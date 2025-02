La Inteligencia Artificial define nuestro tiempo, no podemos quedarnos atrás. / INFORMACIÓN

Hay invenciones que definen las épocas históricas. La máquina de vapor y la electricidad hicieron posible la revolución industrial en el siglo XIX. A partir de los años setenta del siglo pasado, los ordenadores revolucionaron la gestión de los datos y la producción de informes en la administración pública, las organizaciones empresariales, y el propio el trabajo intelectual. En los noventa, internet abrió la era de la información con la aparición de las páginas web y los buscadores, pero también permitió el comercio electrónico, y aceleró el registro y velocidad de las transacciones internacionales, acompañando el proceso de globalización mercantil y financiera. La aparición de las redes sociales como Facebook o Twitter a principios del siglo XXI permite desde entonces a la ciudadanía expresar directamente sus opiniones, pero también ha abierto la puerta a los discursos del odio y la desinformación, un reto aún por resolver, desde el punto de vista ético y legal, pero también a la pérdida de atención y concentración y la despersonalización de las relaciones.

Dicho todo esto, no todos los países han accedido a estas tecnologías al mismo tiempo lo que también ha determinado su nivel de desarrollo y bienestar. La revolución industrial se originó en Europa, sobre todo en Gran Bretaña. Pero Estados Unidos se subió al tren rápidamente, nunca mejor dicho. No así España, que inició su industrialización con notable retraso a finales del siglo XIX. La revolución informática llegó del otro lado del Atlántico, así como internet y las redes sociales. Europa no cuenta, por ahora, con empresas comparables a Google, Meta, o Microsoft, pero tampoco X u OpenAI.

En todo caso, Europa no puede volver a quedarse atrás como en las anteriores olas tecnológicas, pues la inteligencia artificial puede ser en nuestro tiempo más transformadora que en su momento la revolución industrial. Es indudable que la aparición y comercialización de programas de inteligencia artificial capaces de elaborar informes integrados sobre cualquier tema como ChatGPT o el ahora más barato pero igualmente eficaz DeepSeek de fabricación china (país que no va a la zaga), entre otros ejemplos, están ya transformando el mundo del trabajo y la economía, pero también cambiarán la sociedad y las relaciones humanas. Pero su impacto va más allá, por sus aplicaciones sanitarias pero también militares (reconocimiento facial por ejemplo) y de espionaje. De ahí que ahora la competencia geopolítica no se limita como tradicionalmente al control del territorio, la energía y los recursos naturales, sino que alcanza el "know how" tecnológico, incluyendo el desarrollo de la inteligencia artificial. Cierto es que en la dimensión ética de la inteligencia artificial, lo que es importante, la UE tomó la delantera con el primer reglamento aprobado en el mundo. Es posible que se convierta en un estándar para muchos países, aunque de seguro no para los Estados Unidos de Trump.

Es por tanto imperativo impulsar la Inteligencia Artificial como un pilar estratégico de modernización económica, promoviendo una economía competitiva y sostenible que genere empleo de calidad y y liderando esta innovación tecnológica en el marco europeo. Esto lo ha entendido el gobierno de Pedro Sánchez, situando a España a la cabeza, por primera vez en su historia, de esta "gran transformación", con proyectos concretos como ALIA, una familia de modelos de inteligencia artificial en castellano y lenguas co-oficiales, de carácter público, transparente, y abierto, y para uso de las personas. Es un caso único en Europa. También la Francia de Macron está actuando en este terreno. Pero para competir con Estados Unidos y China necesitamos un liderazgo europeo.

Es imprescindible multiplicar la inversión pública y privada en este sector, también teniendo en cuenta que según Mario Draghi la UE tiene un déficit general de inversión de 800.000 millones de euros anuales, y aprovechando. La UE está dando ya pasos, con el proyecto OpenEuroLLM, en el que participa España, y que está desarrollando un modelo de lenguaje multilingüe de código abierto y alternativo a los productos estadounidenses y chinos. Al ser abiertos, cualquiera puede libremente usarlos y adaptarlos a sus necesidades, incluyendo las pymes. Asimismo, la presidenta de la Comisión, Von der Leyen, acaba de presentar la iniciativa InvestAI para movilizar inversiones por valor de 200.000 millones de euros en este sector.

Las regiones son asimismo actores en esta encrucijada y han de saber actuar tempranamente. Por ello el PSPV-PSOE en la resolución política de su último congreso señaló que "con una estrategia integral que combine la potenciación del talento, el desarrollo de un tejido empresarial robusto, y la aplicación de la IA en sectores clave, la Comunidad Valenciana puede posicionarse como una región referente en el contexto europeo e internacional". En este sentido, urge implantar capacitación gratuita en esta tecnología para jóvenes, particularmente los menos formados, y desarrollar aplicaciones de IA para actividades tradicionales pero fundamentales de nuestra economía como el turismo y la agricultura. Contamos ya con el Distrito Digital de Alicante impulsado en su día por Ximo Puig y puede convertirse en el núcleo irradiador de esta tecnología en todo el arco mediterráneo. Nuestro presente y futuro dependen de salir ganadores en esta gran apuesta por la Inteligencia Artificial y su uso en favor de nuestras empresas y de las personas.