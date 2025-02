Fuegos artificiales en la playa del Cocó, Alicante. / INFORMACIÓN

Pancartas de tortura animal por aquí, pancartas de tortura animal por allá, pero no he visto a nadie que se queje contra la verdadera masacre que se produce cada año con motivo del concurso de fuegos artificiales que se disparan en la playa del Cocó, donde acaba la playa del Postiguet, y muy cerca del barrio de la Sangueta. Durante cinco noches consecutivas las pirotecnias que compiten presentan sus nuevos alardes técnicos de la temporada. Desde la década de los ochenta se puso de moda explotar carcasas dentro del mar. Los cilindros se escoran en diagonal para que el disparo dibuje una parábola y la detonación tenga lugar en el interior del agua. De este modo la palmera multicolor se abre en la línea de horizonte acuoso y eso genera un efecto cromático que es muy apreciado por los fotógrafos y reporteros, que al final son los que captan la esencia de esta orgía estética efímera.

Parece mentira que nadie repare que lo que está sucediendo en realidad no es ni más ni menos que se está bombardeando la superficie marina. Que con cada una de las detonaciones están estresando a la fauna marina. He empleado un eufemismo a propósito. De estrés nada. La están aniquilando. Mientras un sector de la opinión pública se queja por el hecho de que unas mascletás disparadas en la plaza de los Luceros pueden dañar la obra de Bañuls, en el caso de este verdadero terremoto disparado con nocturnidad y alevosía nadie dice esta boca es mía. Una vez más, el turismo arrambla con cualquier sensibilidad. El hecho de que suceda en numerosas ciudades no merma la magnitud de la masacre. La próxima vez que vean bombas de colores en el mar, piensen en la fauna marina.