquinaria (y la pasta correspondiente) se dedicara con el mismo ímpetu, no a cambiar el relato de la tarde aciaga y su imprudente almuerzo, sino a ayudar a las pobres gentes que lo perdieron todo, mejor nos iría. No a él ni a los suyos, claro, pero sí a los demás, incluidos los muchachos de Génova que ya no saben dónde meterse cada vez que ven sobrevolar otra ocurrencia más.

Enredando, enredando… y no sigo con la rima de mi amigo Rafa, pero ya saben cómo termina. Si enredan lo suficiente conseguirán, a no mucho tardar, que parezca que la tarde de marras quien estaba en El Ventorro era el felón Sánchez, provocador además de la riada por sembrar las nubes con el Falcon. Ya saben eso de que «una mentira, por muy bien contada, y yo sé de eso…», como se le escapó a Mazón en Fitur. Efectivamente, no me cabe la menor duda que sabe de eso. Hay quienes mienten hasta cuando dicen la verdad.

Conozco muy de cerca a Mazón y a su equipo. He trabajado a su lado unos añitos, cada cual en su trinchera, pero tampoco creo que deba utilizar mis recuerdos si no es estrictamente necesario. No es cuestión de ética, sino más bien de elegancia, a la que me resisto a renunciar si puedo evitarlo y, de momento, me controlo y lo evito. En todo caso, no es ningún secreto de Estado decir que vender humo Mazón lo lleva en la sangre, por lo que no me extraña que en estas circunstancias pretenda reverdecer laureles.

¿Colará? ¿Se olvidarán los ciudadanos de la Comunidad de esas horas de sede vacante cuando más falta hacía un primer espada al mando? No tengo ninguna fe en la memoria a largo plazo, estas cosas se olvidan y un escándalo suele tapar otro escándalo. A ese espíritu olvidadizo se encomienda Mazón para tratar de salvar su trasero. A ese y a los miles de millones que tiene la Generalitat para gastar en campañas y obras, que no hay que fiarlo todo a la mala memoria del pueblo. Una guardia de corps bien alimentada y engrasada es el mejor antídoto contra el furor de las masas desarrapadas.

De verdad de la buena que me fastidia cantidad la reescritura que hacen de una vergüenza histórica, que se amplifica con poderosos altavoces. Me joroba tanto o más que la gestión, porque esa puedo dar por supuesto que nunca será buena (ni en éste ni en ningún gobierno), pero que intenten tomar el pelo a la señora Enriqueta y al señor César, tan buenas gentes ellos, saca a relucir mis más bajos instintos.

Seguro que en ese laboratorio de bulos y enredos, entre redomas y diccionarios de sinónimos, hay personas felices para las que la verdad alternativa es la que al final queda. Incluso estoy convencido que de tanto repetir falsedades hay quien se las cree y que vender el Museo del Prado al lugareño que pisa la capital por primera vez, no lo consideran una estafa, sino un ejercicio de imaginación. Y que hay multitud de seres utilitarios que mientras sus negocios vayan bien y sus amigos sigan mandando, ya puede ahogarse media Comunidad Valenciana que no enarcarán una ceja.

Así es la vida, lo que cambia es que lo que antes era indigno ahora es instrumental. Pretender que hay una escala de valores que guía los pasos de los que nos dirigen es tan falso como manipular una grabación para que parezca que diga lo que no dice.

Así y todo habrá algunos que habrán visto el dedo y no la Luna. Benditos sean, porque su reino no es de este mundo.