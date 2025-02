¡Compre botas normativas!

La maravilla de esto de la globalización es que ya puedes, en cualquier lugar del mundo, comer la misma comida basura, vestirte con la misma ropa anodina o leer los mismos best sellers sobrevalorados. Eso es lo que se ha conseguido con este homogeneizar gustos (o disgustos), así que ahora cualquiera puede decir esa cursilada de que se siente «ciudadano del mundo», aunque no haya salido de su barrio nada más que para ir a Cancún de viaje de novios. Eso sí, con una atención al cliente cada vez más deficiente o incluso inexistente.

Cargada de paciencia y de resignación, el otro día fui a un centro comercial (no por voluntad propia) a por un producto concreto para un regalo. Unas botas exactamente iguales a otras botas exactamente iguales a las que todas las adolescentes llevan ahora. Nada de salirse de las normas ni de parecer diferente: justo esas botas. Entras a la tienda, tan perfectamente homologable a las demás que no sabes si estás en Cáceres, Jávea o Tortosa de Mar. Mismo olor, misma disposición, mismos colores. Que esto ya lo inventaron los romanos para sus campamentos de batalla, de manera que en cualquiera de los asentamientos repartidos por todo el Imperio sabías que las letrinas siempre estaban, entrando por la puerta praetoria, pasado el foro a la izquierda.

Todo para que te sientas «como en casa» y compres, que es de lo que se trata al final. Imposible encontrar dependientes para echarte una mano, que el futuro será autogestionado o no será. Así que cargada con las botas normativas me fui a la caja… y era autopago. Será para que nos sintamos empoderados y capaces y, de paso, la multinacional se ahorra el coste de empleados. Pones el producto en una caja, te lee el código, te dice lo que pagar (con tarjeta todo, claro) y hasta te pide que desalarmes tu compra. Trabajadores de los establecimientos, pero por cuenta propia y fichados en nuestros gustos y aficiones.

Es lo mismo que ocurre en la mayoría de las gasolineras: que tú te lo guisas solito, desde poner el importe a elegir manguera y tratar de no pringarlo todo. Que no sé yo cómo, conociendo el carácter patrio, no hay más incendios o explosiones, «porque no me he dado cuenta y dejé el coche encendido», o cosas similares. También pasa en los sitios de comida rápida: que eliges, esperas, recoges, te buscas un hueco para engullir y después, todo colocado para el siguiente consumidor. Tú solito, qué mayor. Y en las plantas de reciclaje, que te obligan a ser su personal no asalariado separando la basura desde tu casa, y a saber si no la mezclan otra vez cuando llega a su destino, pero eso sí, tú te quedas satisfecho pensando que así cuidas el planeta o no sé qué.

No destaques, no llames la atención, no pidas explicaciones, no cuestiones. Una manada de borregos bien entrenados, vestidos y alimentados igual que todos los demás borregos… pero sintiéndose parte de algo mucho más grande que ellos. Ese es el precio, y parece que la mayoría está dispuesta a pagarlo.

Suscríbete para seguir leyendo