Falta un Churchill

—¿Qué demontre está ocurriendo allá abajo, JC?

—Te refieres, sin duda, a la algarabía que está montando el señor Trump, Pa.

—Me llega un cierto rumor de alarma, que no acabo de comprender. Explícamelo, hijo.

—En pocas palabras es difícil, pero lo intentaré. Mr. Trump es un sujeto con carácter de multimillonario y creencia de que él posee razones que los demás desconocen. Él y solo él es el listo en un mundo de faltos y sus intereses personales coinciden, milimétricamente, con lo que le conviene al mundo entero. Solo él es capaz de resolver guerras, arreglar conflictos y, con su genialidad, entrever un futuro esplendoroso en lo que actualmente son zonas de hambre y sufrimiento: véase la franja de Gaza, que él imagina un resort de lujo, edificado por sus empresas norteamericanas, naturalmente.

—Pero el hombre se ha comenzado a mover para resolver conflictos, como la guerra de Ucrania.

—Cierto. Pero veamos las condiciones: negociación a dos bandas entre Rusia (el agresor) y Estados Unidos (¿?), rescatando al Sr. Putin de su aislamiento internacional; excluyendo al país agredido de las conversaciones, forzando unas elecciones en Ucrania que le libren de un molesto Zelensky y, atención, repartiéndose el botín: tierras para Rusia y recursos naturales y reconstrucción para USA.

—Ufff… parece que este individuo no da puntadas sin hilo.

—Así es Pa. No se trata de un filántropo que recorre el mundo haciendo el bien: es más bien un financiero que lo hace forzando su propio beneficio.

—Hay algo que me preocupa: ¿qué papel va a jugar la vieja Europa en todo esto?

—Buena pregunta Pa. Al final de la II Guerra Mundial el Mundo se configuró en dos bloques. Tras la guerra fría, parecía que Occidente era el claro vencedor de ese pulso, pero ahora Trump pone en cuestión el concepto de Occidente como bloque con una misión. Además reduce a la OTAN a mero gestor de intereses americanos. Estados Unidos dimite como gendarme mundial, reduciendo su papel al de recaudador de beneficios. Y Europa… su papel ya no es cómo encajar la embestida de Trump, sino dar sentido a aquello que llamábamos Occidente: derechos y libertades, imperio de la ley, instituciones y multilateralismo.

—Está por aquí un hombre que tuvo un enorme papel en la formación de Europa, allá por 1945… se llama Winston Churchill.

—Claro. Sir Winston… ¿Cómo le va?

—Preocupado, Pa, con todo este maremágnum que nos está obsequiando el tal Trump.

—Lo comprendo…

—Recuerdo muy bien el agosto de 1941. Europa estaba al borde del abismo, bajo las botas de Hitler y solo Inglaterra resistía, hasta la URSS acababa de ser invadida. Los americanos no querían saber nada de aquel conflicto, ajeno. Pero nos reunimos Franklin D. Roosevelt y yo y firmamos la Carta del Atlántico, documento con el que lanzamos un mensaje rotundo de confianza, con el que esbozamos el mundo que vendría después.

—Es cierto, Pa. Sir Winston supo dirigir a todo un país en una serie de sacrificios necesarios, y entender que no se trataba solo de ganar la guerra sino de forjar un nuevo orden internacional, con vocación de permanencia. Aquella Carta del Atlántico consagró el principio de autodeterminación de las naciones, sentó las bases del multilateralismo y del papel de Estados Unidos como garante de un orden basado en reglas. Y ahora Europa está, nuevamente, ante una situación muy difícil, ninguneada desde oriente y occidente.

—Pero no hay un Churchill, un líder capaz de articular un proyecto, una respuesta. Falta la idea de adonde ir, la determinación para forjar un camino. ¿Qué papel debe jugar Europa en un mundo donde Estados Unidos se desentiende del concepto tradicional de Occidente? ¿Cómo evitar caer en la irrelevancia? ¿Qué postura adoptar frente a gigantes como Rusia o China?

—Cierto. En Múnich solo se han inventariado problemas y amenazas, pero no se ha aportado ninguna solución.

—La Historia, Pa y JC, no se escribe en la placidez. Conducir a la ciudadanía incluye un contenido moral. Y Europa necesita recuperar el arrojo, no solo definir lo que no desea, sino, lo más importante, identificar lo que quiere conseguir. Y necesita un liderazgo claro, porque si no seguirá siendo una anciana acosada por múltiples retos, como la inmigración, con mejor pasado que futuro. El mundo se está redefiniendo sin su participación.

—Como sucedía en 1941.

—Sí, Pa. Pero entonces estaba allí Winston Churchill. Y ahora no está.

—La historia nos enseña que los momentos de crisis no son excusa para encogerse de hombros. Por eso es necesario encontrar un nuevo Churchill.

—En cierta ocasión le tuve que reprender al Primer Ministro de entonces, «Entre la guerra y el deshonor, habéis elegido el deshonor, y tendréis guerra» le dije a Chamberlain. Ahora, a los europeos yo les arengaría: «Entre pelear con los Estados Unidos de Trump y la irrelevancia habéis elegido irrelevancia. Y además tendréis el desprecio de tal Trump».

N. del A.: Hola, soy Dios es un diálogo entre el Padre (Pa), el Dios del Antiguo Testamento: clásico, un punto colérico y vengativo; y JC, el protagonista del Nuevo Testamento: más moderno, tolerante y con un enfoque de la realidad más avanzado. Juntos analizan las situaciones en la Tierra y en especial las de su país favorito: España